aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 19:19 9 Min.

Eine Marge von null im Autogeschäft – für einen Premiumhersteller, der jahrelang Margen von rund 8 bis 10 Prozent verdiente, ist das ein Tiefpunkt. Am Dienstagabend senkte BMW die Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr, heute folgten die BMW Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026. Und die Börse reagierte überraschend: Die BMW Aktie stieg um mehr als 5 Prozent auf rund 61 Euro. Der Grund: Das dritte Quartal fiel besser aus als befürchtet, die neue Elektro-Generation Neue Klasse läuft stark, und der neue Chef Milan Nedeljković räumt radikal auf. Doch die BMW Zahlen zeigen auch, wie tief der Münchner Autobauer in der Krise steckt.

BMW Quartalszahlen: Zweite Gewinnwarnung, Marge Richtung null – und trotzdem springt die Aktie Redaktion, aktiencheck.de | 04.11.2026 | Bayerische Motoren Werke AG | ISIN: DE0005190003 | WKN: 519000 | Xetra: BMW | US-Symbol (ADR): BMWYY (OTC)

BMW Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick

Konzernumsatz: 30,45 Mrd. Euro (−5,8 %) Ergebnis vor Steuern (EBT): 2,08 Mrd. Euro (−10,6 %), EBT-Marge 6,8 % Konzern-EBIT: rund 1,6 Mrd. Euro (rund −30 %) Nettogewinn: 1,45 Mrd. Euro (−14,7 %) EBIT Autogeschäft: 901 Mio. Euro (−39,7 %)

EBIT-Marge Autogeschäft: 3,4 % (Vorjahr: 5,2 %)

Freier Cashflow Autogeschäft: −566 Mio. Euro (Vorjahr: +343 Mio. Euro); nach neun Monaten +724 Mio. Euro EBIT-Marge Motorräder: 4,8 % (33 Mio. Euro)

Auslieferungen: 551.075 Fahrzeuge (−6,3 %); China rund −25 %; Elektroautos +7,2 %

Neue Prognose 2026 Autogeschäft: EBIT-Marge −0,5 bis +0,5 % (bisher 1 bis 3 %); vor Strukturmaßnahmen über 2 %; freier Cashflow über 2,5 Mrd. Euro (unverändert); Auslieferungen moderat rückläufig

BMW Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten

EBIT-Marge Autogeschäft: 3,4 Prozent gegenüber erwarteten rund 3,1 Prozent. Übertroffen, gestützt durch einen Vergleich im Streit um das Integrierte Bremssystem. Ergebnis vor Steuern: 2,08 Mrd. Euro. Im Rahmen der Erwartungen laut Reuters. Konzernumsatz: 30,45 Mrd. Euro gegenüber rund 30,6 bis 30,8 Mrd. Euro. Knapp verfehlt. Freier Cashflow Autogeschäft: −566 Mio. Euro gegenüber erwarteten +216 Mio. Euro. Deutlich verfehlt. Jahresprognose Automarge: −0,5 bis +0,5 Prozent statt 1 bis 3 Prozent. Deutlich gesenkt, wegen Kosten für Strukturmaßnahmen.

Quelle: BMW Group, Quartalsmitteilung und Telefonkonferenz vom 04.11.2026 sowie Ad-hoc-Mitteilung vom 03.11.2026; Konsensschätzungen laut Reuters/Vara, finanzen.net und Investing.com. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab.

Warum die Aktie trotz Gewinnwarnung steigt

Auf den ersten Blick passt die Kursreaktion nicht zu den BMW Quartalszahlen. Die Marge im Autogeschäft soll 2026 bei rund null liegen, ein operativer Verlust ist nicht ausgeschlossen. Doch die Prognosesenkung kam schon am Dienstagabend und war zum großen Teil eine bewusste Entscheidung: BMW zieht den Konzernumbau vor und verbucht die Kosten dafür im vierten Quartal. Die Belastung durch Portfolio- und Strukturmaßnahmen steigt von rund 1,25 auf etwa 2,5 Prozentpunkte Marge. Ohne diese Maßnahmen erwartet BMW unverändert eine Marge von mehr als 2 Prozent, und auch das Cashflow-Ziel von über 2,5 Milliarden Euro bleibt.

