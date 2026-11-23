Wie hoch ist der Kupon der Booking Holdings Anleihe? Die vier Tranchen tragen 3,950, 4,375, 4,750 und 5,000 Prozent Kupon, die Laufzeiten reichen bis 2029, 2032, 2035 und 2038.

Wie hoch ist das Volumen? Insgesamt 3,55 Milliarden Euro: 1,25 Milliarden, 800 Millionen sowie zweimal 750 Millionen Euro.

Kann ich die Booking Holdings Anleihe zeichnen? Die Anleihen wurden laut Bericht bereits platziert; sie lassen sich nach Börsenhandel gegebenenfalls am Sekundärmarkt handeln. aktiencheck.de spricht keine Kaufempfehlung aus. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen des Emittenten.

Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kurs und die Restlaufzeit.