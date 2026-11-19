Warum fällt die Booking Aktie heute?

Eine einzelne Meldung gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der Sorge, dass KI-Agenten Reisen künftig ohne Buchungsportale organisieren. Zudem fließt Kapital heute in KI-Hardware.

Was ist Vayo?

Ein KI-Reiseagent von Booking Holdings, der Flüge, Unterkünfte, Transport und Aktivitäten in einem Dialog buchen soll. Er befindet sich in einer geschlossenen Testphase.

Welche Marken gehören zu Booking Holdings?

Unter anderem Booking.com, KAYAK, Agoda und Priceline.