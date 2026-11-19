Die Reisebranche hat ein neues Schreckgespenst, und es heißt nicht Rezession. Die Booking Holdings Aktie (ISIN: US09857L1089, FSE: PCE1, NASDAQ: BKNG) verliert am Donnerstag 2,92 Prozent auf 148,81 Dollar und gehört damit zu den drei größten Verlierern im Nasdaq 100. Seit dem 4. November summiert sich das Minus auf rund 13 Prozent, in den vergangenen drei Monaten hat der Mutterkonzern von Booking.com, KAYAK und Agoda mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt. Dass der Kursrutsch ausgerechnet am Tag des größten KI-Börsengangs weitergeht, passt ins Bild.
Booking Aktie rutscht weiter ab: Minus 13 Prozent in zwei Wochen - Bucht bald die KI den Urlaub und nicht mehr Booking.com?
Die Booking Holdings Aktie zählt am Tag des Anthropic-Börsengangs zu den drei größten Verlierern im Nasdaq 100 und fällt um 2,9 Prozent auf 148,81 Dollar. Seit Anfang November hat der Reisekonzern rund 13 Prozent an Wert verloren. Die Sorge: KI-Agenten könnten Hotels und Flüge künftig direkt buchen – vorbei an den großen Portalen. Wie Booking sich wehrt und was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Angst
Wenn der Chatbot das Hotel bucht
Eine einzelne Nachricht, die den heutigen Rückgang erklärt, gibt es nicht. Die Aktie leidet unter einer Erzählung, die seit Monaten an Kraft gewinnt. Bisher suchen Reisende auf Portalen wie Booking.com nach Hotels, und die Plattform kassiert bei jeder Buchung eine Provision. Künftig könnten KI-Assistenten diese Arbeit übernehmen: Der Nutzer nennt Ziel und Budget, die Software vergleicht, wählt aus und bucht – im Zweifel direkt beim Hotel oder bei der Fluggesellschaft. Erst in der vergangenen Woche hatten Berichte über den Einstieg eines großen KI-Entwicklers ins Reisegeschäft die Aktien von Booking, Expedia und Airbnb belastet. Der Börsengang von Anthropic führt Anlegern heute vor Augen, wie viel Kapital hinter dieser Entwicklung steht.
Die Antwort
Booking baut seinen eigenen Agenten
Der Konzern schaut nicht tatenlos zu. Mit Vayo hat Booking einen eigenen KI-Reiseagenten gestartet, der Flüge, Unterkünfte, Transfers und Aktivitäten in einem einzigen Dialog buchen soll. Der Dienst läuft bisher in einer geschlossenen Testphase, nach Berichten fließen 100 Millionen Dollar in den Ausbau. Die Tochter KAYAK hat 28 neue KI-Funktionen eingeführt, die Gespräch und Live-Preise verbinden. Die Logik dahinter: Wenn Reisende künftig mit einer Maschine sprechen, soll es die eigene sein.
Am Donnerstag legte Booking nach. Ab Januar 2027 bündelt der Konzern sein Geschäft mit Partnern in einer neuen Sparte. Sie soll Banken, Fluggesellschaften und anderen Reiseunternehmen die Technik und das Angebot von Booking zur Verfügung stellen, auch unter fremder Marke. Damit öffnet sich der Konzern einen zweiten Weg zum Kunden, der nicht über die eigene Website führt. An der Börse verfing die Ankündigung heute nicht.
Häufige Fragen zur Booking Aktie
Warum fällt die Booking Aktie heute?
Eine einzelne Meldung gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der Sorge, dass KI-Agenten Reisen künftig ohne Buchungsportale organisieren. Zudem fließt Kapital heute in KI-Hardware.
Was ist Vayo?
Ein KI-Reiseagent von Booking Holdings, der Flüge, Unterkünfte, Transport und Aktivitäten in einem Dialog buchen soll. Er befindet sich in einer geschlossenen Testphase.
Welche Marken gehören zu Booking Holdings?
Unter anderem Booking.com, KAYAK, Agoda und Priceline.
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