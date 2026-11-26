Europas Banken haben schwere Tage hinter sich. Am Donnerstagmorgen dreht das Bild, und die größte Bank Frankreichs ist vorn dabei. Die BNP-Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, deutsches Handelssymbol: BNP, US-Handelssymbol: BNPQY) steigt um 10:25 Uhr um 2,74 Prozent auf 90,64 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte.
BNP-Paribas-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,7 Prozent – Frankreichs größte Bank erholt sich mit dem Sektor
Die BNP-Paribas-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt Frankreichs größte Bank um 2,74 Prozent auf 90,64 Euro. Nach dem Rutsch der Bankwerte auf den tiefsten Stand seit Juni kehren die Käufer zurück. Die Gründe für den Kursgewinn und die Rolle der EZB.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BNP-Paribas-Aktie heute steigt
Der Kursgewinn ist eine Sektorbewegung. Am Mittwoch wurden Banken verkauft, heute werden sie zurückgekauft.
Am Mittwoch fiel der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks um fast 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Belastet hatten die Sorge, die Europäische Zentralbank könne die unverzinste Mindestreserve der Banken anheben, die verlängerte Bankensteuer in Spanien und die schwache Stimmung am Gesamtmarkt. Nach der Wende an der Wall Street am Mittwochabend eröffneten Europas Börsen am Donnerstag mit kräftigen Gewinnen. Der Pariser CAC 40 lag am Morgen rund 1,7 Prozent im Plus.
Eine eigene Meldung von BNP Paribas gibt es nicht. Für französische Banken kommt ein eigener Faktor hinzu: die Lage am heimischen Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag Mitte November bei rund 4,9 Prozent und damit deutlich über der deutscher Bundesanleihen. Entspannt sich die Lage dort, hilft das den Banken, die viele dieser Papiere halten.
Sektor-Erholung
Nach dem Tief seit Juni werden Bankaktien zurückgekauft.
Markt im Plus
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent.
Zinserhöhung erwartet
Am 17. Dezember dürfte die EZB den Einlagensatz auf 2,75 Prozent anheben.
EZB-Protokoll
Um 13:30 Uhr erscheint das Protokoll der Oktober-Sitzung.
Einordnung
Höhere Zinsen helfen – aber nicht unbegrenzt
BNP Paribas ist nach Bilanzsumme eine der größten Banken Europas. Das Institut verdient sein Geld mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft in Frankreich, Belgien, Italien und Luxemburg, mit dem Investmentbanking sowie mit Vermögensverwaltung und Versicherungen. Für Banken sind höhere Leitzinsen zunächst ein Ertragstreiber, weil die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen wächst. Am Geldmarkt gilt eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember als nahezu ausgemacht. Die Kehrseite: Bleiben die Zinsen lange hoch, steigen Kreditausfälle und Refinanzierungskosten. Und eine höhere Mindestreserve würde direkt am Zinsüberschuss nagen. Im Sommer stand ein Vorschlag im Raum, den Satz von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln.
Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie
Warum ist die BNP-Paribas-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die BNP-Paribas-Aktie erholt sich mit dem gesamten Bankensektor, der am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die BNP-Paribas-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Paris bei 90,64 Euro, ein Plus von 2,74 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BNP-Paribas-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000131104, die WKN 887771. In Deutschland wird die Aktie unter BNP gehandelt, in den USA als ADR unter BNPQY.
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen?
Am 17. Dezember 2026. Der Markt rechnet mit einer Erhöhung des Einlagensatzes auf 2,75 Prozent.
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