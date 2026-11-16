Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
BAaktienbullishIndustrieBoeingJefferiesSheila Kahyaoglu737 MAXLuftfahrtAuslieferungenAnalysten-RatingKurszielAktienanalyse

Boeing-Aktie: Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ – Kursziel 230 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Boeing und bestätigt das Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 168,58 US-Dollar sind das rund 36 Prozent Potenzial. Die 737-Produktion kommt langsamer voran als geplant.

Boeing-Aktie: Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ – Kursziel 230 Dollar
Bild: Unsplash
Rating Jefferies (bestätigt)
Buy
Kursziel (unverändert)
230 $
Kurs 16.11.2026
168,58 $
Abstand zum Kursziel
+36,4 %

Steckbrief

Unternehmen
The Boeing Company
Handelssymbol
BA (NYSE)
Analystin
Sheila Kahyaoglu
Bank
Jefferies
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
230 US-Dollar (unverändert)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kaufempfehlung trotz Produktionsproblemen: Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ für die Boeing-Aktie und bestätigt das Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 168,58 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent. Boeing ist einer der beiden großen Hersteller von Verkehrsflugzeugen.

Jefferies zur Boeing-Aktie

Weniger Auslieferungen im Oktober – Kahyaoglu hält am Kaufurteil fest

Sheila Kahyaoglu bestätigt ihre Kaufempfehlung nach den Oktober-Zahlen. Ihr Kursziel bleibt unverändert.

Boeing lieferte im Oktober 49 Flugzeuge aus, nach 57 im September. Darunter waren 32 Maschinen der 737 MAX und 11 Dreamliner.

Jefferies hatte das Kursziel zuvor nach einer Produktionswarnung von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu zu lesen ist:

  1. Riesiger Auftragsbestand

    Ende September standen 6.371 Verkehrsflugzeuge in den Büchern.

  2. Große Bestellung

    Der Leasinganbieter Avolon bestellte 140 Maschinen der 737-10.

  3. Langsamere Produktion

    Die stabile Fertigung von 47 Maschinen der 737 pro Monat erwartet Boeing nun erst Anfang 2027.

  4. Rekord bei der 737

    Von Januar bis September lieferte Boeing so viele 737 MAX aus wie nie zuvor in diesem Zeitraum.

Ziel für 2026 verfehlt

Boeing wird sein Ziel für die 737-Auslieferungen 2026 verfehlen. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Verlust höher aus als erwartet.

Positiv: Boeing erzielte im Quartal einen positiven freien Mittelzufluss.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analystin Sheila Kahyaoglu. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 230 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

The Boeing Company (BA): Kaufen, Kursziel 230,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Sheila Kahyaoglu, Aktienanalystin, Jefferies LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:49 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Sheila Kahyaoglu, Aktienanalystin, Jefferies LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.