Boeing ist neben Airbus der größte Hersteller von Verkehrsflugzeugen. Im Oktober lieferte der Konzern 49 Maschinen aus, darunter 32 Flugzeuge vom Typ 737 MAX.

Eine stabile Fertigung von 47 Maschinen der 737 pro Monat erwartet Boeing inzwischen erst Anfang 2027.