Boeing Aktie: Plus 4 Prozent vom Jahrestief – Trump hofft auf 250 Jets für China, die FAA ordnet Prüfungen an

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 06:52 3 Min.

Die Boeing Aktie schließt am Montag laut comdirect-Indikation 4,17 Prozent höher bei 162,39 Dollar und zählt zu den zehn größten Gewinnern im Dow Jones. Am Freitag stand sie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Gute und schlechte Nachrichten kamen am selben Tag.

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Tiefer als am Freitag stand die Boeing Aktie seit einem Jahr nicht. 155,56 Dollar markierten das 52-Wochen-Tief, der Schlusskurs lag bei 155,89 Dollar. Am Montag kam die Gegenbewegung: Die comdirect-Indikation zeigt nach US-Handelsschluss 162,39 Dollar und ein Plus von 4,17 Prozent. Im Dow Jones ist das Platz sechs. Anders als bei den Technologiewerten hat das wenig mit Nvidia zu tun. Boeing hatte am Montag eigene Schlagzeilen, und zwar in beide Richtungen. Kurs der Boeing Aktie nach Handelsschluss 162,39 USD Tagesgewinn, Platz 6 im Dow Jones +4,17 % 52-Wochen-Tief vom Freitag 155,56 USD Kursziel der Bank of America 235 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; CNBC; Investing.com Die guten Nachrichten China, Auslieferungen und eine Kaufempfehlung Für Rückenwind sorgte zunächst die Politik. US-Präsident Donald Trump rechnet laut einer Meldung von TipRanks damit, dass China weitere 250 Boeing-Jets kaufen wird. Eine Bestätigung aus Peking oder von Boeing liegt nicht vor. Dazu kam die Bank of America, die ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 235 Dollar bekräftigte und auf den hohen Auftragsbestand verweist. Nach einer sechstägigen Pause hat Boeing die Auslieferungen wieder aufgenommen, zwischen dem 16. und 19. November wurden fünf Maschinen übergeben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die schlechten Nachrichten Die FAA lässt fast 2.000 ältere 737 untersuchen Am selben Tag wurde eine neue Auflage der US-Luftfahrtbehörde bekannt. Die FAA ordnet Prüfungen an 1.987 Flugzeugen der älteren Baureihe 737 Next Generation an, nachdem Schwingungen um die Querachse gemeldet worden waren. Die 737 MAX ist nicht betroffen. Hinzu kommen die bekannten Baustellen: Boeing will rund fünf Prozent der Stellen in der Zivilflugzeugsparte streichen, das Ziel von zehn Milliarden Dollar freiem Mittelzufluss wurde auf 2029 verschoben, und im dritten Quartal lag die operative Marge der Sparte bei minus 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Boeing Aktie auch nach dem heutigen Plus rund 25 Prozent verloren (eigene Rechnung). Was für die Boeing Aktie spricht Erholung direkt am 52-Wochen-Tief

Hoher Auftragsbestand

Auslieferungen laufen wieder

Mögliche Großbestellung aus China Was Anleger bedenken sollten Neue FAA-Auflage für ältere 737

Produktionshochlauf verzögert sich

Cashflow-Ziel auf 2029 verschoben

China-Bestellung ist nicht bestätigt Einordnung der Redaktion: Die Boeing Aktie hat am Montag vom Tief abgedreht, mehr noch nicht. Aufträge hat der Konzern genug, das Problem ist die Fabrik. Solange die 737-Produktion nicht verlässlich hochläuft, bleibt jede Erholung anfällig. Die Aussicht auf eine China-Bestellung ist ein politisches Versprechen, kein Vertrag. Das Analystenziel von 235 Dollar liegt rund 45 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung) und zeigt vor allem, wie weit Erwartung und Kurs auseinanderliegen. FAQ Häufige Fragen zur Boeing Aktie Warum ist die Boeing Aktie heute gestiegen?

Sie erholt sich vom 52-Wochen-Tief. Hinzu kamen eine bekräftigte Kaufempfehlung und Hoffnungen auf eine Großbestellung aus China. Welche Flugzeuge betrifft die FAA-Anordnung?

1.987 Maschinen der älteren Baureihe 737 Next Generation. Die 737 MAX ist nicht betroffen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Boeing Aktie?

ISIN US0970231058, WKN 850471. Handelssymbol an der NYSE: BA. Handelssymbol an deutschen Börsen: BCO.

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