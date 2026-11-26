Der BNB Kurs lag am Mittwochabend (25.11.2026, 21:17 UTC) bei 553 US-Dollar, ein Plus von 1,0 Prozent in 24 Stunden, nach Daten von CoinGecko über Motley Fool. Die Nachricht des Tages kommt von der Börse hinter dem Token: Binance hat am 25. November um 12:00 UTC fünf bStocks in den Handel genommen, tokenisierte Wertpapiere, die gegen den Stablecoin USDT gehandelt werden. Darunter ist IBITB, ein Token auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock, den größten US-Spot-Bitcoin-ETF. Für Krypto-Anleger ist das ein Schritt in Richtung klassischer Wertpapiere auf der Krypto-Plattform.
BNB Kurs: Binance startet fünf tokenisierte Wertpapiere, darunter BlackRocks Bitcoin-ETF – wird die Krypto-Börse zur Wertpapierbörse?
Seit Mittwoch handelt Binance fünf bStocks, tokenisierte Wertpapiere, gegen USDT, darunter ein Token auf den iShares Bitcoin Trust. Wie das Angebot aufgebaut ist, welche Grenzen es hat und was es für den BNB Kurs, Bitcoin und Krypto-Aktien bedeutet.
Das Angebot
Welche bStocks hat Binance gelistet – und wie funktionieren sie?
Die fünf Token bilden einen Bitcoin-ETF, drei Branchen-ETFs und eine Aktie ab. Sie sind Produkte der Plattform, keine Anteile an den Unternehmen.
Nach Angaben von PANews, Phemex und ChainCatcher sind es: IBITB (iShares Bitcoin Trust), ARTYB (iShares Future AI & Tech ETF), IGVB (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF), SOXXB (iShares Semiconductor ETF) und FRHCB (Freedom Holding Corp). Gehandelt wird gegen USDT auf Binance Spot und in der Umtauschfunktion Convert. Die Zero-Maker-Gebühr für alle bStocks-Paare wurde bis zum 1. Januar 2027, 07:59 Uhr (UTC+8), verlängert, also bis 31. Dezember 23:59 UTC. Innerhalb einer Stunde nach dem Start konnten Nutzer bStocks gebührenfrei in Bitcoin, USDT oder andere Token tauschen.
Nach Angaben von Kriptofoni (25.11., 05:20 UTC) können die fünf bStocks ab dem Start als Sicherheit in Cross-Margin- und Portfolio-Margin-Konten dienen; direktes Leihen der Token ist nicht möglich. Das Angebot erfolgt demnach unter einem genehmigten Prospekt im Abu Dhabi Global Market (ADGM). In anderen zulässigen Ländern sind die Token nur für qualifizierte Anleger im Sekundärmarkt verfügbar. Laut Binance sind bStocks keine direkten Unternehmensanteile und vermitteln keine Aktionärsrechte. Wer bStocks handelt, trägt also zusätzlich zum Kursrisiko des abgebildeten Wertpapiers ein Plattform- und Strukturrisiko. Wer Herausgeber und Verwahrer der Token ist, geht aus den ausgewerteten Quellen nicht hervor.
|Token
|Abgebildetes Wertpapier
|Art
|IBITB
|iShares Bitcoin Trust
|Bitcoin-ETF
|ARTYB
|iShares Future AI & Tech ETF
|Branchen-ETF
|IGVB
|iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
|Branchen-ETF
|SOXXB
|iShares Semiconductor ETF
|Branchen-ETF
|FRHCB
|Freedom Holding Corp
|Aktie
Alle Paare gegen USDT. Start: 25.11.2026, 12:00 UTC (20:00 UTC+8).
Quelle: PANews, Phemex, ChainCatcher (25.11.2026)
Die Bedeutung
Was bringt Tokenisierung für den BNB Kurs und für Binance?
Der BNB Kurs hängt am Erfolg der Plattform, denn BNB ist ihr Utility-Token und dient unter anderem der Zahlung von Gebühren. Mehr Produkte und Handel können das Geschäft stärken, belegt ist ein Effekt auf den Kurs nicht. BNB lag nach Blockchain.News am 24. November bei 553,29 Dollar, das Tagesminus betrug 0,87 Prozent, und handelte unter dem 20-Tage-Schnitt von 619,66 Dollar und dem 50-Tage-Schnitt von 687,60 Dollar. Der Token steht damit im Abwärtstrend, wie der gesamte Markt: Bitcoin ist im November um mehr als 20 Prozent gefallen und die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten bis zum 24. November Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar (KuCoin, Motley Fool). Dass ausgerechnet der Token auf den größten Bitcoin-ETF jetzt ohne Börsenumweg auf Binance handelbar ist, rückt dessen Anleger näher an den ETF-Markt heran, auch wenn der Wert nur den Kurs des Fonds abbildet.
Die Konkurrenz
Was heißt das für die Coinbase Aktie, die Robinhood Aktie und andere Krypto-Aktien?
Börsennotierte Plattformen wie die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) und die Robinhood Aktie (Nasdaq: HOOD) konkurrieren darum, Anlegern Krypto, Aktien und neue Produkte aus einer Hand zu bieten. Ein Angebot wie bStocks zeigt, dass Wettbewerber den Kampf um Handelsvolumen auf Wertpapiere ausweiten. Zugleich ist es auf Berechtigte außerhalb des Heimatrechtsraums beschränkt und bislang klein. Die Redaktion hält fest: Eine Auswirkung auf die Zahlen von Coinbase oder Robinhood ist nicht belegt. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) bleibt vom Bitcoin Kurs abhängig, nicht von Tokenisierung.
Termine
Was Anleger bei BNB und Binance jetzt beobachten
Laufend: Handelsvolumen und Preisabweichungen der bStocks im Vergleich zu den US-Papieren.
Laufend: ob Binance die Liste weiterer bStocks erweitert.
31.12.2026: Ende der verlängerten Zero-Maker-Gebühr.
27.11.2026: US-Handel nur bis 13 Uhr Ortszeit, zudem großer Optionsverfall bei Bitcoin.
FAQ
Häufige Fragen zum BNB Kurs und zu bStocks
Wie hoch ist der BNB Kurs? Am 25.11.2026 um 21:17 UTC lag BNB bei 553 Dollar (CoinGecko), 1,0 Prozent höher als 24 Stunden zuvor.
Was sind bStocks? Tokenisierte Wertpapiere auf Binance, die den Kurs von Aktien oder ETFs abbilden. Sie sind keine direkten Aktien.
Welche bStocks gibt es? IBITB, ARTYB, IGVB, SOXXB und FRHCB, jeweils gegen USDT.
Kann jeder bStocks kaufen? Nein, laut Binance nur berechtigte Nutzer, wo die Regeln es erlauben.
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