Für Anleger ist das eine Art Großreinemachen. Die Strukturmaßnahmen sollen weitgehend bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Nedeljković, seit Mai an der Konzernspitze, will die Zahl der Abteilungen und Führungspositionen um rund 20 Prozent reduzieren, auch mithilfe von künstlicher Intelligenz. „Die Entwicklung in unserer Industrie erfordert konsequente Entscheidungen und schnelle Umsetzung“, sagte er. Die Mittelfristziele bleiben: 3 bis 5 Prozent Automarge im Jahr 2028 und 8 bis 10 Prozent zu Beginn des nächsten Jahrzehnts.

Das große Bild: China bricht weg, die Neue Klasse soll es richten

Das Kernproblem der BMW Zahlen liegt in China. Dort verkaufte BMW im dritten Quartal rund ein Viertel weniger Autos, etwa im Gleichschritt mit dem für BMW relevanten Markt, der laut Unternehmen um 24,6 Prozent schrumpfte. Chinesische Hersteller wie BYD, Xiaomi und Li Auto haben mit günstigen und technisch starken Elektroautos die Kunden erobert, die früher deutsche Premiumautos fuhren. Für BMW war China lange der profitabelste Markt, entsprechend schmerzt der Einbruch. Hinzu kommen US-Zölle und negative Wechselkurseffekte, die die Marge spürbar belasten.

In Europa und den USA lief es besser, die Auslieferungen von Elektroautos stiegen um 7,2 Prozent. Die große Hoffnung heißt Neue Klasse, BMWs neue Generation von Elektroautos mit neuer Batterie- und Softwaretechnik. Für den iX3, das erste Modell, liegen laut Management bis Dezember mehr als 100.000 Bestellungen vor. Die Nachfrage ist so hoch, dass BMW zusätzliche Schichten einführt und ältere Modelle früher auslaufen lässt. In Europa soll der iX3 laut Finanzvorstand ähnliche Margen bringen wie vergleichbare Verbrenner. Im November startet in China eine Langversion des iX3, 2027 folgen weitere Modelle der Neuen Klasse.

Was Analysten an den BMW Zahlen kritisch sehen

Zweite Gewinnwarnung in fünf Monaten. Zu Jahresbeginn hatte BMW noch 4 bis 6 Prozent Automarge angepeilt, im Juni nur noch 1 bis 3 Prozent, jetzt rund null. Auch die Kapitalrendite im Autogeschäft soll nur noch bei minus 1 bis plus 1 Prozent liegen, statt 1 bis 5 Prozent. Die Glaubwürdigkeit der Prognosen hat gelitten.

Quartalsmarge durch Sondereffekt gestützt. Die Marge von 3,4 Prozent profitierte von der Beilegung von Gerichtsverfahren rund um das Integrierte Bremssystem. Die Höhe nannte BMW nicht. Operativ, ohne diesen Effekt, lag die Marge laut Management deutlich niedriger.

Cashflow negativ. Der freie Cashflow im Autogeschäft war im Quartal mit minus 566 Millionen Euro negativ, erwartet war ein Plus. Nach neun Monaten stehen 724 Millionen Euro zu Buche, nach 2,69 Milliarden Euro im Vorjahr. Um das Jahresziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro zu erreichen, muss das vierte Quartal sehr stark ausfallen. BMW verweist auf Zeiteffekte und steuert den Cashflow auf Jahresbasis.

Hässliches viertes Quartal. Die Kosten für Stellenabbau und Portfolioumbau fallen fast vollständig im vierten Quartal an. Rechnerisch bleibt für das Schlussquartal ein deutlicher operativer Verlust im Autogeschäft.

Weniger Autos. Die Auslieferungen sollen 2026 nun moderat statt nur leicht sinken. Nach neun Monaten lag das Minus bei 4,9 Prozent.

Bewertung: Tief bewertet, aber mit Fragezeichen

Die BMW Aktie ging am Dienstag vor der Prognosesenkung mit 57,80 Euro aus dem Xetra-Handel. Nach den BMW Quartalszahlen stieg sie im Tagesverlauf um bis zu rund 7 Prozent und schloss in Frankfurt bei rund 61 Euro. Binnen zwölf Monaten hatte das Papier vor den Zahlen rund 27 Prozent verloren. Der Börsenwert liegt bei knapp 40 Milliarden Euro, ein Bruchteil des Umsatzes von weit über 100 Milliarden Euro im Jahr.

