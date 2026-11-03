Während US-Tech-Aktien fallen und fallen, schlägt sich der DAX (ISIN DE0008469008) vergleichsweise gut, so die Deutsche Börse AG.
Börsen-Wochenausblick: DAX zeigt Stärke - US-Zwischenwahlen als nächster Belastungstest
Die neue Woche steht ganz im Zeichen der US-Zwischenwahlen. Außerdem geht es nach dem jüngsten Ausverkauf von Tech-Aktien weiter um die KI-Bewertungen. Ausnahmsweise hängen Europas Märkte einmal die US-Märkte ab
Die am Donnerstag erreichten Niveaus über 26.000 Punkte habe der Index zwar nicht halten können, die Woche aber mit 25.782 Zählern geschlossen - immer noch der höchste Stand seit Anfang September. Am Montagmorgen seien es gut 25.850 Zähler gewesen.
"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf", stelle Ulrich Kater von der DekaBank fest. Er verweise auf den ifo-Geschäftsklimaindex, der im Oktober zum sechsten Mal in Folge gestiegen sei - auf den höchsten Stand seit Mai 2023. "Seit Beginn der Berichtssaison hat der europäische Aktienmarkt klar zugelegt. Dagegen hat der S&P 500 verloren", erkläre er und spreche von einer "in den vergangenen Jahren seltenen Entwicklung". Zwar lägen US-Unternehmen mit 32 Prozent Gewinnwachstum im dritten Quartal noch vor den europäischen mit über 25 Prozent. Doch hätten einige US-Tech-Schwergewichte im Kerngeschäft und den Ausblicken enttäuscht. "Daher blieben US-Halbleiteraktien zuletzt sogar rund 20 Prozent hinter europäischen Aktien zurück."
Rekordkurssturz von Intel
Am Freitag sei es für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026) sogar rasant nach unten gegangen. Jüngster Auslöser: die Zahlen und Ausblicke von Amazon (ISIN US0231351067) und Intel (ISIN US4581401001). "Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich, als Intel nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen einen Rekordkurssturz um 28,6 Prozent erlebte und zahlreiche weitere Titel aus dem Halbleiteruniversum mit in die Tiefe zog", berichte LBBW-Analyst, Berndt Fernow.
Insgesamt laste zudem der hohe Ölpreis auf den Börsen. Das Barrel Brent (ISIN XC0009677409) koste wegen der Sorgen um eine weitere Eskalation im Nahen Osten aktuell 111 US-Dollar. Verloren hätten zuletzt Gold und Bitcoin. Die Feinunze Gold (ISIN XC0009655157) werde jetzt nur noch zu 3.900 US-Dollar gehandelt, der Bitcoin wegen des milliardenschweren Hackerangriffs auf die Kryptobörse Binance zu 78.000 US-Dollar.
"Geteilte US-Regierung besser"
Höhepunkt der Woche dürften allerdings die Kongresswahlen in den USA sein. Die Commerzbank gehe davon aus, dass die Demokraten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Repräsentantenhaus gewinnen und wohl auch eine Mehrheit im Senat erringen würden. "Eine geteilte Regierung war in den vergangenen 50 Jahren eher die Regel als die Ausnahme", stelle Analyst Bernd Weidensteiner fest. Für die Kapitalmärkte sei das sogar gut gewesen - wohl weil extremen ideologischen Ansätzen der Boden entzogen gewesen sei. "So legte der S&P 500 seit 1969 im Durchschnitt bei einem Divided Government mit 9 Prozent pro Jahr stärker zu als bei einem Unified Government mit 5 Prozent", erkläre er.
"Für Märkte könnte es ungemütlich werden"
Erst einmal könnte es aber schwierig werden, meine Yannik Mosbach von Metzler Research. "Sollte es zu einem Wahlsieg der Demokraten kommen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Trump das Ergebnis nicht anerkennen wird", bemerke er. Für die Märkte dürfte es vor allem dann ungemütlich werden, wenn es dabei nicht bei verbalen Attacken bliebe, sondern tatsächlich Wahlergebnisse einzelner Staaten nicht akzeptiert würden.
Gleichzeitig laufe die Berichtssaison weiter. In den USA stünden die Zahlen von Apple im Mittelpunkt, außerdem würden Palantir und AMD ihre Bücher offenlegen. Hierzulande würden unter anderem Bayer, Lufthansa, BMW, Deutsche Telekom, Commerzbank und DHL berichten. Ebenfalls wichtig: die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag.
Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten
Dienstag, 3. November:
USA: Zwischenwahlen zum Kongress. Die Wahlergebnisse lägen voraussichtlich am Mittwochmorgen deutscher Zeit vor.
Mittwoch, 4. November:
11:00 Uhr, Eurozone: Verbraucherpreise Oktober. Die Commerzbank rechne mit 3,8 Prozent, für die Kernrate mit 2,5 Prozent.
Donnerstag, 5. November:
8:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingänge September. Die bessere Stimmung bei den Industrieunternehmen mache Hoffnung, meine die Commerzbank und erwarte ein kräftiges Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vormonat.
11:00 Uhr, Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England. Angesichts anhaltend hoher Energiepreise und robustem Wirtschaftswachstum steige laut DekaBank der Handlungsbedarf. Sie rechne mit einer Leitzinsanhebung auf 4 Prozent.
Freitag, 6. November:
8:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion September. Im August sei die Produktion im Produzierenden Gewerbe Deutschlands der DekaBank zufolge unerwartet kräftig angestiegen, dank eines außergewöhnlich starken Wachstums in der Bauwirtschaft. Im September rechne sie nun mit einem bremsenden Rückprall.
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktzahlen Oktober. In den USA seien die Beschäftigungszuwächse in den letzten Monaten erheblich geschwankt, wie die Commerzbank feststelle. Im Trend habe die Beschäftigung leicht zugelegt. Das reiche wegen der inzwischen deutlich verringerten Zuwanderung aus, um die Arbeitslosenquote bei niedrigen 4,2 Prozent stabil zu halten. Für Oktober prognostiziere sie einen Stellenzuwachs um 60.000. (Ausgabe vom 02.11.2026)
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