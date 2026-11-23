Die BMW-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Mit Two Sigma Investments, LP ist am 20. November 2026 ein weiterer bedeutender institutioneller Investor mit einer meldepflichtigen Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 % in Erscheinung getreten. Zusammen mit BlackRock Advisors, LLC, Numeric Investors LLC und BlackRock Financial Management, Inc. summieren sich die vier ausgewiesenen Positionen auf 2,32 %. Gleichzeitig notiert die BMW-Aktie bei 53,04 Euro und gewinnt lediglich 0,04 %. Die auffällige Diskrepanz zwischen der ruhigen Kursentwicklung und den erheblichen Short-Engagements macht die weitere Entwicklung besonders interessant. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrutsch liefern die Meldungen allein keinen Beweis. Sie zeigen jedoch, dass mehrere professionelle Investoren gegenüber der Aktie vorsichtig beziehungsweise negativ positioniert sind. Sollte BMW operativ enttäuschen, könnten die Leerverkäufer von weiter fallenden Kursen profitieren. Überrascht der Konzern dagegen positiv, könnte sich das Blatt wenden und ausgerechnet der Rückkauf von Short-Positionen für zusätzliche Nachfrage sorgen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Behalten die Hedgefonds mit ihrer Skepsis recht, oder unterschätzen sie die Widerstandskraft des Münchner Automobilherstellers?