Nach klassischen Kennzahlen wirkt BMW billig: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt deutlich unter eins, und das Finanzdienstleistungsgeschäft liefert verlässlich Gewinne. Die Kehrseite: Da BMW traditionell 30 bis 40 Prozent des Konzerngewinns ausschüttet, dürfte ein niedrigerer Gewinn im Jahr 2026 auch die Dividende drücken. Ob die niedrige Bewertung eine Chance oder eine Falle ist, entscheidet sich an der Frage, ob die Neue Klasse BMW in China zurück ins Spiel bringt.

Stimmen der Analysten

Die Analysten sind bei BMW gespalten. Laut Investing.com raten sieben zum Kauf, zehn zum Halten und drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 67,77 Euro, die Spanne reicht von 55 bis 82,50 Euro. JPMorgan senkte nach den BMW Zahlen das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Overweight“. Analyst Jose Asumendi berücksichtigt nun die einmaligen Belastungen aus dem beschleunigten Umbau. Vor den Zahlen hatten UBS (Neutral) und Jefferies (Hold) ihre Kursziele auf 60 Euro gekürzt, RBC auf 58 Euro (Sector Perform). Bernstein hatte nach dem Kapitalmarkttag im Oktober ein Kursziel von 82 Euro bestätigt.

Worauf Anleger nach den BMW Quartalszahlen achten sollten

Viertes Quartal und Cashflow: Schafft BMW trotz Umbaukosten die über 2,5 Milliarden Euro freien Cashflow? Neue Klasse in China: Der Start des iX3 mit langem Radstand im November ist ein erster Test, ob BMW chinesische Kunden zurückgewinnt. Dividende: Mit den Jahreszahlen im Frühjahr 2027 wird klar, wie stark die Ausschüttung sinkt. Zölle und Handelspolitik: Jede Entlastung bei US-Zöllen würde die Marge direkt verbessern. Margenziel 2028: Ob die 3 bis 5 Prozent realistisch sind, zeigt sich, sobald die Umbaukosten 2027 auslaufen.

BMW auf einen Blick

Die Bayerische Motoren Werke AG mit Sitz in München ist einer der weltweit führenden Hersteller von Premiumautos und Motorrädern mit den Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad. Neben dem Autogeschäft betreibt der Konzern ein großes Finanzdienstleistungsgeschäft. Vorstandsvorsitzender ist seit Mai 2026 Milan Nedeljković, Nachfolger von Oliver Zipse. Großaktionäre sind die Familien Quandt und Klatten. Die Stammaktie ist im DAX gelistet (ISIN DE0005190003, WKN 519000, Xetra-Kürzel BMW). In den USA wird BMW über ADRs im Freiverkehr unter dem Symbol BMWYY gehandelt.

FAQ zu den BMW Quartalszahlen

Wie fielen die BMW Quartalszahlen für Q3 2026 aus? Der Konzernumsatz sank um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern um 10,6 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge im Autogeschäft lag mit 3,4 Prozent über den erwarteten rund 3,1 Prozent.

Welche Prognose gab BMW mit den Zahlen? Die EBIT-Marge im Autogeschäft soll 2026 nur noch bei minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent liegen, vor Strukturmaßnahmen bei über 2 Prozent. Der freie Cashflow soll über 2,5 Milliarden Euro betragen.

Was ist die ISIN und das US-Symbol der BMW Aktie? ISIN DE0005190003, WKN 519000, Xetra BMW, US-ADR im Freiverkehr: BMWYY.

Was sehen Analysten an den BMW Zahlen kritisch? Die zweite Prognosesenkung des Jahres, den Absatzeinbruch in China, den negativen Cashflow im dritten Quartal, die hohen Umbaukosten im vierten Quartal sowie Belastungen durch Zölle und Wechselkurse.

Fazit

Die BMW Quartalszahlen markieren den Tiefpunkt eines schwierigen Jahres, und genau das sieht die Börse darin. Mit der Prognose rund um null zieht der neue Chef Nedeljković einen Schlussstrich: Die Umbaukosten werden 2026 verbucht, 2027 soll der Umbau weitgehend abgeschlossen sein. Die starke Nachfrage nach der Neuen Klasse gibt Hoffnung, dass BMW technologisch wieder vorne mitfährt. Doch die BMW Zahlen zeigen auch, wie weit der Weg ist: China bricht weg, die Zölle belasten, und von früheren Margen um 8 bis 10 Prozent ist der Konzern weit entfernt. Der Kurssprung ist ein Vertrauensvorschuss, den BMW nun einlösen muss.