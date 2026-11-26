Am 1. Dezember folgen laut wallstreet-online die Einkaufsmanagerindizes, die vorläufige Inflation im Euroraum und der US-Einkaufsmanagerindex ISM. Am 2. Dezember soll das Kabinett den Spritpreisdeckel beschließen, der ab dem 1. Januar 2027 den Ende Dezember auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst auf drei Monate befristet sein soll (cash., 18.11.2026). Am 4. Dezember kommt der US-Arbeitsmarktbericht für November.

Der Höhepunkt für die Märkte ist der 9. Dezember: Dann entscheidet die Fed über die Zinsen. Laut CME FedWatch, zitiert von TMGM, ist eine Zinserhöhung im Dezember nahezu voll eingepreist. Am selben Tag halten Adobe, Broadcom, Tui, Deutsche Börse und Dürr Kapitalmarkttage ab (wallstreet-online). Eine Woche später, am 17. und 18. Dezember, tagt die Bank of Japan; 86 Prozent der Ökonomen erwarten laut einer Reuters-Umfrage vom 18. November eine Anhebung auf 1,50 Prozent.