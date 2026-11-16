BMW-Aktie: Wasserpumpen-Rückruf in den USA – 720.796 Autos sollen draußen parken

Neuer Ärger für BMW in seinem wichtigen US-Markt: Der Münchner Autobauer (Kürzel: BMW, ISIN: DE0005190003) ruft dort 720.796 Fahrzeuge zurück, weil ein schlecht abgedichteter elektrischer Stecker an der Wasserpumpe Feuchtigkeit aufnehmen und einen Kurzschluss verursachen kann. Das geht aus Unterlagen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervor, über die unter anderem Fox Business berichtete. Brisant: Die Gefahr besteht auch bei abgestellten, ausgeschalteten Autos – und eine Reparaturlösung gibt es noch nicht.

Die Halter sollen ihre Fahrzeuge deshalb bis zur Reparatur im Freien und mit Abstand zu Gebäuden parken. Der Rückruf läuft unter der NHTSA-Kampagnennummer 26V733.