Warum hat BMW die Prognose gesenkt?

Der schnellere Hochlauf der Neuen Klasse, das frühere Auslaufen älterer Modelle und der beschleunigte Stellenabbau belasten das Ergebnis 2026.

Welche Marge erwartet BMW im Autogeschäft?

Für 2026 rechnet BMW im Segment Automobile mit einer EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.

Wann informiert BMW über die Dividende?

Nach Angaben von Finanzchef Mertl soll es dazu im neuen Jahr Details geben.