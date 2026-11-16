Kaufempfehlung trotz Produktionsproblemen: Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ für die Boeing-Aktie und bestätigt das Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 168,58 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent. Boeing ist einer der beiden großen Hersteller von Verkehrsflugzeugen.
Boeing-Aktie: Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ – Kursziel 230 Dollar
Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Boeing und bestätigt das Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 168,58 US-Dollar sind das rund 36 Prozent Potenzial. Die 737-Produktion kommt langsamer voran als geplant.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Boeing Company
- Handelssymbol
- BA (NYSE)
- Analystin
- Sheila Kahyaoglu
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 230 US-Dollar (unverändert)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Jefferies zur Boeing-Aktie
Weniger Auslieferungen im Oktober – Kahyaoglu hält am Kaufurteil fest
Sheila Kahyaoglu bestätigt ihre Kaufempfehlung nach den Oktober-Zahlen. Ihr Kursziel bleibt unverändert.
Boeing lieferte im Oktober 49 Flugzeuge aus, nach 57 im September. Darunter waren 32 Maschinen der 737 MAX und 11 Dreamliner.
Jefferies hatte das Kursziel zuvor nach einer Produktionswarnung von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu zu lesen ist:
Riesiger Auftragsbestand
Ende September standen 6.371 Verkehrsflugzeuge in den Büchern.
Große Bestellung
Der Leasinganbieter Avolon bestellte 140 Maschinen der 737-10.
Langsamere Produktion
Die stabile Fertigung von 47 Maschinen der 737 pro Monat erwartet Boeing nun erst Anfang 2027.
Rekord bei der 737
Von Januar bis September lieferte Boeing so viele 737 MAX aus wie nie zuvor in diesem Zeitraum.
Ziel für 2026 verfehlt
Boeing wird sein Ziel für die 737-Auslieferungen 2026 verfehlen. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Verlust höher aus als erwartet.
Positiv: Boeing erzielte im Quartal einen positiven freien Mittelzufluss.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analystin Sheila Kahyaoglu. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 230 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Boeing Company (BA): Kaufen, Kursziel 230,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sheila Kahyaoglu, Aktienanalystin, Jefferies LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sheila Kahyaoglu, Aktienanalystin, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.