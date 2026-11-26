Der BNB Kurs hängt am Erfolg der Plattform, denn BNB ist ihr Utility-Token und dient unter anderem der Zahlung von Gebühren. Mehr Produkte und Handel können das Geschäft stärken, belegt ist ein Effekt auf den Kurs nicht. BNB lag nach Blockchain.News am 24. November bei 553,29 Dollar, das Tagesminus betrug 0,87 Prozent, und handelte unter dem 20-Tage-Schnitt von 619,66 Dollar und dem 50-Tage-Schnitt von 687,60 Dollar. Der Token steht damit im Abwärtstrend, wie der gesamte Markt: Bitcoin ist im November um mehr als 20 Prozent gefallen und die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten bis zum 24. November Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar (KuCoin, Motley Fool). Dass ausgerechnet der Token auf den größten Bitcoin-ETF jetzt ohne Börsenumweg auf Binance handelbar ist, rückt dessen Anleger näher an den ETF-Markt heran, auch wenn der Wert nur den Kurs des Fonds abbildet.