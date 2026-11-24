Der Mittwoch (25.11.) bringt laut dpa-AFX-Wochenvorschau (MEZ) die wichtigsten Daten: Um 08:00 Uhr folgt die zweite Veröffentlichung zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Um 14:30 Uhr erscheinen in den USA der PCE-Preisindex für Oktober, die persönlichen Einkommen und Ausgaben, die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Aufträge für langlebige Güter. Um 16:00 Uhr kommen die Verkäufe neuer Häuser, um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Unternehmensseitig stehen unter anderem Aroundtown, Easyjet, Deere und ein Investorentag von Hannover Rück im Kalender.

Der PCE-Index ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Laut onvista lag er im September bei 3,6 Prozent, für Oktober wird 3,8 Prozent erwartet. Eine Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist laut Yahoo Finance zu 95 Prozent eingepreist; Abweichungen von der Prognose könnten die Erwartungen verschieben.