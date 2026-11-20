Der BNB Kurs ist der Gradmesser für das Vertrauen in Binance, die größte Kryptobörse der Welt. Am 17. November 2026 notierte BNB um 12:59 Uhr MEZ bei 593,73 Dollar (ad-hoc-news, Perplexity Finance), laut CoinGecko hatte der Coin am 14. November noch bei 584 Dollar gelegen, ein Minus von 7,3 Prozent in 24 Stunden. Das Rekordhoch liegt bei 1.369,99 Dollar (Oktober 2025), der Abstand beträgt damit rund 57 Prozent. Der Auslöser des jüngsten Abschwungs: der Hack bei Binance am 29. Oktober 2026. Hinzu kommt ein Kryptomarkt, in dem der Bitcoin Kurs am Donnerstagabend um 22:03 Uhr MEZ nur noch bei 61.828 Dollar lag (Yahoo Finance) und der Angst-Index bei 10 steht.
BNB Kurs: Unter 600 Dollar und 57 Prozent unter dem Rekord, drei Wochen nach dem Binance-Hack – wie viel Vertrauen kostet die größte Börse der Welt?
Der BNB Kurs notierte am 17. November um 12:59 Uhr MEZ bei 593,73 Dollar, rund 57 Prozent unter dem Rekord von 1.369,99 Dollar. Seit dem Hack vom 29. Oktober hat der Binance-Coin etwa 23 Prozent verloren, obwohl Binance alle Kundenguthaben ersetzt hat. Was Anleger jetzt beobachten.
Der Hack
Was ist beim Binance-Hack passiert, und warum fällt der BNB Kurs weiter?
Am 29. Oktober 2026 wurde bei Binance laut CryptoTicker eine Summe von rund 6,3 Milliarden Dollar abgezogen, der größte bekannte Diebstahl bei einer Kryptobörse. BNB stand an diesem Tag bei 759 Dollar und fiel zunächst auf rund 697 Dollar. Zwei Wochen lang hielt sich der Kurs in einer Spanne von 680 bis 720 Dollar. Am 12. November teilte Binance mit, alle betroffenen Kundenguthaben seien ersetzt worden, mehr als 6,34 Milliarden Dollar aus dem Notfallfonds SAFU, dem Futures-Versicherungsfonds und der Eigenkasse. Der Kurs erholte sich trotzdem nicht: Am 13. November lag BNB bei rund 656 Dollar, am 14. November unter 600 Dollar, so tief wie zuletzt am 11. August 2026.
Die Erklärung dafür liegt nicht allein beim Hack. Am 14. November rutschte der ganze Kryptomarkt ab: Laut CoinGlass, zitiert von CryptoTicker, wurden binnen 24 Stunden 1,23 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, 82,7 Prozent davon Long-Wetten. Der Angst-Index sank auf 13. BNB verlor in dieser Phase mehr als der Bitcoin Kurs, der laut CryptoTicker am selben Tag bei 65.095 Dollar lag.
|Datum und Uhrzeit
|Stand
|Quelle
|29.10.2026 (Hack-Tag)
|759 USD
|CryptoTicker
|14.11.2026, ca. 17:50 Uhr MEZ
|584 USD
|CoinGecko
|17.11.2026, 12:59 Uhr MEZ
|593,73 USD
|Perplexity Finance
|19.11.2026
|587,04 USD
|TradingNews
|Rekordhoch Oktober 2025
|1.369,99 USD
|CryptoTicker
Die Werte stammen aus unterschiedlichen Quellen und Zeitpunkten und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: CryptoTicker (CoinGecko), ad-hoc-news (Perplexity Finance), TradingNews
Die Marken
Welche Kursmarken beobachten Anleger beim BNB Kurs?
Nach Angaben von CryptoTicker liegen Unterstützungen bei 575 Dollar (Tief vom 2. August), 564 Dollar und 546 Dollar. Widerstand sehen Beobachter bei 600 Dollar und bei 656 Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut ad-hoc-news von 537,05 bis 1.182,21 Dollar. Wer unter 575 Dollar schaut, schaut damit in Richtung Jahrestief. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Folgen
Was heißt der BNB Kurs für Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy?
Der Fall zeigt, wie eng Börsenvertrauen und Kurs zusammenhängen. Für die Coinbase Aktie, die laut Q3-Bericht ihre Erlöse zu großen Teilen am Handelsvolumen verdient, ist ein Vertrauensverlust bei einem Konkurrenten ein zweischneidiges Thema: Er kann Kunden zu regulierten US-Börsen führen, er trifft aber auch die Stimmung im gesamten Markt. Die Coinbase Aktie schloss am 19. November bei 110,51 Dollar (minus 3,9 Prozent), die Strategy Aktie bei 90,32 Dollar (minus 6,4 Prozent, TradingNews). Beide hängen am Bitcoin Kurs, BNB hängt zusätzlich an der Zukunft von Binance.
Anleger beobachten die nächsten Schritte: weitere Proof-of-Reserves-Berichte von Binance, die ETF-Flows bei Bitcoin und die Fed-Sitzung am 9. Dezember.
Häufige Fragen zum BNB Kurs
Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? Zuletzt belegt war 593,73 Dollar am 17. November um 12:59 Uhr MEZ; TradingNews nennt für den 19. November 587,04 Dollar.
Warum fällt der BNB Kurs? Der Hack bei Binance am 29. Oktober, die schwache Stimmung am Kryptomarkt und hohe Liquidationen am 14. November kommen zusammen. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Hat Binance die Kunden entschädigt? Laut Binance wurden am 12. November alle betroffenen Kundenguthaben ersetzt, mehr als 6,34 Milliarden Dollar.
Wie weit liegt BNB unter dem Rekord? Das Rekordhoch von 1.369,99 Dollar liegt rund 57 Prozent über dem Stand vom 17. November.
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