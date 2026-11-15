Boeing Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer nahe dem 18-Monats-Tief – fällt jetzt die Unterstützung bei 165 Dollar?

Montag – Schwäche trotz Rückenwind. Der Ölpreis fiel um 5,8 Prozent, billigeres Kerosin entlastet die Fluggesellschaften als wichtigste Kunden. Trotzdem verlor Boeing 0,59 Prozent auf 172,38 Dollar – an einem Tag, an dem der Dow um mehr als 2 Prozent stieg und nur vier Werte im Minus schlossen.

Dienstag und Mittwoch – kleine Erholung. Die Aktie legte leicht auf 173,38 und 174,54 Dollar zu, den höchsten Schlusskurs der Woche. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.

Donnerstag – der Ölpreis schlägt zurück. Nach der Absage von US-Präsident Donald Trump an einen Iran-Deal stieg der Brent-Preis um 3,3 Prozent auf knapp 96 Dollar. Boeing verlor als klassischer Verlierer steigender Ölpreise 1,71 Prozent auf 171,55 Dollar und gehörte zu den schwächsten Dow-Werten des Tages.

Freitag – Stillstand. Mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent schloss die Aktie bei 171,50 Dollar. Sie notiert weiter deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage.