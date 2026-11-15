Für Boeing wird die Luft dünn – zumindest an der Börse. Die Boeing-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 1,10 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Verlierern. Sie konnte weder vom fallenden Ölpreis zum Wochenstart profitieren noch der Rotation in Industriewerte folgen – als der Ölpreis am Donnerstag wieder stieg, rutschte sie dagegen deutlich ab. Mit 171,50 Dollar notiert sie nur noch rund 4 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 165,01 Dollar. Unsere Boeing-Aktie Prognose zeigt, warum diese Marke jetzt so wichtig ist.
Boeing Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer nahe dem 18-Monats-Tief – fällt jetzt die Unterstützung bei 165 Dollar?
Die Boeing-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern der Woche: minus 1,10 Prozent, belastet vom steigenden Ölpreis und anhaltender Skepsis nach dem verzögerten 737-Hochlauf. Nur noch rund 4 Prozent trennen die Aktie vom 52-Wochen-Tief. Unsere Boeing-Aktie Prognose zeigt, was die Boeing Chartanalyse über die entscheidende Unterstützung verrät und warum ein Auftragsbestand von 745 Milliarden Dollar mittelfristig dagegenhält.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Boeing Company
- Ticker
- BA (NYSE)
- Kurs
- 171,50 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 171,50 bis 174,54 Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 165,01 bis 254,35 Dollar
- Performance 1 Monat
- minus 8,04 Prozent
- Performance 1 Jahr
- minus 11,86 Prozent
- Performance 5 Jahre
- minus 22,38 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Kein Rückenwind, dann der Ölpreis: die Woche der Boeing-Aktie
Die Boeing-Aktie zeigte in dieser Woche vor allem eines: relative Schwäche.
Montag – Schwäche trotz Rückenwind. Der Ölpreis fiel um 5,8 Prozent, billigeres Kerosin entlastet die Fluggesellschaften als wichtigste Kunden. Trotzdem verlor Boeing 0,59 Prozent auf 172,38 Dollar – an einem Tag, an dem der Dow um mehr als 2 Prozent stieg und nur vier Werte im Minus schlossen.
Dienstag und Mittwoch – kleine Erholung. Die Aktie legte leicht auf 173,38 und 174,54 Dollar zu, den höchsten Schlusskurs der Woche. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Donnerstag – der Ölpreis schlägt zurück. Nach der Absage von US-Präsident Donald Trump an einen Iran-Deal stieg der Brent-Preis um 3,3 Prozent auf knapp 96 Dollar. Boeing verlor als klassischer Verlierer steigender Ölpreise 1,71 Prozent auf 171,55 Dollar und gehörte zu den schwächsten Dow-Werten des Tages.
Freitag – Stillstand. Mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent schloss die Aktie bei 171,50 Dollar. Sie notiert weiter deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage.
Aber wir sind noch nicht fertig.
Kurzfristige Prognose
Boeing Chartanalyse: die letzte Verteidigungslinie bei 165 Dollar
Die Boeing Chartanalyse zeigt einen klaren Abwärtstrend – und eine Aktie, die sich ihrem Jahrestief nähert.
Nach den Quartalszahlen am 27. Oktober brach die Aktie um fast 10 Prozent auf rund 170 Dollar ein und markierte kurz darauf mit 165,01 Dollar ein 18-Monats-Tief. Seitdem pendelt sie in einer engen Spanne zwischen 170 und 175 Dollar. Diese Seitwärtsbewegung über dem Tief kann der Beginn einer Bodenbildung sein – oder eine Pause vor dem nächsten Rückgang. Die Zone um 165 Dollar ist damit die entscheidende Unterstützung. Auf der Oberseite muss die Aktie zunächst das Wochenhoch um 175 Dollar überwinden. Vor einem Monat notierte sie noch bei rund 186 Dollar – dort liegt die nächste größere Hürde. Kurzfristig bleibt der Ölpreis ein wichtiger Taktgeber.
Szenario 1: Bodenbildung gelingt
Hält die Zone um 165 Dollar und sinkt der Ölpreis, könnte die Boeing-Aktie über 175 Dollar ausbrechen. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 186 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 165 und 175 Dollar
Ohne neue Nachrichten zur 737-Produktion dürfte die Aktie in der Spanne der vergangenen Wochen verharren.
