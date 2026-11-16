Ein gescheiterter Raketenstart am Sonntag und ein schwacher Gesamtmarkt am Montag: Die Boeing Aktie (Ticker BA, NYSE; ISIN US0970231058) gehört zu den Dow Jones Verlierern des Tages. Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) stand ein Minus von 3,66 Prozent auf 165,22 US-Dollar – Platz 4 unter den 30 Dow-Werten. Auslöser der Schwäche war vor allem der Fehlstart der Vulcan-Rakete von United Launch Alliance (ULA), dem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin.
Boeing Aktie Dow Jones Verlierer: Raketen-Fehlstart und Industrie-Abverkauf drücken den Kurs auf ein 52-Wochen-Tief – wie viel Vulcan steckt im Kursrutsch?
Die Boeing Aktie schließt am Montag 3,66 Prozent tiefer bei 165,22 US-Dollar und landet auf Platz 4 der Dow Jones Verlierer. Im Handel rutschte sie bis auf 164,71 Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Belastend wirkten der Fehlstart der Vulcan-Rakete des Boeing-Lockheed-Gemeinschaftsunternehmens ULA mit 40 Amazon-Satelliten an Bord und ein breiter Abverkauf bei Industrie- und Technologiewerten.
Boeing Aktie Dow Jones Verlierer
Warum fällt die Boeing Aktie heute – und was hat eine Rakete damit zu tun?
Am Sonntag hob eine Vulcan-Rakete um 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) von Cape Canaveral in Florida ab. Etwa zehn Minuten nach dem Start, während der Brennphase der Centaur-Oberstufe, kam es zu einer Störung: Die 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo erreichten ihre Umlaufbahn nicht und gingen verloren. Laut Spaceflight Now ist es der erste vollständige Fehlschlag einer ULA-Mission seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006. Die Ursache ist noch offen.
Für die Boeing Aktie ist das ein Rückschlag an einer zusätzlichen Front. Die Vulcan war nach neun Monaten Pause erst zum fünften Mal gestartet, zuvor hatten Probleme an den Feststoffboostern das Programm aufgehalten. Wie StockAnalysis unter Berufung auf Reuters berichtet, dürfte die Untersuchung lange dauern und die Rakete für Monate am Boden halten. Das Pentagon hatte auf diesen Flug gewartet, bevor es die Vulcan wieder für Satelliten der nationalen Sicherheit freigibt. Amazon hat zudem 38 Vulcan-Starts gebucht. Wie stark Boeing finanziell betroffen ist, hat das Unternehmen bislang nicht beziffert.
Vulcan-Fehlstart
Erster Totalverlust einer ULA-Mission, 40 Amazon-Leo-Satelliten zerstört, Rakete voraussichtlich monatelang am Boden.
Abverkauf in Industrie und Tech
Der Dow verlor 1,41 Prozent, die Nasdaq 2,49 Prozent; nur 8 der 30 Dow-Werte schlossen im Plus.
Altlast 737-Hochlauf
Seit den Quartalszahlen Ende Oktober belasten verschobene Produktions- und Cashflow-Ziele die Stimmung.
Marktumfeld
Wie schlug sich der Dow Jones am Montag – und wo steht Boeing im Vergleich?
Der Dow Jones schloss bei 51.608,17 Punkten, ein Minus von 739 Punkten oder 1,41 Prozent. Der S&P 500 gab 1,92 Prozent nach, der Halbleiterindex SOX sogar 5,28 Prozent. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag trennten sich Anleger von Technologie- und KI-Werten, der Abverkauf erfasste auch Industrieaktien wie Caterpillar. Gefragt waren dagegen defensive Konsumwerte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5,12 Prozent, der Volatilitätsindex VIX stieg um knapp 20 Prozent auf 23,13.
