Nach dem Bericht von Anleihen-Finder.de, der sich auf eine EQS-Ad-hoc-Mitteilung des Emittenten stützt, laufen Restrukturierungsverhandlungen im Rahmen eines eingeleiteten StaRUG-Verfahrens. Das Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmengesetz erlaubt Unternehmen, einen Sanierungsplan mit Mehrheiten der Gläubiger umzusetzen, ohne ein klassisches Insolvenzverfahren zu durchlaufen. Ziel ist laut Bericht, Liquidität zu schonen und ein mit der Ad-hoc-Gruppe abgestimmtes Konzept umzusetzen.

Die Anleihebedingungen sollen entsprechend angepasst werden; wie genau, nennt der Bericht nicht. Ebenfalls offen ist, ob und in welcher Höhe Zins- und Rückzahlungsansprüche im Zuge der Restrukturierung bedient werden. Bis zum 28. Dezember sollen laut Stillhaltevereinbarung keine Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen, insbesondere keine Kündigung der Anleihe.