Ein Rekord-Auftragsbuch, aber Sand im Getriebe der Produktion: BofA-Analyst Ronald Epstein bestätigt für die Boeing-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 235 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 165,22 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 42 Prozent.
Boeing-Aktie: Der Flugzeugbauer liefert, die Börse zweifelt – BofA sieht über 40 Prozent Luft
Boeing kommt bei der Produktion langsamer voran als geplant, der Auftragsbestand ist aber riesig. BofA-Analyst Ronald Epstein bleibt bei „Buy“ für die Boeing-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Boeing Company
- Handelssymbol
- BA (NYSE)
- Analyst
- Ronald Epstein
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 235 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur Boeing-Aktie
Langsamer Hochlauf – Epstein bleibt beim Kauf
Ronald Epstein hält an seiner Kaufempfehlung für den Flugzeugbauer fest. Der Weg zu höheren Stückzahlen dauert länger.
Boeing ist neben Airbus der größte Hersteller von Verkehrsflugzeugen. Im Oktober lieferte der Konzern 49 Maschinen aus, darunter 32 Flugzeuge vom Typ 737 MAX.
Eine stabile Fertigung von 47 Maschinen der 737 pro Monat erwartet Boeing inzwischen erst Anfang 2027.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Ronald Epstein zu lesen ist:
Volle Auftragsbücher
Ende September standen 6.371 Verkehrsflugzeuge in den Büchern.
Neue Großbestellung
Der Leasinganbieter Avolon bestellte 140 Maschinen der 737-10.
Positiver Cashflow
Im dritten Quartal erzielte Boeing einen positiven freien Mittelzufluss.
Rekord bei der 737
Von Januar bis September lieferte Boeing so viele 737 MAX aus wie nie zuvor in diesem Zeitraum.
Ziel für 2026 verfehlt
Boeing wird sein Auslieferungsziel für die 737 im Jahr 2026 verfehlen. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Verlust höher aus als erwartet.
Die Aktie liegt deutlich unter früheren Niveaus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Ronald Epstein. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 235 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Boeing Company (BA): Kaufen, Kursziel 235,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ronald Epstein, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ronald Epstein, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.