Anlass für den Kurssprung war eine Autostudie von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Er bestätigte am 25.11.2026 sein Votum „Overweight“ für die BMW Aktie und beließ das Kursziel bei 68 Euro. Nach Berichten über die Studie sieht JPMorgan BMW – ebenso wie Mercedes-Benz und Renault – als attraktive Dividendengeschichte für 2027 und erwartet eine Stabilisierung des Absatzes in China, wohlgemerkt auf niedrigem Niveau und nicht als Rückkehr zu Wachstum. Für 2026 rechnet das Haus mit einer Dividende von 2,48 Euro je Aktie, nach 4,40 Euro für das Vorjahr.

Der Zeitpunkt der Studie spielte der Aktie in die Karten: Zum Vortagesschluss stand die BMW Aktie mit rund 53,2 Euro nahe ihrem Jahrestief um 52 Euro, am Mittwoch zogen auch Volkswagen und andere europäische Autowerte an. Der DAX schloss dagegen deutlich schwächer bei 24.702 Punkten (Xetra-Schluss 25.11.2026, 17:30 Uhr MEZ). Die Autowerte liefen also gegen den Trend – ein Zeichen, dass sich Investoren aus den hoch bewerteten KI-Werten in zyklische, niedrig bewertete Titel flüchten. Ob das mehr als eine Gegenbewegung ist, entscheidet sich an den Zahlen der kommenden Quartale.