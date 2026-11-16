Am Sonntag hob eine Vulcan-Rakete um 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) von Cape Canaveral in Florida ab. Etwa zehn Minuten nach dem Start, während der Brennphase der Centaur-Oberstufe, kam es zu einer Störung: Die 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo erreichten ihre Umlaufbahn nicht und gingen verloren. Laut Spaceflight Now ist es der erste vollständige Fehlschlag einer ULA-Mission seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006. Die Ursache ist noch offen.

Für die Boeing Aktie ist das ein Rückschlag an einer zusätzlichen Front. Die Vulcan war nach neun Monaten Pause erst zum fünften Mal gestartet, zuvor hatten Probleme an den Feststoffboostern das Programm aufgehalten. Wie StockAnalysis unter Berufung auf Reuters berichtet, dürfte die Untersuchung lange dauern und die Rakete für Monate am Boden halten. Das Pentagon hatte auf diesen Flug gewartet, bevor es die Vulcan wieder für Satelliten der nationalen Sicherheit freigibt. Amazon hat zudem 38 Vulcan-Starts gebucht. Wie stark Boeing finanziell betroffen ist, hat das Unternehmen bislang nicht beziffert.