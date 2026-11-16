Boeing Aktie: Ist der Ausverkauf übertrieben?

Die Boeing-Aktienanalyse von Jefferies vom 13. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Kombination aus vorsichtigen operativen Beobachtungen und einer weiterhin positiven Anlageempfehlung. Analystin Sheila Kahyaoglu bestätigt das unveränderte Kursziel 230 USD und das Rating "Buy". Beim aktuellen NYSE-Kurs von 166,65 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent. Gleichzeitig verdeutlichen die Oktober-Auslieferungen von 48 Flugzeugen, dass Boeing noch einen schwierigen Weg vor sich hat. Die entscheidenden Fragen betreffen den Produktionshochlauf, die Zuverlässigkeit der Lieferketten und die Rückkehr zu nachhaltig positiven freien Cashflows. Für optimistische Anleger könnte eine erfolgreiche operative Erholung erhebliches Potenzial eröffnen. Für vorsichtige Investoren bleiben dagegen die Ausführungsrisiken und die finanzielle Belastung zentrale Gegenargumente. Jefferies hält an seiner positiven Einschätzung fest. Ob das Kursziel 230 USD tatsächlich erreicht wird, hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob Boeing seine operative Sanierung erfolgreich umsetzen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.