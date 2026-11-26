Der DAX hat sich am Donnerstag nach dem Tief seit Juli kräftig erholt: Um 14:51 Uhr MEZ notierte er bei rund 25.170 Punkten, etwa 1,9 Prozent über dem Vortagsschluss von 24.702,13 Punkten (dpa-AFX/finanzen.at). Die Wall Street ist wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag läuft der US-Handel verkürzt. Doch die nächsten Wochen werden nicht ruhiger: Haushaltsabstimmung, Koalitionsstreit um Rente und Steuern, Zinsentscheide von Fed und Bank of Japan und der Ablauf des China-Stillstands am 10. Januar sind Termine, die DAX, Bundesanleihen und viele Aktien bewegen können. Dieser Kalender ordnet sie ein.
Börsenkalender Dezember: Haushalt, Fed, Rente und Bank of Japan – welche Politiktermine bewegen den DAX bis Weihnachten?
Von der Haushaltsabstimmung am Freitag über Fed und Bank of Japan bis zum Rentenstreit der Koalition: Die wichtigsten Politik- und Wirtschaftstermine bis Weihnachten im Überblick, mit Blick auf DAX, Bundesanleihen und Aktien.
Termine bis Weihnachten
Welche Termine stehen diese Woche noch an?
Der Freitag, 27. November, ist dicht getaktet: Politik, Konjunkturdaten und ein Kapitalmarkttag fallen zusammen, während der US-Handel verkürzt läuft.
Nach Angaben von wallstreet-online (26.11.2026) stehen am Freitag deutsche Arbeitsmarktdaten, Wirtschafts-, Industrie- und Verbrauchervertrauen im Euroraum sowie ein EU-Sondergipfel an. Der Bundestag stimmt nach Berichten von aktiencheck.de am Freitag über den Bundeshaushalt 2027 ab, der rund 560 Milliarden Euro umfasst und mit etwa 210 Milliarden Euro neuen Schulden geplant ist. Außerdem endet der zweitägige Kapitalmarkttag von Rheinmetall; Börsianer erwarten laut dpa-AFX am Freitagvormittag eine Telefonkonferenz. In Japan erscheint der Tokio-Verbraucherpreisindex. Der US-Handel endet laut onvista um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Wichtig für die Einordnung: Die Haushaltsabstimmung ist für Anleger vor allem ein Signal für die Verschuldung des Bundes und damit für die Angebotsseite bei Bundesanleihen; für Rüstungs-, Bau- und Infrastrukturaktien hängt viel von den Ausgabenschwerpunkten ab.
Was entscheidet sich im Dezember?
Am 1. Dezember folgen laut wallstreet-online die Einkaufsmanagerindizes, die vorläufige Inflation im Euroraum und der US-Einkaufsmanagerindex ISM. Am 2. Dezember soll das Kabinett den Spritpreisdeckel beschließen, der ab dem 1. Januar 2027 den Ende Dezember auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst auf drei Monate befristet sein soll (cash., 18.11.2026). Am 4. Dezember kommt der US-Arbeitsmarktbericht für November.
Der Höhepunkt für die Märkte ist der 9. Dezember: Dann entscheidet die Fed über die Zinsen. Laut CME FedWatch, zitiert von TMGM, ist eine Zinserhöhung im Dezember nahezu voll eingepreist. Am selben Tag halten Adobe, Broadcom, Tui, Deutsche Börse und Dürr Kapitalmarkttage ab (wallstreet-online). Eine Woche später, am 17. und 18. Dezember, tagt die Bank of Japan; 86 Prozent der Ökonomen erwarten laut einer Reuters-Umfrage vom 18. November eine Anhebung auf 1,50 Prozent.
|Datum
|Termin
|27.11.
|Bundestag: Abstimmung Haushalt 2027, Arbeitsmarktdaten, EU-Sondergipfel, Rheinmetall-Telefonkonferenz
|1.12.
|Einkaufsmanagerindizes, Inflation Euroraum (vorläufig), US-ISM
|2.12.
|Kabinett: Spritpreisdeckel
|4.12.
|US-Arbeitsmarktbericht November
|9.12.
|Fed-Zinsentscheid; Kapitalmarkttage Adobe, Broadcom, Tui, Deutsche Börse, Dürr
|9. oder 16.12.
|Kabinett: Rentenreform (angestrebt)
|17./18.12.
|Bank of Japan
|Ende Dezember
|Tankrabatt läuft aus
|1.1.2027
|Stromsteuer sinkt von 2,05 auf 0,1 Cent je kWh; Spritpreisdeckel soll starten
|10.1.2027
|Ablauf des Handelsstillstands USA–China
Termine laut Quellen, Stand 26.11.2026. Unter Vorbehalt der jeweiligen Veröffentlichung.
Quelle: wallstreet-online, cash., aktiencheck.de, The National, Euronews
Was ist bei Rente, Steuern und Strom noch offen?
Der Koalitionsausschuss hat in der Nacht zum 18. November laut cash. die Stromsteuer zum 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde gesenkt. Der Bund rechnet laut Handelsblatt mit rund 5,4 Milliarden Euro Einnahmeausfall pro Jahr; gesichert ist die Finanzierung nur für 2027 aus Rücklagen des EEG-Kontos. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte dazu:
Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen – und wir haben Wort gehalten.
Keine Einigung gab es bei der Rente mit 63 und bei der kalten Progression: Für die Rentenreform ist ein Kabinettsbeschluss am 9. oder 16. Dezember angepeilt; bei einer Einigung bis zum 9. Dezember könnte der Bundestag noch vor Weihnachten beraten. Die Union hat laut cash. eine „Respektrente“ mit Einkommensgrenze vorgeschlagen, die SPD lehnt sie ab. Ein vollständiger Ausgleich der kalten Progression würde 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten, davon 1,8 Milliarden beim Bund. Die Einkommensteuerreform von Finanzminister Lars Klingbeil soll laut Handelsblatt (25.11.2026) wohl nicht mehr in diesem Jahr beschlossen werden, da die Union sie an die Arbeitsmarktreform koppelt.
Für Anleger sind das vor allem Konsum- und Zinsthemen: Entlastungen stützen die Kaufkraft und Konsumaktien, belasten aber den Haushalt und damit die Zinsdebatte bei Bundesanleihen. Ein sicherer Zusammenhang mit Kursen lässt sich nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Häufige Fragen zum Börsenkalender Dezember
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Am 9. Dezember 2026.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Nach Berichten von aktiencheck.de am Freitag, 27. November.
Wann sinkt die Stromsteuer? Zum 1. Januar 2027 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde.
Wie steht der DAX? Um 14:51 Uhr MEZ bei rund 25.170 Punkten, laut dpa-AFX/finanzen.at etwa 1,9 Prozent im Plus.
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