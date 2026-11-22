Im dritten Quartal sank der Konzernumsatz um rund sechs Prozent auf 30,5 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT fiel auf 1,59 Milliarden Euro nach 2,26 Milliarden im Vorjahr, das Ergebnis vor Steuern auf 2,08 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 1,45 Milliarden Euro, knapp 15 Prozent weniger. Die EBIT-Marge im Autogeschäft lag mit 3,4 Prozent über den Erwartungen von rund 3,1 Prozent, aber unter den 5,2 Prozent des Vorjahres.