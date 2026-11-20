Der Fall zeigt, wie eng Börsenvertrauen und Kurs zusammenhängen. Für die Coinbase Aktie, die laut Q3-Bericht ihre Erlöse zu großen Teilen am Handelsvolumen verdient, ist ein Vertrauensverlust bei einem Konkurrenten ein zweischneidiges Thema: Er kann Kunden zu regulierten US-Börsen führen, er trifft aber auch die Stimmung im gesamten Markt. Die Coinbase Aktie schloss am 19. November bei 110,51 Dollar (minus 3,9 Prozent), die Strategy Aktie bei 90,32 Dollar (minus 6,4 Prozent, TradingNews). Beide hängen am Bitcoin Kurs, BNB hängt zusätzlich an der Zukunft von Binance.

Anleger beobachten die nächsten Schritte: weitere Proof-of-Reserves-Berichte von Binance, die ETF-Flows bei Bitcoin und die Fed-Sitzung am 9. Dezember.