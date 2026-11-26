BNP Paribas ist nach Bilanzsumme eine der größten Banken Europas. Das Institut verdient sein Geld mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft in Frankreich, Belgien, Italien und Luxemburg, mit dem Investmentbanking sowie mit Vermögensverwaltung und Versicherungen. Für Banken sind höhere Leitzinsen zunächst ein Ertragstreiber, weil die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen wächst. Am Geldmarkt gilt eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember als nahezu ausgemacht. Die Kehrseite: Bleiben die Zinsen lange hoch, steigen Kreditausfälle und Refinanzierungskosten. Und eine höhere Mindestreserve würde direkt am Zinsüberschuss nagen. Im Sommer stand ein Vorschlag im Raum, den Satz von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln.