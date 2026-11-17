BNB: Binance verdaut den größten Krypto-Diebstahl der Geschichte – der Coin hält sich bei 594 Dollar – wie belastbar ist das Vertrauen?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 07:31 5 Min.

Drei Wochen nach dem Hack mit rund 6,4 Milliarden Dollar Schaden notiert der BNB Kurs bei rund 594 Dollar – auf Monatssicht sogar im Plus, auf Wochensicht aber mit dem Markt deutlich im Minus. Gründer Changpeng Zhao dementiert Verkäufe der Börse. Was Anleger über BNB, Binance und die Folgen für Krypto-Aktien wissen müssen.

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BNB Kurs am Dienstagmorgen rund 594 $ Veränderung über 7 Tage −13,7 % Veränderung über 30 Tage +17,6 % Schaden des Binance-Hacks laut Chainalysis rund 6,4 Mrd. $ Quelle : CoinGecko (Abruf 17.11.2026 am frühen Morgen); Chainalysis (30.10. und 3.11.2026) Der BNB Kurs erzählt eine erstaunliche Geschichte. Am Dienstagmorgen notiert der Coin der Kryptobörse Binance bei rund 594 Dollar (CoinGecko, Abruf am frühen Morgen MEZ) – und damit auf Sicht von 30 Tagen rund 18 Prozent höher, obwohl Binance am 29. Oktober Opfer des laut Analysefirma Chainalysis größten Diebstahls in der Geschichte der Kryptowährungen wurde. Rund 6,4 Milliarden Dollar flossen damals aus den Hot Wallets der Börse ab. Doch der allgemeine Ausverkauf holt auch BNB ein: Binnen sieben Tagen verlor der Coin knapp 14 Prozent. Der Hack Was ist bei Binance genau passiert? Der Angriff begann nicht mit einer Code-Lücke, sondern mit einem Bewerbungsgespräch. Nach Angaben von Chainalysis, die sich auf erste Erkenntnisse von Binance stützen, erhielt ein Mitarbeiter über Wochen ein vorgetäuschtes Jobangebot. Nach zwei Gesprächsrunden führte er eine angebliche Probeaufgabe aus – tatsächlich Schadsoftware. Die Angreifer nutzten anschließend den Zugang zu einem internen KI-Werkzeug, um tiefer ins System vorzudringen. Am 29. Oktober gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (21:20 Uhr MEZ) begannen Mittel über mehrere Blockchains aus Binance-Hot-Wallets abzufließen. Chainalysis schreibt die Tat der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu. Bis zum 3. November waren nach Angaben der Analysefirma rund 2,8 Milliarden Dollar eingefroren. Wie professionell die Täter vorgingen, zeigt ein Detail: Binnen rund 20 Minuten tauschten sie laut Chainalysis Stablecoins im Wert von 325 Millionen Dollar in Ether, um Sperren durch die Emittenten zuvorzukommen. Bereits Anfang Oktober war die Börse Bitget um rund 387 Millionen Dollar bestohlen worden – nach Einschätzung von Chainalysis von derselben Gruppe. Die Reaktion Warum ist der BNB Kurs nicht eingebrochen? Eine abschließende Erklärung gibt es nicht. Auffällig ist aber, dass BNB nach dem Hack zunächst zulegte und erst mit dem Marktabsturz der vergangenen Woche wieder nachgab. Binance-Gründer Changpeng Zhao wies am Wochenende auf der Plattform X Spekulationen zurück, die Börse habe Kryptowerte verkauft und damit den Kursrutsch verschärft: „Nein, Binance hat keine Kryptowährungen verkauft.“ Er selbst habe mit kürzlich erhaltenen Stablecoins in den Absturz hinein gekauft. Zugleich zählte er den Hack ausdrücklich zu den Gründen, warum sich Anleger derzeit unwohl fühlen könnten – neben ETF-Abflüssen, der Inflation und dem Börsengang von Anthropic. These der Redaktion: Dass BNB den Rekord-Hack bisher besser verkraftet als der Gesamtmarkt den jüngsten Ausverkauf, spricht für die enorme Marktmacht von Binance. Es zeigt aber auch ein Risiko: Ein Großteil des Vertrauens in BNB hängt an einer einzigen Börse und ihrem Gründer. BNB Kurs im Zeitvergleich Zeitraum Veränderung 24 Stunden +0,5 % 7 Tage −13,7 % 14 Tage +14,5 % 30 Tage +17,6 % 1 Jahr +36,1 % Veränderungen bis zum Abruf am 17.11.2026, frühe Morgenstunden MEZ. Quelle : CoinGecko Das große Bild Was bedeutet der Binance-Hack für Krypto-Aktien? Für regulierte Konkurrenten ist der Hack ein zweischneidiges Schwert. Einerseits stärkt er das Argument für streng beaufsichtigte Verwahrung: Die Coinbase Aktie könnte langfristig von jedem Vertrauensverlust bei Offshore-Börsen profitieren, zumal Coinbase am 9. November die Zulassung für eine nationale Treuhandbank in den USA erhielt. Andererseits drückt jeder Großangriff auf die Stimmung im gesamten Markt – und damit auf Handelsvolumina, von denen Coinbase, Robinhood oder Bullish leben. Coinbase meldete für das dritte Quartal bereits einen Umsatzrückgang um 35 Prozent. Hinzu kommt ein offener Konflikt in der Branche: CoinDesk berichtet, dass OKX-Gründer Star Xu Binance für Abstürze im Oktober der vergangenen zwei Jahre mitverantwortlich macht. Für den Markt als Ganzes zählt aber vor allem Bitcoin: Solange der Leitwert bei rund 64.600 Dollar keinen Boden findet, dürfte auch BNB kaum eigene Wege gehen. BNB Prognose? Worauf sollten Anleger jetzt achten? Eine eigene BNB Prognose gibt die Redaktion nicht ab. Die Spanne der vergangenen sieben Tage reicht von rund 566 bis 692 Dollar – sie markiert, wo sich Käufer und Verkäufer zuletzt getroffen haben. Am Terminmarkt sind die Finanzierungsraten leicht negativ, Spekulanten setzen also eher auf fallende Kurse. Vom Rekordhoch bei rund 1.370 Dollar ist BNB mehr als 56 Prozent entfernt. 01 Ermittlungen und Rückholung Jede weitere Sperrung gestohlener Mittel verringert den tatsächlichen Schaden. 02 Abschlussbericht von Binance Details zu Sicherheitslücken und Konsequenzen stehen noch aus. 03 Heute Abend: Nvidia-Zahlen Der wichtigste Stimmungstest für alle Risikoanlagen. 04 Mittwoch: Fed-Protokolle Hinweise auf die erwartete Zinserhöhung im Dezember. Was dafür spricht Robustheit: Auf 30-Tage-Sicht liegt BNB trotz Hack im Plus.

Eingefrorene Mittel: Rund 2,8 Mrd. Dollar wurden laut Chainalysis gesperrt.

Marktmacht: Binance zählt zu den größten Handelsplattformen der Branche.

Dementi: Gründer Zhao bestreitet Verkäufe der Börse. Was dagegen spricht Rekordschaden: rund 6,4 Mrd. Dollar, Täter laut Chainalysis aus Nordkorea.

Klumpenrisiko: BNB hängt an einer einzigen Börse.

Offene Fragen: Ein vollständiger Bericht von Binance liegt noch nicht vor.

Risikohinweis: Kryptowährungen schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zu BNB und dem Binance-Hack Wo steht der BNB Kurs?

Bei rund 594 Dollar (CoinGecko, Abruf am 17. November 2026 in den frühen Morgenstunden), minus 13,7 Prozent in sieben Tagen. Wie hoch war der Schaden beim Binance-Hack?

Laut Chainalysis rund 6,4 Milliarden Dollar, davon waren bis zum 3. November rund 2,8 Milliarden Dollar eingefroren. Wer steckt hinter dem Angriff?

Chainalysis schreibt ihn der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu. Gibt es eine BNB Prognose der Redaktion?

Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen oder Anlageempfehlungen ab. Fazit: BNB Kurs zeigt Widerstand – aber das Vertrauen bleibt geliehen Der BNB Kurs hat den größten Krypto-Diebstahl der Geschichte bisher erstaunlich gut verkraftet. Das spricht für die Stellung von Binance, ersetzt aber keine Aufklärung: Wie konnte ein Bewerbungsgespräch zum Einfallstor für Milliarden werden? Solange diese Frage offen ist und der Gesamtmarkt unter Druck steht, bleibt BNB ein Wert, dessen Stabilität auf dem Vertrauen in eine einzige Börse ruht.

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