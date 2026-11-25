Die BOOSTER-Anleihe 2022/26 wird zum Fall für die Restrukturierung: Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat laut Anleihen-Finder.de am 18. November angekündigt, die für den 28. November 2026 vorgesehene Zinszahlung und die Rückzahlung der vorrangig besicherten Anleihe (ISIN NO0012713520) zu verschieben. Anleger erhalten damit zunächst weder die fälligen Zinsen noch den ausstehenden Nennbetrag. Die Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger stimmte laut Bericht einer Stillhaltevereinbarung bis zum 28. Dezember 2026 zu.
BOOSTER Anleihe 2022/26: Zinszahlung und Rückzahlung verschoben, Stillhalten bis 28. Dezember – was bleibt für Anleihegläubiger offen?
Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH verschiebt Zinszahlung und Rückzahlung ihrer Anleihe 2022/26 (ISIN NO0012713520), die am 28. November fällig gewesen wäre. Die Anleihegläubiger halten bis 28. Dezember still, ein StaRUG-Verfahren läuft. Was das für Mittelstandsanleihen bedeutet.
Steckbrief
- Emittent
- BOOSTER Precision Components Holding GmbH
- Anleihe
- Unternehmensanleihe 2022/26 („Nordic Bond“)
- ISIN
- NO0012713520
- Rang
- vorrangig besichert
- Verfahren
- StaRUG-Restrukturierung
Stand: 25.11.2026, Angaben laut Anleihen-Finder.de zur EQS-Ad-hoc-Mitteilung vom 18.11.2026
Mittelstandsanleihe in der Restrukturierung
Was ist bei der BOOSTER-Anleihe 2022/26 passiert?
Nach dem Bericht von Anleihen-Finder.de, der sich auf eine EQS-Ad-hoc-Mitteilung des Emittenten stützt, laufen Restrukturierungsverhandlungen im Rahmen eines eingeleiteten StaRUG-Verfahrens. Das Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmengesetz erlaubt Unternehmen, einen Sanierungsplan mit Mehrheiten der Gläubiger umzusetzen, ohne ein klassisches Insolvenzverfahren zu durchlaufen. Ziel ist laut Bericht, Liquidität zu schonen und ein mit der Ad-hoc-Gruppe abgestimmtes Konzept umzusetzen.
Die Anleihebedingungen sollen entsprechend angepasst werden; wie genau, nennt der Bericht nicht. Ebenfalls offen ist, ob und in welcher Höhe Zins- und Rückzahlungsansprüche im Zuge der Restrukturierung bedient werden. Bis zum 28. Dezember sollen laut Stillhaltevereinbarung keine Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen, insbesondere keine Kündigung der Anleihe.
|Datum
|Ereignis
|03.09.2026
|Schriftliches Verfahren für Anleihegläubiger eingeleitet
|05.11.2026
|Ergebnisprognose 2026 gesenkt
|18.11.2026
|Aufschub von Zinszahlung und Rückzahlung bekanntgegeben
|28.11.2026
|Ursprünglicher Zahlungstermin
|28.12.2026
|Ende der verlängerten Stillhaltevereinbarung
Termine laut Überschriften und Texten von Anleihen-Finder.de; die zugrunde liegenden Ad-hoc-Mitteilungen haben wir nicht selbst abgerufen.
Quelle: Anleihen-Finder.de
Was bedeutet das für Anleihegläubiger?
Zunächst gilt: Bei einer vorrangig besicherten Anleihe haben die Gläubiger im Verwertungsfall Zugriff auf Sicherheiten. Das heißt aber nicht, dass sie sicher voll bedient werden; der Wert der Sicherheiten und der Verlauf des Plans entscheiden. Wichtig ist deshalb, die Mitteilungen des Emittenten und des gemeinsamen Vertreters zu verfolgen. Die Anleihe notiert im Nordic-Bond-Segment, dort ist der Handel oft dünn, sodass Verkäufe schwierig oder nur mit hohen Abschlägen möglich sein können.
Der Fall steht nicht allein. Anleihen-Finder.de berichtet in diesen Wochen mehrfach über Restrukturierungen im Mittelstandssegment: ABO Energy plant laut Meldung vom 11.11.2026 eine Sanierung per StaRUG, bei der die Gläubiger zweier nachrangiger Anleihen (2024/29 und 2021/30) vollständig verzichten sollen. Photon Energy verschiebt laut Meldung vom 19.11.2026 eine weitere Zinszahlung für den Green Bond 2021/27. Parallel laufen Zeichnungsfristen für neue Mittelstandsanleihen. Das Nebeneinander zeigt, wie unterschiedlich die Bonitäten in diesem Segment sind.
28. Dezember 2026
Ende der verlängerten Stillhaltevereinbarung; bis dahin sollen keine Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen.
Anleihebedingungen
Eine Anpassung ist angekündigt; Inhalt und Abstimmungstermine sind nicht genannt.
Mitteilungen
Der Emittent veröffentlicht Entwicklungen per Ad-hoc-Mitteilung; Anleger finden sie in den EQS-News.
FAQ: Häufige Fragen zur BOOSTER-Anleihe und zu Restrukturierungen
Was ist die BOOSTER-Anleihe 2022/26? Eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe der BOOSTER Precision Components Holding GmbH mit der ISIN NO0012713520. Kupon und Volumen nennt unsere Quelle nicht.
Was bedeutet StaRUG? Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen ermöglicht Sanierungen mit Gläubigermehrheiten ohne klassisches Insolvenzverfahren.
Was ist eine Stillhaltevereinbarung? Gläubiger verzichten befristet auf Kündigung oder Durchsetzung ihrer Ansprüche, um Verhandlungen zu ermöglichen.
Wo finden Anleger Informationen zu Mittelstandsanleihen? In den Anleihebedingungen, den Ad-hoc-Mitteilungen des Emittenten und bei Fachportalen wie Anleihen-Finder.de oder BondGuide.
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