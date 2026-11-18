aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:09 4 Min.

Der BNB Kurs verliert in sieben Tagen 12,91 Prozent und ist damit der schwächste Wert unter den zehn größten Kryptowährungen. Zahlen im Vergleich zu Bitcoin, Ether, Solana und XRP, mögliche Gründe und was Anleger beobachten.

BNB Kurs am Morgen des 18.11.2026 592,33 USD Veränderung in 24 Stunden +0,29% Veränderung in 7 Tagen -12,91% Marktkapitalisierung (Stand 16.11.2026) 77,78 Mrd. USD Quelle : Analytics Insight, 18.11.2026, 06:24 Uhr (Zeitzone nicht genannt); HokaNews, 16.11.2026

Der BNB Kurs liegt am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 592,33 US-Dollar. In 24 Stunden bedeutet das ein Plus von 0,29 Prozent, in sieben Tagen aber ein Minus von 12,91 Prozent (Analytics Insight, 06:24 Uhr). Damit ist der Coin der Börse Binance laut der Quelle der schwächste Wert unter den zehn größten Kryptowährungen dieser Woche. Während Zcash und Solana am Mittwoch zulegen und XRP sich nahe der Dollar-Marke hält, kommt der BNB Kurs kaum vom Fleck. Für alle, die nach „BNB Kurs“ suchen, stellt sich die Frage: Ist das eine Pause im Abwärtstrend oder ein strukturelles Problem?

Wie schlägt sich der BNB Kurs im Vergleich zu Bitcoin und Ether?

Der Wochenvergleich zeigt: BNB verliert etwas mehr als Bitcoin und Ether und deutlich mehr als XRP, Solana und Zcash.

Bitcoin gab in sieben Tagen 12,35 Prozent nach, Ether 12,24 Prozent. BNB steht mit 12,91 Prozent am unteren Ende. Der Abstand ist mit rund 0,6 Prozentpunkten zu Bitcoin klein, zu den Gewinnern der Woche aber groß: XRP verlor nur 6,8 Prozent, Zcash 5,5 Prozent. Auf Tagessicht läuft BNB dagegen mit 0,29 Prozent fast seitwärts, während Solana 3,07 Prozent und Zcash 3,41 Prozent zulegen.

BNB Kurs im Marktvergleich, 18.11.2026 Kryptowährung Kurs 24 Stunden 7 Tage BNB 592,33 USD +0,29% -12,91% Bitcoin 64.688,02 USD +0,34% -12,35% Ether 1.813,69 USD +1,37% -12,24% Solana 75,23 USD +3,07% -9,26% XRP 0,9836 USD +1,95% -6,80% Zcash 953,62 USD +3,41% -5,50% Kurse in US-Dollar. Quelle : Analytics Insight, 18.11.2026, 06:24 Uhr

Warum hängt der BNB Kurs so stark an Binance und am Handelsvolumen?

BNB ist der Token der Kryptobörse Binance und der zugehörigen BNB Chain. Er dient unter anderem zur Zahlung von Gebühren. Damit ist der Coin stärker an die Aktivität einer einzelnen Handelsplattform gekoppelt als Bitcoin oder Ether. Analytics Insight verweist am 18. November auf einen Liquiditätsrückgang bei Stablecoins und niedrigere Spot-Volumina (CoinSwitch). Das trifft Börsen und ihre Tokens zuerst.

Eine Einschätzung der Redaktion: Fällt das Handelsvolumen, belastet das die Einnahmen der Börsen und damit die Nachfrage nach ihren Tokens. Ein Beleg, dass dies der Grund für die BNB-Schwäche ist, liegt nicht vor. Eine eigene Nachricht zu Binance oder zur BNB Chain, die die Wochenbilanz erklärt, konnten wir für den 17. und 18. November nicht finden. Das Muster ähnelt dem börsennotierter Handelsplätze: Die Coinbase Aktie lebt ebenfalls von Volumen und Stimmung im Kryptomarkt.

Wie groß ist BNB im Kryptomarkt?

Die Marktkapitalisierung von BNB lag laut HokaNews am 16. November bei 77,78 Milliarden Dollar. Der gesamte Kryptomarkt kommt am 18. November laut CoinGape auf rund 2,2 Billionen Dollar, Bitcoin auf rund 1,3 Billionen Dollar. BNB gehört damit zu den größten Coins, bleibt aber weit hinter Bitcoin zurück. Die Stimmung am Gesamtmarkt beschreibt CoinGape mit „extreme fear“. Frische ETF-Zuflüsse für BNB meldeten die Quellen nicht.

Was dafür spricht Auf Tagessicht stabil: +0,29 Prozent bei 592 Dollar.

Das Marktumfeld wird durch starke Nvidia-Zahlen gestützt.

Der Abstand zu Bitcoin im Wochenvergleich ist mit 0,6 Prozentpunkten gering. Was dagegen spricht Mit minus 12,91 Prozent der schwächste Top-10-Wert der Woche.

Stablecoin-Liquidität und Spot-Volumen sinken.

Der Kurs hängt stark an der Aktivität einer einzelnen Börse.

Kryptowerte schwanken stark, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Was Anleger beim BNB Kurs jetzt beobachten

Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ und die Reaktion am Kryptomarkt

Die Entwicklung des Bitcoin Kurs, dem BNB im Wochenvergleich eng folgt

Meldungen zu Binance und zur BNB Chain

Spot-Volumen und Stablecoin-Bestände als Maß für die Liquidität

FAQ zum BNB Kurs

Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? Am Morgen des 18. November 2026 lag er laut Analytics Insight bei 592,33 US-Dollar. Warum fällt der BNB Kurs? Die Quellen nennen keinen eigenen Auslöser. BNB verlor in sieben Tagen 12,91 Prozent, ähnlich wie Bitcoin und Ether, bei sinkender Liquidität am Markt. Welche Krypto-Aktien sind vom Handelsvolumen abhängig? Zum Beispiel die Coinbase Aktie und andere Betreiber von Handelsplätzen. Gibt es eine BNB Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.