Der DAX schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 25.017,81 Punkten und damit 1,26 Prozent tiefer, mehr als 8 Prozent unter dem Rekordhoch von Mitte November (knapp über 27.000 Punkte); der MDAX verlor 1,72 Prozent, der EuroStoxx 50 1,16 Prozent (Xetra-Schluss, Bericht 17:53 Uhr). Auf die Anleger wartet jetzt eine Woche, in der Inflationsdaten, eine geschlossene Wall Street, politische Termine in Berlin und Brüssel und ein Kapitalmarkttag zusammenfallen. Dieser Überblick ordnet die Termine nach Tagen und sagt, woran Anleger ablesen können, ob sich die Stimmung dreht.
Börsenwoche bis Freitag: PCE-Inflation, Thanksgiving-Pause, Rheinmetall-Kapitalmarkttag und Haushaltsabstimmung – welche Termine bewegen den DAX nach 25.017 Punkten?
Nach dem Rücksetzer im DAX um 1,26 Prozent steht eine dichte Woche an: US-Inflationsdaten am Mittwoch, geschlossene US-Börse am Donnerstag, EU-Sondergipfel, Rheinmetall-Kapitalmarkttag und die Bundestagsabstimmung zum Haushalt 2027 am Freitag.
Wochenvorschau
Welche Termine stehen am Mittwoch an – und warum ist der PCE-Index wichtig?
Der Mittwoch (25.11.) bringt laut dpa-AFX-Wochenvorschau (MEZ) die wichtigsten Daten: Um 08:00 Uhr folgt die zweite Veröffentlichung zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Um 14:30 Uhr erscheinen in den USA der PCE-Preisindex für Oktober, die persönlichen Einkommen und Ausgaben, die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Aufträge für langlebige Güter. Um 16:00 Uhr kommen die Verkäufe neuer Häuser, um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Unternehmensseitig stehen unter anderem Aroundtown, Easyjet, Deere und ein Investorentag von Hannover Rück im Kalender.
Der PCE-Index ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Laut onvista lag er im September bei 3,6 Prozent, für Oktober wird 3,8 Prozent erwartet. Eine Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist laut Yahoo Finance zu 95 Prozent eingepreist; Abweichungen von der Prognose könnten die Erwartungen verschieben.
|Tag
|Termine
|Mi, 25.11.
|08:00 BIP Deutschland Q3 (2. Veröffentlichung); 14:30 USA PCE, BIP Q3, Erstanträge; 20:00 Beige Book; Metall-Tarifverhandlungen
|Do, 26.11.
|US-Börsen geschlossen (Thanksgiving); EU-Sondergipfel Brüssel; Rheinmetall Capital Markets Day; Verteidigungskapital-Gipfel Frankfurt 09:00
|Fr, 27.11.
|US-Handel verkürzt; 09:55 Arbeitslosenzahlen Deutschland; 11:00 Wirtschaftsvertrauen Eurozone; Bundestag Haushalt 2027, dritte Lesung
Alle Termine laut dpa-AFX-Wochenvorschau; Termine können sich ändern. Prognosen nennt die Quelle nicht.
Quelle: dpa-AFX / ARIVA.DE
Was bringt der Donnerstag – EU-Sondergipfel und Rheinmetall im Fokus?
Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, der Handel in Europa läuft weiter, allerdings meist mit geringeren Umsätzen. In Brüssel findet laut Wochenvorschau ein EU-Sondergipfel zur Finanzplanung und zur Ukraine statt, über dessen Finanzierung aktiencheck.de bereits berichtet hat. Zusätzlich steht in Frankfurt ein europäischer Verteidigungskapital-Gipfel an. Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall ist in der Wochenvorschau für den 26. und 27.11. geführt; ein früherer Bericht nennt den 27.11. Die Rheinmetall Aktie und weitere Rüstungsaktien lösten sich laut dpa-AFX am Dienstag von ihren jüngsten Tiefständen.
Was passiert am Freitag – Haushalt 2027, Arbeitsmarkt und verkürzter US-Handel?
Am Freitag stimmt der Bundestag nach der dritten Lesung über den Haushalt 2027 ab. Der Entwurf sieht Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro im Kernhaushalt vor (bundestag.de, Börsen-Zeitung). Um 09:55 Uhr folgen die Arbeitslosenzahlen für November, um 11:00 Uhr das Wirtschaftsvertrauen der Eurozone. Die US-Börsen handeln verkürzt.
Dazu kommt ein politischer Faktor aus Washington: Laut Dow-Jones-Bericht soll Handelsbeauftragter Jamieson Greer noch diese Woche Ergebnisse zu Industriesubventionen von China, der EU und 14 weiteren Staaten vorlegen, aus denen höhere Zölle folgen könnten. Der Zeitplan kann sich verschieben.
Häufige Fragen zur Börsenwoche
Wo schloss der DAX am Dienstag? Bei 25.017,81 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX, Xetra-Schluss).
Wann wird der PCE-Index veröffentlicht? Am Mittwoch, 25.11., um 14:30 Uhr MEZ laut dpa-AFX-Wochenvorschau.
Ist die US-Börse an Thanksgiving geschlossen? Ja, am Donnerstag, 26.11.; am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Am Freitag, 27.11., nach der dritten Lesung.
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