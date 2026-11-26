Laut einem Bericht des Handelsblatts, den regionalHeute/dts am Donnerstag um 12:46 Uhr wiedergibt, soll es in den kommenden Monaten weitere Abfindungsangebote für Mitarbeiter in Deutschland geben. Das Handelsblatt beruft sich auf Konzernkreise; BMW hat die Pläne laut dem Bericht auf Anfrage bestätigt. Das Unternehmen spricht vom Abschluss seines Personalstrukturprogramms im November und will künftig auf bestehende Instrumente wie individuelle Aufhebungsverträge setzen.

Anders als zuvor sollen die Betroffenen diesmal direkt angesprochen werden. Anfang Oktober hatte BMW ein Angebot an Zehntausende Beschäftigte der Verwaltung gerichtet, das nach zwei Wochen endete. Zahlen zu Stellen oder Standorten nennt der Bericht nicht, ebenso wenig Zitate des Konzerns.