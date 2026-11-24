Laut einer Mitteilung des Justizministeriums, die Coingabbar zitiert, wurde am 23. November vor einem Bundesgericht in Washington eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht. Sie richtet sich gegen mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC, die mit dem Diebstahl zusammenhängen, verteilt auf 36 Adressen in 18 Blockchains. Die US-Bundespolizei FBI ordnet den Angriff der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu. Bevor Eigentum wechselt, braucht es einen Gerichtsbeschluss; einen Termin nennt die Mitteilung nicht.

Für den USDC-Herausgeber Circle (CRCL) und für die Börse Coinbase, die den Stablecoin mitträgt, ist das Verfahren relevant: Die Sperrung von Hacker-Geldern ist praktische Compliance-Arbeit, zeigt aber auch, wie eng Stablecoins mit staatlichem Zugriff verbunden sind. Das Justizministerium beziffert die gesperrten, beschlagnahmten oder zurückgegebenen Mittel auf mehr als 2,9 Milliarden Dollar.