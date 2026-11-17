Die Boeing Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der Flugzeugbauer an der New York Stock Exchange (Ticker: BA, ISIN: US0970231058) bei 167,50 US-Dollar und damit 1,38 Prozent im Plus. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht; die Aktie erholt sich vielmehr von ihrem Montagsschluss bei 165,26 Dollar – einem neuen 52-Wochen-Tief.

Der Dow Jones Industrial Average verliert zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte. Boeing belegt damit Rang 3 der Gewinnerliste.