Szenario 3: Bruch des Jahrestiefs
Ein Schlusskurs unter 165 Dollar würde den Abwärtstrend bestätigen. Auslöser könnten ein weiter steigender Ölpreis oder neue Probleme in Produktion und Lieferkette sein. Dann rückt die runde Marke von 150 Dollar in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
745 Milliarden Aufträge, wenig Tempo: das fundamentale Bild der Boeing-Aktie
Für die mittel- bis langfristige Boeing Aktienprognose zählt weniger der Gewinn als der freie Cashflow – und der kommt später als erhofft.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar, der Nettoverlust schrumpfte auf 116 Millionen Dollar, und der freie Cashflow war mit 464 Millionen Dollar das zweite Quartal in Folge positiv. Der Auftragsbestand erreicht mit 745 Milliarden Dollar einen Rekord. Doch der Hochlauf der 737 auf 47 Maschinen pro Monat verschiebt sich auf Anfang 2027, die Flügelfertigung bremst. Am stärksten enttäuschte der neue Cashflow-Fahrplan: rund 3 Milliarden Dollar 2027 statt der erwarteten 5,5 Milliarden, rund 6 Milliarden 2028 statt 9,6 Milliarden. Das Ziel von 10 Milliarden Dollar pro Jahr soll erst 2029 erreicht werden. Die 777X soll bis Mitte 2027 zugelassen werden. Mit einem Börsenwert von rund 130 Milliarden Dollar wird Boeing gut zum 13-Fachen des Cashflow-Ziels für 2029 gehandelt – bei rund 25 Milliarden Dollar Nettoschulden.
Lichtblicke
Die Zulassung von 737-7 und 737-10 und der Auftrag für den Marine-Kampfjet F/A-XX stärken die Perspektive.
Verlässlicher Service
Das Dienstleistungsgeschäft erzielt eine Marge von gut 18 Prozent und stabilisiert die Bilanz.
Zivile Sparte im Minus
Das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen soll erst Anfang 2028 die Gewinnschwelle erreichen.
Boeing-Aktie: Kursziele nach den Q3-Zahlen
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 171,50 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: The Fly via Stocktwits; StockAnalysis; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Barclays
|250
|Susquehanna
|250
|JPMorgan
|240
|UBS
|240
|Bank of America
|235
|Durchschnitt (28 Analysten)
|233
|Jefferies
|230
|Wells Fargo
|210
|Morgan Stanley
|195
|Schlusskurs 13. November
|171,50
Nach den Zahlen senkten zahlreiche Banken ihre Ziele, die meisten bleiben aber bei ihrer Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten liegt laut StockAnalysis bei rund 233 Dollar – mehr als ein Drittel über dem Kurs. Barclays und Susquehanna sehen 250 Dollar, Morgan Stanley als vorsichtigstes Haus 195 Dollar. Die Deutsche Bank stufte auf „Halten“ ab. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Boeing Aktienprognose heißt das: Der gewaltige Auftragsbestand und das Duopol mit Airbus sprechen für die Aktie. Doch das Vertrauen in die Umsetzung ist angeschlagen – Boeing muss liefern, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Boeing-Aktie auf einen Blick
The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Symbol: BA) – 171,50 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 1,10 Prozent, Platz 5 der Dow Jones Verlierer
Chartmarken: Unterstützung 165 Dollar, Widerstand 175 und 186 Dollar
52-Wochen-Spanne: 165,01 bis 254,35 Dollar
Q3 2026: Umsatz 24,2 Mrd. Dollar, freier Cashflow 464 Mio. Dollar
Cashflow-Ziele: 3 Mrd. (2027), 6 Mrd. (2028), 10 Mrd. Dollar (2029)
Analystenziele: 195 Dollar (Morgan Stanley) bis 250 Dollar (Barclays, Susquehanna), Durchschnitt rund 233 Dollar
Häufige Fragen zur Boeing-Aktie Prognose
Warum gehört Boeing zu den Dow Jones Verlierern der Woche?
Die Aktie konnte von der Markterholung nicht profitieren und fiel am Donnerstag mit dem steigenden Ölpreis deutlich. Auf Wochensicht verlor sie 1,10 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Boeing Aktienprognose?
Entscheidend ist das 52-Wochen-Tief bei 165,01 Dollar. Hält es, ist eine Bodenbildung möglich, ein Bruch würde den Abwärtstrend bestätigen. Nach oben ist 175 Dollar die erste Hürde.
Was sagt die Boeing Chartanalyse?
Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend und notiert unter ihren gleitenden Durchschnitten. Seit dem Einbruch Ende Oktober pendelt sie zwischen 165 und 175 Dollar.
Wann erreicht Boeing wieder hohe Cashflows?
Boeing peilt rund 10 Milliarden Dollar freien Cashflow pro Jahr erst für 2029 an, rund ein Jahr später als vom Markt erwartet.
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