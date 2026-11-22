Zwei Gewinnwarnungen in einem Jahr, eine Autosparte, die 2026 kaum noch Geld verdient, und trotzdem ein KGV von nur 5,3: Die BMW Aktienanalyse zeigt einen Konzern, der den Umbau auf die Neue Klasse teuer bezahlt. Die BMW-Aktie schloss am Freitag bei 53,46 Euro.
BMW Aktienanalyse: Zweite Gewinnwarnung, Autosparte nahe Null – und die Aktie zahlt 8 Prozent Dividende. Zu schön, um wahr zu sein?
Die BMW Aktienanalyse zeigt: Nach der zweiten Prognosesenkung 2026 steht die BMW-Aktie bei 53,46 Euro, ein Minus von 37 Prozent in zwölf Monaten. Neue Klasse, Zölle, Stellenabbau und Streiks – was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayerische Motoren Werke AG
- ISIN
- DE0005190003
- WKN
- 519000
- Handelssymbol
- BMW (Xetra)
- US-Handelssymbol
- BMWYY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 31,6 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die BMW Aktie verlor im November rund sechs Prozent, seit Jahresbeginn gut ein Drittel. Die Dividendenrendite von gut acht Prozent ist rückblickend gerechnet und sagt wenig über die künftige Ausschüttung. Diese Aktienanalyse zeigt, was hinter der zweiten Prognosesenkung steckt.
Die Zahlen
Quartal besser als befürchtet, Jahr schlechter
Im dritten Quartal sank der Konzernumsatz um rund sechs Prozent auf 30,5 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT fiel auf 1,59 Milliarden Euro nach 2,26 Milliarden im Vorjahr, das Ergebnis vor Steuern auf 2,08 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 1,45 Milliarden Euro, knapp 15 Prozent weniger. Die EBIT-Marge im Autogeschäft lag mit 3,4 Prozent über den Erwartungen von rund 3,1 Prozent, aber unter den 5,2 Prozent des Vorjahres.
BMW-Aktie: Konzern-EBIT im dritten Quartal
Mrd. €
Konzern-EBIT laut Berichterstattung.
Quelle: BMW Group, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Konzern-EBIT
|Q3 2025
|2,26
|Q3 2026
|1,59
Für das Gesamtjahr erwartet BMW im Autosegment nun eine EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent, nach zuvor 1 bis 3 Prozent. Die Auslieferungen sollen um 5 bis 10 Prozent sinken. Das Ziel für den Free Cashflow im Autogeschäft von über 2,5 Milliarden Euro bleibt.
Die Ursachen
Umbau, Zölle, Stellenabbau
Umbau und Stellenabbau
Struktur- und Portfoliomaßnahmen kosten 2026 laut Bericht rund 2,5 Prozentpunkte Marge.
Zölle
Zölle belasten die Marge um etwa 1,25 Prozentpunkte.
Neue Klasse
Wegen guter Nachfrage soll der Hochlauf der neuen Elektromodelle schneller erfolgen. Der Start des neuen 3ers ist für 2027 geplant.
Marge vor Sondereffekten
Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet BMW weiter mit einer Marge von über 2 Prozent.
Die Debatte
Politik und Leerverkäufer
Laut Berichten stimmte der Umweltausschuss des EU-Parlaments einer Lockerung des Verbrenner-Aus 2035 zu, das Plenum und der Rat sollen im Dezember entscheiden. Außerdem soll der Finanzinvestor BlackRock seine Leerverkaufsposition in BMW erhöht haben. Im Tarifstreit der Metallindustrie gab es ganztägige Warnstreiks bei BMW, Audi und ZF.
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