Börsen-Wochenausblick: DAX zeigt Stärke - US-Zwischenwahlen als nächster Belastungstest

"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf", stelle Ulrich Kater von der DekaBank fest. Er verweise auf den ifo-Geschäftsklimaindex, der im Oktober zum sechsten Mal in Folge gestiegen sei - auf den höchsten Stand seit Mai 2023. "Seit Beginn der Berichtssaison hat der europäische Aktienmarkt klar zugelegt. Dagegen hat der S&P 500 verloren", erkläre er und spreche von einer "in den vergangenen Jahren seltenen Entwicklung". Zwar lägen US-Unternehmen mit 32 Prozent Gewinnwachstum im dritten Quartal noch vor den europäischen mit über 25 Prozent. Doch hätten einige US-Tech-Schwergewichte im Kerngeschäft und den Ausblicken enttäuscht. "Daher blieben US-Halbleiteraktien zuletzt sogar rund 20 Prozent hinter europäischen Aktien zurück."