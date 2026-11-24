Der BNB Kurs liegt am Dienstagmorgen bei 554,31 Dollar (24.11.2026, 07:01 Uhr MEZ bzw. 06:01 Uhr UTC, CoinGecko laut Coingabbar), minus 1,1 Prozent in 24 Stunden. Gegenüber dem Kurs von rund 759 Dollar am 29. Oktober, dem Tag des Binance-Hacks, fehlen rechnerisch 27 Prozent (CryptoTicker nennt für den Vorkrisen-Kurs 759 Dollar, Financefeeds rund 745 Dollar). Am Montag kam neuer Druck aus Washington: Das US-Justizministerium reichte eine Klage ein, um mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC einzuziehen.
BNB Kurs: 554 Dollar, 27 Prozent unter dem Stand vor dem 6,3-Milliarden-Hack, US-Justiz zielt auf 1,1 Milliarden USDC – Wie viel Vertrauen kostet Binance?
Der BNB Kurs liegt bei rund 554 Dollar, etwa ein Viertel unter dem Niveau vor dem Binance-Hack. Das US-Justizministerium will mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC einziehen, drei Sicherheitsfirmen prüfen die Börse. Was das für BNB und Krypto-Aktien bedeutet.
Die Klage
Was will das US-Justizministerium im **Binance-Hack** erreichen?
Laut einer Mitteilung des Justizministeriums, die Coingabbar zitiert, wurde am 23. November vor einem Bundesgericht in Washington eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht. Sie richtet sich gegen mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC, die mit dem Diebstahl zusammenhängen, verteilt auf 36 Adressen in 18 Blockchains. Die US-Bundespolizei FBI ordnet den Angriff der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu. Bevor Eigentum wechselt, braucht es einen Gerichtsbeschluss; einen Termin nennt die Mitteilung nicht.
Für den USDC-Herausgeber Circle (CRCL) und für die Börse Coinbase, die den Stablecoin mitträgt, ist das Verfahren relevant: Die Sperrung von Hacker-Geldern ist praktische Compliance-Arbeit, zeigt aber auch, wie eng Stablecoins mit staatlichem Zugriff verbunden sind. Das Justizministerium beziffert die gesperrten, beschlagnahmten oder zurückgegebenen Mittel auf mehr als 2,9 Milliarden Dollar.
Der Schaden
Wie groß war der **Binance-Hack** und wer zahlt?
Die Zahlen sind je nach Quelle leicht verschieden gerundet: Binance selbst nennt rund 6,34 Milliarden Dollar betroffene Vermögenswerte, DefiLlama 6,36 Milliarden, das Justizministerium „über 6 Milliarden“. Binance gibt an, alle betroffenen Kundenbestände ersetzt zu haben; abgeschlossen war das laut mehreren Quellen am 12. November. Bezahlt wurde aus dem Sicherungsfonds SAFU, aus Versicherungsfonds für Futures und aus dem Unternehmensvermögen. Der SAFU soll auf rund 1 Milliarde Dollar aufgefüllt werden (Ad-hoc-News, Financefeeds).
Die Auszahlungen liefen schrittweise wieder an. In den ersten 9,5 Stunden nach der Wiedereröffnung flossen laut Reuters netto 3,64 Milliarden Dollar ab (Financefeeds, 18. November). Ob alle Netzwerke und Coins inzwischen wieder freigeschaltet sind, bestätigt keine der Quellen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|BNB Kurs
|554,31 $
|24.11.2026, 06:01 UTC
|Kurs vor dem Hack
|ca. 745–759 $
|29.10.2026
|Tief der Woche
|539,63 $
|20.11.2026
|Schaden laut Binance
|ca. 6,34 Mrd. $
|Oktober/November
|Einziehungsklage USDC
|über 1,1 Mrd. $
|23.11.2026
Hack-Datum 29. Oktober (Chain-Daten), 30. Oktober laut Binance-Bericht (UTC+8).
Quelle: Coingabbar, Financefeeds, CryptoTicker, Ad-hoc-News
Die Prüfung
Wer prüft die Sicherheit bei **Binance**?
Laut Coingabbar hat Binance am 23. November die Firmen Mandiant, SlowMist und Verichains für eine unabhängige Überprüfung engagiert; einen Termin für Ergebnisse gibt es nicht. Eine Rolle spielt zudem das Wachstum: Reuters berichtet, Binance plane den Einstieg in fünf asiatische Märkte, Details sollen im ersten Quartal 2027 folgen (Financefeeds, 18. November). Beide Meldungen beruhen jeweils auf einer Quelle.
Für Anleger der Krypto-Aktien ist der Hack ein Branchenthema: Coinbase und Robinhood konkurrieren um Händler, die nach Sicherheit fragen. Zugleich belastet der schwache Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar das Handelsvolumen aller Börsen. Strategy, Marathon und Co. spüren BNB nicht direkt; sie reagieren auf Bitcoin.
Termine
Welche Marken und Termine sind für den **BNB Kurs** wichtig?
CryptoTicker nennt Unterstützungen bei 564, 546 und 575 Dollar, nach oben die Marke von 600 Dollar und darüber 656 Dollar; die Angaben stammen vom 14. November und sind teilweise überholt, das Wochentief vom 20. November lag mit 539,63 Dollar unter 546 Dollar. Wichtige Termine sind die US-Daten am 25. November, der Verfall der Bitcoin-Optionen am 27. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Zur Klage steht kein Verhandlungstermin fest.
Häufige Fragen
FAQ zum **BNB Kurs** und zum Binance-Hack
Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? 554,31 Dollar am 24. November 2026 um 06:01 Uhr UTC (CoinGecko).
Wie groß war der Binance-Hack? Rund 6,3 Milliarden Dollar betroffene Vermögenswerte laut Binance, am 29. Oktober; Binance ersetzte die Kundenbestände nach eigenen Angaben.
Was ist die Klage des US-Justizministeriums? Eine zivilrechtliche Einziehungsklage vom 23. November über mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC; ein Gerichtsbeschluss steht aus.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Vor allem Circle als USDC-Herausgeber, außerdem Coinbase und Robinhood über den Wettbewerb um Handelsvolumen.
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