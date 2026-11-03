Boeing Aktie: Umsatz steigt, Cashflow überrascht - doch die Produktion bleibt ein Problem

👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Denn wenn Boeing nach turbulenten Zeiten wieder auf Flughöhe kommen könnte, sollten Deine Freunde nicht erst davon erfahren, wenn die Aktie längst abgehoben hat. Und falls Dich jemand fragt, ob das Kursziel von 216 USD garantiert erreicht wird, kannst Du ganz entspannt antworten: An der Börse gibt es eben auch bei Boeing keine automatische Landegenehmigung!