Die BMW Aktie steckt in einem Paradox: Die neue Elektro-Generation Neue Klasse verkauft sich besser als geplant – und genau deshalb kassiert BMW zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose. Für das Autogeschäft erwartet der Konzern 2026 nur noch eine EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent. Im Sommer hatte BMW noch ein bis drei Prozent in Aussicht gestellt, zu Jahresbeginn sogar vier bis sechs Prozent.
BMW Aktie: Zweite Gewinnwarnung, Marge bei null – wird die Neue Klasse zum teuren Glücksfall?
Die Nachfrage nach den neuen Elektromodellen übertrifft die Erwartungen, doch genau das kostet BMW in diesem Jahr fast die gesamte Automarge. Warum die BMW Aktie trotz voller Auftragsbücher mehr als ein Drittel im Minus liegt.
Der Umbau
Erfolg, der Geld kostet
Die Begründung liefert BMW selbst: Weil die Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse hoch ist, läuft der Produktionshochlauf schneller als geplant, ältere Baureihen werden früher ausgemustert. Das verursacht zusätzliche Kosten. Dazu kommt der beschleunigte Stellenabbau: In Verwaltung und Entwicklung in München fallen rund 8.000 Arbeitsplätze weg, auch Managementpositionen werden gestrichen. Finanzchef Walter Mertl spricht von einer Investition in die Zukunft – für die BMW Aktie bedeutet sie zunächst ein nahezu ergebnisloses Autojahr.
Die Zahlen
Besser als befürchtet
Das dritte Quartal fiel schwächer aus als im Vorjahr, aber besser als befürchtet. Der Konzernumsatz sank auf 30,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern lag bei 2,08 Milliarden Euro. Die Marge im Autogeschäft erreichte 3,4 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen. Unter dem Strich verdiente BMW mit 1,45 Milliarden Euro knapp 15 Prozent weniger. Der weltweite Absatz gab um 6,3 Prozent nach, Zuwächse in Europa und den USA dämpften die Schwäche in China.
Beim Kapital hält BMW Kurs: Die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu 625 Millionen Euro ist abgearbeitet. Zu Dividende und weiteren Rückkäufen will sich der Konzern laut Finanzchef Mertl erst im neuen Jahr äußern – dann sollen auch die Spar- und Modellmaßnahmen berücksichtigt werden. Die BMW Aktie liegt seit Jahresbeginn noch immer mehr als ein Drittel im Minus.
BMW opfert bewusst ein Jahr Marge, um die Neue Klasse schneller in den Markt zu bringen. Ob sich die Wette auszahlt, entscheidet sich 2027 – nicht in diesem Quartal.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum hat BMW die Prognose gesenkt?
Der schnellere Hochlauf der Neuen Klasse, das frühere Auslaufen älterer Modelle und der beschleunigte Stellenabbau belasten das Ergebnis 2026.
Welche Marge erwartet BMW im Autogeschäft?
Für 2026 rechnet BMW im Segment Automobile mit einer EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.
Wann informiert BMW über die Dividende?
Nach Angaben von Finanzchef Mertl soll es dazu im neuen Jahr Details geben.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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