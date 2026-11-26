BMW will in Deutschland weitere Abfindungsangebote machen, und zeitgleich legten nach Angaben der IG Metall rund 500.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Warnstreiks die Arbeit nieder. Die BMW Aktie (ISIN DE0005190003) stand am Donnerstag um 10:25 Uhr bei 56,76 Euro, ein Plus von 2,75 Prozent, getragen von der Erholung der Autoaktien und des DAX. Die Nachricht über den Stellenabbau kam erst um 12:46 Uhr, eine Kursreaktion darauf lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
BMW Aktie: Weitere Abfindungsangebote, 500.000 Warnstreikende – wie teuer wird der Umbau der Autoindustrie für DAX und Autoaktien?
BMW will in Deutschland weitere Abfindungen anbieten, gleichzeitig legten laut IG Metall rund 500.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie die Arbeit nieder. Was Arbeitgeber und Gewerkschaft fordern, was die Tarifrunde die Branche kostet und was Anleger bei der BMW Aktie beobachten sollten.
Die Nachricht
Was plant BMW beim Stellenabbau in Deutschland?
Laut einem Bericht des Handelsblatts, den regionalHeute/dts am Donnerstag um 12:46 Uhr wiedergibt, soll es in den kommenden Monaten weitere Abfindungsangebote für Mitarbeiter in Deutschland geben. Das Handelsblatt beruft sich auf Konzernkreise; BMW hat die Pläne laut dem Bericht auf Anfrage bestätigt. Das Unternehmen spricht vom Abschluss seines Personalstrukturprogramms im November und will künftig auf bestehende Instrumente wie individuelle Aufhebungsverträge setzen.
Anders als zuvor sollen die Betroffenen diesmal direkt angesprochen werden. Anfang Oktober hatte BMW ein Angebot an Zehntausende Beschäftigte der Verwaltung gerichtet, das nach zwei Wochen endete. Zahlen zu Stellen oder Standorten nennt der Bericht nicht, ebenso wenig Zitate des Konzerns.
Die Tarifrunde
Was fordern IG Metall und Arbeitgeber in der Metall-Tarifrunde?
Der BMW-Bericht fällt in eine verhärtete Tarifrunde. Die Friedenspflicht endete am 31. Oktober, seit dem 19. November gab es 24-Stunden-Warnstreiks. Beide Seiten zeichnen ein unterschiedliches Bild der Lage.
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber (Gesamtmetall)
|Entgelt
|5 % bei 12 Monaten Laufzeit
|Einmalzahlung Juli 2027 (1 % des Jahresbruttos), dauerhaft 1,3 % ab Juli 2028
|Laufzeit
|12 Monate
|26 Monate bis 31.12.2028
|Weitere Forderungen
|Zuschlag untere Lohngruppen, mehr Ausbildungsvergütung, Standort- und Jobzusagen
|–
|Sicht auf die Lage
|Betriebsratsbefragung: 62 % der Betriebe gut bis sehr gut ausgelastet
|„Schwerste Krise“ seit Gründung der Bundesrepublik, 350.000 Stellen seit 2019 verloren
Angaben der Tarifparteien laut WirtschaftsWoche (24.11.2026) und all-electronics (25.11.2026). Streikzahlen sind Angaben der IG Metall und nicht unabhängig geprüft.
Quelle: WirtschaftsWoche, all-electronics
Die IG Metall verweist darauf, dass viele Betriebe gut ausgelastet seien, und nennt ihre Forderung moderat. Gesamtmetall hält dagegen, ein Viertel der Unternehmen habe 2025 rote Zahlen geschrieben, Warnstreiks seien überflüssig und schädlich. Beide Zahlenwerke lassen sich nicht ohne Weiteres vergleichen: Die eine Seite misst die Auslastung, die andere die Ergebnislage.
Die Belegschaften
Wie stark sind BMW und die Autoindustrie vom Streik betroffen?
Nach IG-Metall-Angaben beteiligten sich am 20. November allein in Bayern rund 70.000 Beschäftigte aus 18 Betrieben, darunter 24.000 bei Audi in Ingolstadt, 18.000 bei BMW in Dingolfing und 6.000 bei BMW in München. Bundesweit zählt die Gewerkschaft für den Zeitraum vom 20. bis 24. November rund 500.000 Streikende aus 330 Betrieben. Eine unabhängige Zählung liegt nicht vor.
Börse
Was bedeutet das für die BMW Aktie, Autoaktien und den DAX?
Für die BMW Aktie treffen drei Themen zusammen: ein Umbau der Belegschaft, eine möglicherweise teure Tarifrunde und eine Branche, die nach einem mehrjährigen Tief wieder gefragt ist. Am Vormittag stieg die Aktie nach Berichten unseres Hauses mit dem Sektor. Einschätzung der Redaktion: Kurzfristig dominiert der Markt, mittelfristig entscheidet, ob Abfindungen und Tarifabschluss die Kostenbasis spürbar senken oder belasten. Belegt ist das nicht, es hängt von Zahlen ab, die BMW bisher nicht genannt hat.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob BMW Zahl, Umfang und Kosten der Abfindungsangebote nennt und wie hoch die Rückstellungen ausfallen.
Den Verlauf der Verhandlungen in der Metall-Tarifrunde und das Ergebnis der Runde vom 25. November.
Weitere Warnstreiks, die Produktion bei BMW, Audi und Zulieferern berühren könnten.
Die Verhandlungen bei Volkswagen, wo die IG Metall laut aktien.news über Personal- und Gehaltskürzungen spricht.
Häufige Fragen zu BMW und zur Metall-Tarifrunde
Baut BMW Stellen in Deutschland ab? Laut Handelsblatt soll es weitere Abfindungsangebote geben; BMW bestätigte das auf Anfrage. Zahlen zu Stellen nennt der Bericht nicht.
Was fordert die IG Metall in der Tarifrunde 2026? Fünf Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit sowie weitere Punkte wie Standort- und Jobzusagen.
Was bieten die Arbeitgeber? Eine Einmalzahlung im Juli 2027 in Höhe von einem Prozent des Jahresbruttos und eine dauerhafte Erhöhung von 1,3 Prozent ab Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit.
Wie reagiert die BMW Aktie? Um 10:25 Uhr lag sie bei 56,76 Euro, plus 2,75 Prozent. Auf die Nachricht von 12:46 Uhr liegt keine Kursangabe vor.
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