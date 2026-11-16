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BMW-Aktie: Wasserpumpen-Rückruf in den USA – 720.796 Autos sollen draußen parken

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

BMW ruft in den USA 720.796 ältere Fahrzeuge zurück, weil ein Stecker an der elektrischen Wasserpumpe Feuchtigkeit ziehen und einen Kurzschluss auslösen kann. Eine Reparaturlösung gibt es noch nicht; Halter sollen ihre Autos bis dahin im Freien abstellen.

Titelgrafik in Navy und Gold mit der Überschrift zum BMW-Rückruf von 720.796 Fahrzeugen in den USA und drei Kennzahlen
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Neuer Ärger für BMW in seinem wichtigen US-Markt: Der Münchner Autobauer (Kürzel: BMW, ISIN: DE0005190003) ruft dort 720.796 Fahrzeuge zurück, weil ein schlecht abgedichteter elektrischer Stecker an der Wasserpumpe Feuchtigkeit aufnehmen und einen Kurzschluss verursachen kann. Das geht aus Unterlagen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervor, über die unter anderem Fox Business berichtete. Brisant: Die Gefahr besteht auch bei abgestellten, ausgeschalteten Autos – und eine Reparaturlösung gibt es noch nicht.

Die Halter sollen ihre Fahrzeuge deshalb bis zur Reparatur im Freien und mit Abstand zu Gebäuden parken. Der Rückruf läuft unter der NHTSA-Kampagnennummer 26V733.

Der Defekt

Was genau ist an den Wasserpumpen defekt?

Laut NHTSA-Mitteilung kann der Stecker an der Wasserpumpe mit der Zeit durch Materialalterung undicht werden. Dringt Feuchtigkeit ein, droht ein Kurzschluss. Dieser kann das Risiko eines thermischen Ereignisses erhöhen und in seltenen Fällen einen Brand auslösen.

Betroffene Fahrzeuge in den USA
720.796
Möglicherweise zusammenhängende Vorfälle in den USA
ca. 10
Geplanter Versand der Halterbriefe
25.12.2026
Quelle: NHTSA via Fox Business und CarBuzz, 15./16.11.2026

Nach Angaben von CarBuzz stellten BMW und ein externes Labor bei den Steckern eine starke Versprödung fest. Zudem könne Wasser auf weiteren Wegen in die Pumpe gelangen. BMW gehe davon aus, dass weniger als 0,1 Prozent der Fahrzeuge den Defekt tatsächlich aufweisen.

Die Modelle

Welche BMW-Fahrzeuge sind betroffen?

Betroffen sind ältere Modelle der Baujahre 2012 bis 2018, laut CarBuzz durchweg mit den Vierzylindermotoren N20 oder N26. Fox Business nennt unter Berufung auf die NHTSA unter anderem:

  • 3er, 5er und Z4 der Modelljahre 2012 bis 2016

  • X1 der Modelljahre 2012 bis 2015

  • X3 der Modelljahre 2013 bis 2017

  • X4 der Modelljahre 2015 bis 2018

  • X5 xDrive40e der Modelljahre 2016 bis 2018

  • verschiedene Varianten der 2er- und 4er-Reihe der Modelljahre 2014 bis 2016

Die Vorgeschichte

Warum muss BMW erneut nachbessern?

Der aktuelle Rückruf ersetzt eine Aktion aus dem Jahr 2024. Damals wurde nach Angaben von CarBuzz ein Schutzschild montiert, das Wasser vom Stecker ablenken sollte; beschädigte Stecker wurden ersetzt. Später wurden jedoch Probleme auch bei bereits reparierten Fahrzeugen bekannt. Die rund zehn möglicherweise zusammenhängenden Vorfälle in den USA betreffen laut NHTSA Autos, die bereits im Rahmen des Rückrufs von 2024 instand gesetzt worden waren. Diese Fahrzeuge benötigen nun eine zusätzliche Reparatur.

Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit dem Problem sind laut den Berichten nicht bekannt. Die Reparatur soll für die Halter kostenlos sein. Die Lösung befindet sich nach NHTSA-Angaben aber noch in der Entwicklung; die Benachrichtigungsschreiben sollen ab dem 25. Dezember 2026 verschickt werden.

Die Einordnung

Was bedeutet der Rückruf für die BMW-Aktie?

Kosten für die Rückrufaktion hat BMW nicht beziffert. Für Anleger der BMW-Aktie ist der Fall vor allem ein Reputationsthema auf dem für deutsche Premiumhersteller wichtigen US-Markt: Dass eine bereits durchgeführte Reparatur nicht ausreichte und Halter nun ohne fertige Lösung zum Parken im Freien aufgefordert werden, ist für die Marke unangenehm. Wie hoch der finanzielle Aufwand ausfällt, hängt davon ab, welche Lösung BMW entwickelt.

FAQ zur BMW-Aktie und zum US-Rückruf

Wie viele Fahrzeuge ruft BMW zurück? In den USA 720.796 Fahrzeuge der Modelljahre 2012 bis 2018 (NHTSA-Kampagne 26V733).

Was sollen Halter jetzt tun? Die Fahrzeuge bis zur Reparatur im Freien und mit Abstand zu Gebäuden abstellen. Benachrichtigungsschreiben sollen ab dem 25. Dezember 2026 verschickt werden.

Gab es Verletzte? Laut den Berichten sind keine Unfälle oder Verletzungen bekannt; BMW sind rund zehn möglicherweise zusammenhängende Vorfälle in den USA bekannt.

Unter welchem Kürzel wird die BMW-Aktie gehandelt? Die BMW-Stammaktie notiert auf Xetra unter dem Kürzel BMW, die ISIN lautet DE0005190003.

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