Die Booking Holdings Anleihe ist mit 3,55 Milliarden Euro eine der größeren Euro-Emissionen eines US-Konzerns im November. Der Betreiber von Booking.com hat nach einem Bericht von ad-hoc-news vom 21. November 2026, der sich auf eine SEC-Meldung beruft, am 13. November vier Euro-Anleihen platziert (ad-hoc-news.de). Die Tranchen sind mit 3,950, 4,375, 4,750 und 5,000 Prozent Kupon ausgestattet und laufen bis 2029, 2032, 2035 und 2038. Die Aktie der Booking Holdings Inc. (BKNG) notiert an der Nasdaq.
Booking Holdings Anleihe: 3,55 Milliarden Euro in vier Tranchen, Kupon 3,95 bis 5,00 Prozent – wie viel Aufschlag zahlt der Reisekonzern gegenüber Linde und E.ON?
Booking Holdings hat laut SEC-Meldung am 13. November vier Euro-Anleihen über zusammen 3,55 Milliarden Euro platziert, mit Kupons von 3,950 bis 5,000 Prozent und Laufzeiten bis 2038. Ein Vergleich mit den Euro-Anleihen von Linde und E.ON zeigt, was Anleger für Laufzeit und Bonität verlangen.
Ein Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite hängt vom Kaufkurs ab und ist hier mangels Emissionspreis nicht belegt. Die ISIN der Anleihen nennt die Quelle nicht.
Wie sind die vier Booking Holdings Anleihen ausgestattet?
Die Notes sind allgemeine, vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten des Konzerns. Zinsen werden laut Bericht jährlich gezahlt, erstmals am 13. November 2027.
|Tranche
|Volumen
|Kupon
|Laufzeit
|1
|1,25 Mrd. €
|3,950 %
|November 2029
|2
|800 Mio. €
|4,375 %
|2032
|3
|750 Mio. €
|4,750 %
|2035
|4
|750 Mio. €
|5,000 %
|2038
Genaue Fälligkeitstage, ISIN, Emissionspreis, Rating und Nachfrage nicht genannt. Kupon ist nicht gleich Rendite.
Quelle: ad-hoc-news.de, 21.11.2026 (Verweis auf SEC-Meldung)
Der Kupon steigt mit der Laufzeit: Wer neun Jahre länger bindet (2038 statt 2029), erhält laut Ausstattung 105 Basispunkte mehr Zins. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 23. November 2026 um 10:38 Uhr MEZ mit 3,32 Prozent (dpa-AFX, über Ariva). Der Kupon der 2035er-Tranche liegt mit 4,750 Prozent rund 143 Basispunkte darüber; weil der Kaufkurs nicht bekannt ist, sagt das nichts über den tatsächlichen Spread.
Wie stehen die Kupons im Vergleich zu Linde und E.ON?
Zeitnah kamen weitere Euro-Anleihen an den Markt. Linde platzierte laut it-boltwise zwei Tranchen zu je 650 Millionen Euro mit 3,700 Prozent (bis 2029) und 4,000 Prozent (bis 2033); E.ON begab am 12. November zwei grüne Anleihen über 800 Millionen Euro (4,26 Prozent, sieben Jahre) und 1,0 Milliarden Euro (4,59 Prozent, elf Jahre) (it-boltwise, ad-hoc-news.de).
|Emittent
|Tranche
|Volumen
|Kupon
|Booking Holdings
|bis Nov. 2029
|1,25 Mrd. €
|3,950 %
|Linde
|bis 2029
|650 Mio. €
|3,700 %
|Linde
|bis 2033
|650 Mio. €
|4,000 %
|Booking Holdings
|bis 2032
|800 Mio. €
|4,375 %
|E.ON (grün)
|sieben Jahre
|800 Mio. €
|4,26 %
|E.ON (grün)
|elf Jahre
|1,0 Mrd. €
|4,59 %
|Booking Holdings
|bis 2035
|750 Mio. €
|4,750 %
|Booking Holdings
|bis 2038
|750 Mio. €
|5,000 %
Kupons, nicht Renditen. Daten laut Aggregatoren; Emissionspreise und Ratings nicht genannt.
Quelle: ad-hoc-news.de, it-boltwise.de
Aus den Kupons allein lässt sich kein Bonitätsurteil ableiten: Ratings, Emissionspreise und Nachfrage liegen in den Quellen nicht vor.
Häufige Fragen zur Booking Holdings Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Booking Holdings Anleihe? Die vier Tranchen tragen 3,950, 4,375, 4,750 und 5,000 Prozent Kupon, die Laufzeiten reichen bis 2029, 2032, 2035 und 2038.
Wie hoch ist das Volumen? Insgesamt 3,55 Milliarden Euro: 1,25 Milliarden, 800 Millionen sowie zweimal 750 Millionen Euro.
Kann ich die Booking Holdings Anleihe zeichnen? Die Anleihen wurden laut Bericht bereits platziert; sie lassen sich nach Börsenhandel gegebenenfalls am Sekundärmarkt handeln. aktiencheck.de spricht keine Kaufempfehlung aus. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen des Emittenten.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kurs und die Restlaufzeit.
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