Die Boeing Aktie (Ticker BA, ISIN US0970231058) steht im Zentrum der Bilanz von Donald Trumps Asienreise: Das Weiße Haus beziffert die Geschäfte in Manila auf über 17 Milliarden Dollar, davon 12 Milliarden Dollar für den Verkauf von bis zu 20 Boeing 787 samt GE-Triebwerken an Philippine Airlines. Das berichtet die Idaho Public Press unter Berufung auf AP und Reuters (Stand 19. November 2026). Neu ist dabei vor allem die politische Einordnung, nicht der Auftrag selbst: Boeing hatte die Einigung mit der Fluggesellschaft bereits am 15. November als finalisiert gemeldet, eine erste Absichtserklärung stammt von Juli 2026.
Boeing Aktie: 12-Milliarden-Dollar-Deal mit Philippine Airlines, Zollabbau mit Thailand – wie viel Handelspolitik steckt in Trumps Asienreise?
Trumps Asienreise bringt laut Weißem Haus Geschäfte über 17 Milliarden Dollar, allen voran bis zu 20 Boeing 787 für Philippine Airlines. Was die Zusagen für die Boeing Aktie, GE Aerospace und Rüstungswerte bedeuten.
Die Zusagen
Welche Geschäfte hat die Asienreise gebracht?
Trump traf den philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. am Dienstag, 17. November, in Manila. Laut Fact Sheet des Weißen Hauses umfassen die Vereinbarungen mehr als 17 Milliarden Dollar. Hinzu kommt das Bestreben beider Regierungen, ein Kreditpaket der US-Militärfinanzierung von mehr als 2 Milliarden Dollar zu schnüren. Das Weiße Haus verbindet den Boeing-Auftrag mit 47.000 gesicherten US-Arbeitsplätzen – eine Angabe der Regierung, die wir nicht überprüfen konnten.
In Thailand sollen laut ABC News nach der Unterzeichnung Zölle auf 99 Prozent der Warengruppen entfallen; zudem sind bis zu 123 Millionen Dollar für HIMARS-Raketenwerfer vorgesehen. Dieses System fertigt Lockheed Martin, eine Zuordnung, die nicht aus der ABC-Meldung selbst stammt.
Boeing und GE Aerospace
Bis zu 20 Dreamliner mit GE-Triebwerken für Philippine Airlines, Volumen 12 Milliarden Dollar laut Weißem Haus.
Rüstung
Mehr als 2 Milliarden Dollar US-Militärfinanzierung für die Philippinen angestrebt, bis zu 123 Millionen Dollar für HIMARS in Thailand.
Handel
Thailand soll Zölle auf 99 Prozent der Warengruppen streichen, sobald das Abkommen unterzeichnet ist; die Unterzeichnung steht aus.
Märkte
Was heißt das für die Boeing Aktie und die Zölle?
Ein Kursstand der Boeing Aktie vom Donnerstag liegt uns aus verlässlichen Quellen nicht vor, und keine der gelesenen Quellen nennt eine Marktreaktion. Fest steht: Ein Auftrag über bis zu 20 Langstreckenflugzeuge verlängert die Auftragsbücher, sagt aber nichts über Lieferzeiten oder Margen. Politisch bemerkenswert ist die Verknüpfung von Handel, Rüstung und Zivilluftfahrt: Zollabbau in Asien soll US-Exporte erleichtern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Zum Wirtschaftsrahmen des Gipfels: Die APEC-Staaten wachsen laut IWF-Chefin Georgieva mit 3,4 Prozent pro Jahr, der Welthandel mit 4,6 Prozent (AP, 19.11.2026). Der S&P 500 hatte am Mittwoch bei 7.324 Punkten geschlossen (Rio Times).
|Land
|Zusage
|Betroffene Unternehmen
|Philippinen
|über 17 Mrd. $ Geschäfte
|Boeing, GE Aerospace
|Philippinen
|Militärfinanzierung über 2 Mrd. $ angestrebt
|US-Rüstungsindustrie
|Thailand
|Zollabbau auf 99 % der Warengruppen nach Unterzeichnung
|US-Exporteure
|Thailand
|bis 123 Mio. $ für HIMARS
|Lockheed Martin
Angaben des Weißen Hauses und der Medien; Unternehmenszuordnung zu Lockheed Martin ist Einschätzung der Redaktion.
Quelle: Idaho Public Press (AP, Reuters); ABC News
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Unterzeichnung des Handelsabkommens mit Thailand.
Konkrete Lieferfenster und Optionsanteile beim Philippine-Airlines-Auftrag.
Ergebnisse des Dreiergipfels in Shenzhen und mögliche Auswirkungen auf Zölle.
FAQ
Häufige Fragen zur Boeing Aktie und Trumps Asienreise
Wie groß ist der Auftrag von Philippine Airlines? Laut Weißem Haus 12 Milliarden Dollar für bis zu 20 Boeing 787 mit GE-Triebwerken.
Ist der Auftrag neu? Boeing meldete die Finalisierung bereits am 15. November; eine Absichtserklärung gab es im Juli 2026.
Welche Zölle sollen fallen? Thailand soll laut ABC News nach der Unterzeichnung Zölle auf 99 Prozent der Warengruppen streichen.
Wie reagierte die Boeing Aktie? Aus den gelesenen Quellen ist keine Marktreaktion belegt.
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