Bemerkenswert: Der Ölpreis fiel deutlich, Brent verbilligte sich um 3,84 Prozent auf 92,16 Dollar. Sinkende Kerosinkosten entlasten normalerweise die Fluggesellschaften, also Boeings wichtigste Kunden. Dass die Aktie trotzdem zu den schwächsten Dow-Werten zählte, spricht für das Gewicht der unternehmensspezifischen Belastung.
|Aktie
|Rang
|Schluss in USD
|Veränderung
|Procter & Gamble
|Gewinner 1
|173,02
|+1,90 %
|UnitedHealth
|Gewinner 2
|412,02
|+1,12 %
|McDonald's
|Gewinner 3
|274,67
|+0,99 %
|Caterpillar
|Verlierer 1
|570,49
|-4,95 %
|Nvidia
|Verlierer 2
|156,14
|-4,12 %
|Alphabet (A)
|Verlierer 3
|283,72
|-4,07 %
|Boeing
|Verlierer 4
|165,22
|-3,66 %
|Amazon
|Verlierer 5
|257,75
|-3,34 %
Veränderung zum Schlusskurs vom Freitag, 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Chartbild
Was bedeutet das neue 52-Wochen-Tief für die Boeing Aktie?
Mit dem Tagestief von 164,71 Dollar unterschritt die Aktie das bisherige 52-Wochen-Tief von 165,01 Dollar. Der Schlusskurs lag mit 165,22 Dollar nur knapp darüber. Vom 52-Wochen-Hoch bei 254,35 Dollar ist die Boeing Aktie damit rund 35 Prozent entfernt. Binnen eines Monats summiert sich das Minus auf rund 11 Prozent, seit Jahresbeginn laut Investing.com auf rund 21 Prozent. Die Aktie notiert unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage.
Hintergrund
Welche Rolle spielen 737-Produktion und Cashflow?
Der Druck auf die Aktie begann nicht erst am Wochenende. Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 27. Oktober meldete Boeing zwar einen Rekord-Auftragsbestand von 745 Milliarden Dollar und einen positiven freien Cashflow von 464 Millionen Dollar. Die Sparte für Verkehrsflugzeuge schrieb jedoch mit einer operativen Marge von minus 6,5 Prozent rote Zahlen. Laut Reuters erwartet Boeing die Rate von 47 Maschinen der 737 pro Monat erst Anfang 2027 statt im Sommer 2026, weil die Flügelfertigung nicht schnell genug nachkommt. Das Ziel von 500 Auslieferungen in diesem Jahr wird verfehlt. Für 2027 stellt Boeing rund 3 Milliarden Dollar freien Cashflow in Aussicht, deutlich weniger als vom Markt erwartet. Die Marke von 10 Milliarden Dollar soll erst 2029 fallen. Die Aktie verlor damals an einem Tag fast 10 Prozent.
Hinzu kommt ein Softwarethema bei der 737 MAX: Seit Ende September ist bekannt, dass United Airlines und Southwest Airlines keine neuen Maschinen mit einer bestimmten Version der Flugmanagement-Software abnehmen wollen. Boeing sieht darin kein unmittelbares Sicherheitsrisiko, die US-Luftfahrtbehörde FAA prüft den Fall.
Wall Street
Wie reagieren die Analysten auf die Boeing Aktie?
Auf den Raketen-Fehlstart reagierten die Analysten bislang nicht mit neuen Einstufungen. Laut TipRanks bewertet die große Mehrheit der Experten, die sich in den vergangenen drei Monaten geäußert haben, die Aktie weiterhin positiv. Gleichzeitig haben laut Investing.com 14 Analysten ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode gesenkt. Die Wall Street setzt also weiter auf den langfristigen Umbau, ist bei den kurzfristigen Zahlen aber vorsichtiger geworden.
Nächste Termine: Am Dienstag legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch folgt das Protokoll der US-Notenbank, am Donnerstag der Börsengang von Anthropic. Boeing selbst meldet die Auslieferungen für November voraussichtlich Mitte Dezember. Die Zahlen zum vierten Quartal sind für Ende Januar zu erwarten, ein Termin ist noch nicht bestätigt.
Häufige Fragen zur Boeing Aktie
Warum fällt die Boeing Aktie heute?
Die Aktie fiel um 3,66 Prozent auf 165,22 Dollar. Belastend wirkten der Fehlstart der Vulcan-Rakete von ULA am Sonntag und ein breiter Abverkauf von Industrie- und Technologiewerten an der Wall Street.
Was hat Boeing mit der Vulcan-Rakete zu tun?
Die Vulcan wird von United Launch Alliance gebaut und gestartet, einem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin.
Wie lauten Ticker und ISIN der Boeing Aktie?
Die Aktie wird an der NYSE unter dem Ticker BA gehandelt. Die ISIN lautet US0970231058.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Boeing Aktie?
Mit 164,71 Dollar markierte die Aktie am 16. November 2026 ein neues 52-Wochen-Tief.
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