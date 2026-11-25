welche Termine bewegen den DAX nach dem Julitief?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:43 4 Min.

Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702 Punkten, dem tiefsten Stand seit Juli. Welche Termine von Thanksgiving über die Bundestagsabstimmung bis zu Fed und EZB jetzt für DAX, Wall Street und Anleger zählen.

DAX-Schluss am 25.11.2026 – tiefster Stand seit Juli 24.702,13 Tagesverlust des DAX -1,26 % DAX-Plus seit Jahresbeginn (laut dpa-AFX, ungefähr) +1 % Quelle : dpa-AFX, 25.11.2026, 17:53 Uhr

Der DAX (ISIN DE0008469008) hat am Mittwoch, 25. November 2026, mit 24.702,13 Punkten und einem Minus von 1,26 Prozent den tiefsten Stand seit Juli erreicht (dpa-AFX, 17:53 Uhr MEZ). Seit Jahresbeginn steht er nur noch rund ein Prozent im Plus. Die Erholung vom Montag hielt nicht: Anleger flohen aus KI-Aktien, dazu kamen neue Zollpläne der USA. Der Börsenkalender der kommenden Wochen entscheidet nun mit, ob der Markt Halt findet. Von Thanksgiving über die Haushaltsabstimmung im Bundestag bis zu den Zinsentscheiden von Fed und EZB stehen mehrere Termine an.

Wie sieht die Lage vor dem Thanksgiving-Wochenende aus?

Zum europäischen Handelsschluss lag der Nasdaq 100 laut dpa-AFX (17:53 Uhr) rund 4 Prozent im Minus, der Dow Jones 1,4 Prozent. Der EuroStoxx 50 verlor 1,8 Prozent, der MDAX 0,68 Prozent auf 28.595,47 Punkte. Zu den DAX-Verlierern zählten die Infineon Aktie mit minus 6,5 Prozent, die Siemens Energy Aktie mit minus 4,6 Prozent und Hochtief mit minus 3,4 Prozent. Dagegen legten Volkswagen und BMW an der DAX-Spitze zu. Am Donnerstag, 26. November, ist der US-Handel wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag gibt es an der Wall Street nur eine verkürzte Sitzung.

Börsenkalender: die wichtigsten Termine bis Jahresende Datum Termin Warum er für Anleger zählt Do., 26.11. Thanksgiving: US-Börsen geschlossen Keine Wall-Street-Impulse; Europa handelt ohne US-Leitbörse Fr., 27.11. Bundestag: Abstimmung über den Haushalt 2027 (planmäßig); Wall Street verkürzte Sitzung Rekordetat 560 Mrd. €, 210 Mrd. € neue Kredite Fr., 4.12. US-Arbeitsmarktbericht für November Datenbasis für die Fed-Entscheidung Mi., 9.12. Fed-Zinsentscheid CME FedWatch: 97 % Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte Do., 17.12. EZB-Zinsentscheid Zinspfad im Euroraum Vor Weihnachten Kabinettsbeschluss zur Rentenreform Streit zwischen Union und SPD Anfang Januar Trump/Xi-Treffen in Shenzhen; Zollpause China bis 10.1. Neue US-Zölle frühestens im Januar Termine wie berichtet; kurzfristige Änderungen sind möglich. Zeitangaben in MEZ. Quelle : dpa-AFX, focusonline, stockanalysis.com, eigene Berichterstattung

Was erwartet den Markt bei Fed, EZB und Arbeitsmarkt?

Im Mittelpunkt steht die Fed: Laut FXStreet (25.11.2026) sehen die CME-FedWatch-Daten eine 97-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember und 60 Prozent für eine weitere im Januar. Gestützt wird das durch Daten vom Mittwoch: Die Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), das US-BIP im dritten Quartal wuchs um 4,3 Prozent annualisiert (Dow Jones, 15:46 Uhr). Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 189.000, das Jahrestief (stockanalysis.com, 14:30 Uhr MEZ). Der US-Arbeitsmarktbericht für November folgt laut stockanalysis.com am 4. Dezember. Bei der EZB ist die Sitzung am 17. Dezember der nächste Fixpunkt. Der Euro stand am Mittwoch bei einem EZB-Referenzkurs von 1,0935 Dollar (dpa-AFX, 16:06 Uhr), nahe dem tiefsten Stand seit April 2025.

Die Zinsentscheide wirken auf Bankaktien, Immobilienwerte und Wachstumsaktien unterschiedlich. Das ist eine Einschätzung der Redaktion: Steigende Zinsen verteuern Finanzierungen und belasten tendenziell hoch bewertete Technologieaktien, können aber Banken stützen.

Welche politischen Termine kommen für Aktien dazu?

In Berlin stimmt der Bundestag am Freitag über den Haushalt 2027 ab, während Union und SPD über Rente und kalte Progression streiten (focusonline, 11:59 Uhr). Die Rentenreform soll vor Weihnachten ins Kabinett. In Washington hat Handelsbeauftragter Jamieson Greer neue Zölle vorgeschlagen: für betroffene EU-Produkte 15 Prozent statt bisher 10 Prozent; frühestens im Januar könnten sie in Kraft treten, zuvor sind Anhörungen vorgesehen (dpa-AFX, 16:56 Uhr). Für China steht ein Satz von 20 Prozent im Raum, die Zollpause läuft bis zum 10. Januar. Betroffen wären nach dem Vorschlag unter anderem Maschinenbau, Autoindustrie, Stahl, Aluminium und Chemikalien; Ausnahmen gelten unter anderem für Rohöl, Gas, bestimmte Halbleiter und Arzneimittel.

Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Die US-Zölle sind erst ein Vorschlag; es folgen Anhörungen.

Der Handelsstopp zu Thanksgiving nimmt Hektik aus dem Markt.

Der Haushalt 2027 steht laut Berichten kurz vor der Abstimmung. Was dagegen spricht – Risiken Eine Fed-Zinserhöhung im Dezember ist weitgehend eingepreist; überraschende Daten können die Märkte bewegen.

Der KI-Ausverkauf kann sich nach dem Feiertag fortsetzen.

Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind bei Aktien möglich. Dies ist keine Anlageberatung.

FAQ: Häufige Fragen zum Börsenkalender

Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 9. Dezember 2026. Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt ab? Planmäßig am Freitag, 27. November. Hat die Wall Street an Thanksgiving geöffnet? Nein, am Donnerstag, 26. November, ist der US-Handel geschlossen; am Freitag gibt es eine verkürzte Sitzung. Wo steht der DAX? Bei 24.702,13 Punkten zum Schluss am 25. November (dpa-AFX, 17:53 Uhr).