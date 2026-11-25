Mehr als ein Drittel seines Wertes hat der Münchner Autobauer in diesem Jahr verloren – und doch gehört die BMW Aktie am Mittwoch zu den gefragtesten DAX-Werten: Die Aktie (ISIN DE0005190003, Ticker BMW) schloss am 25.11.2026 im Xetra-Handel bei rund 55,3 Euro, ein Plus von etwa 3,8 Prozent. Auslöser war eine Studie von JPMorgan, die das Kursziel von 68 Euro bestätigt – die BMW Aktie Prognose der Analysten bleibt damit gespalten zwischen Erholungshoffnung und Margenangst.
BMW Aktie Prognose: JPMorgan sieht 68 Euro, die Marge soll 2026 bei null liegen – wie viel Pessimismus steckt im Kurs?
Die BMW Aktie springt am Mittwoch um rund 3,8 Prozent auf etwa 55 Euro, nachdem JPMorgan seine Kaufempfehlung mit 68 Euro Kursziel bestätigt hat. Die BMW Aktienprognose im Überblick: Unternehmensprognose, Konsensschätzungen, Kursziele der Analysten und die Szenarien, die der Markt diskutiert.
Unternehmensprognose 2026 zum zweiten Mal gesenkt
BMW erwartet für das Automobilgeschäft nur noch eine EBIT-Marge zwischen -0,5 und +0,5 Prozent, zuvor waren 1 bis 3 Prozent angepeilt.
Analysten bleiben im Schnitt deutlich über dem Kurs
Die zuletzt veröffentlichten Kursziele reichen von 52 bis 82 Euro, das durchschnittliche Ziel liegt je nach Datenstand bei rund 68 bis 72 Euro.
Konsens sieht 2027 die Wende
Der Markt rechnet für 2026 mit 5,41 Euro Gewinn je Aktie, für 2027 mit 8,03 Euro und für 2028 mit 10,01 Euro.
China und Zölle bleiben die Risiken
Die Auslieferungen in China sanken im dritten Quartal um rund ein Viertel, Importzölle kosten BMW 2026 rund 1,25 Prozentpunkte Marge.
Was ist passiert?
Warum springt die BMW Aktie am 25.11.2026 an?
Anlass für den Kurssprung war eine Autostudie von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Er bestätigte am 25.11.2026 sein Votum „Overweight“ für die BMW Aktie und beließ das Kursziel bei 68 Euro. Nach Berichten über die Studie sieht JPMorgan BMW – ebenso wie Mercedes-Benz und Renault – als attraktive Dividendengeschichte für 2027 und erwartet eine Stabilisierung des Absatzes in China, wohlgemerkt auf niedrigem Niveau und nicht als Rückkehr zu Wachstum. Für 2026 rechnet das Haus mit einer Dividende von 2,48 Euro je Aktie, nach 4,40 Euro für das Vorjahr.
Der Zeitpunkt der Studie spielte der Aktie in die Karten: Zum Vortagesschluss stand die BMW Aktie mit rund 53,2 Euro nahe ihrem Jahrestief um 52 Euro, am Mittwoch zogen auch Volkswagen und andere europäische Autowerte an. Der DAX schloss dagegen deutlich schwächer bei 24.702 Punkten (Xetra-Schluss 25.11.2026, 17:30 Uhr MEZ). Die Autowerte liefen also gegen den Trend – ein Zeichen, dass sich Investoren aus den hoch bewerteten KI-Werten in zyklische, niedrig bewertete Titel flüchten. Ob das mehr als eine Gegenbewegung ist, entscheidet sich an den Zahlen der kommenden Quartale.
Das Geschäftsmodell der BMW Aktie in Kürze
Die BMW Group baut Premiumfahrzeuge unter den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce, verdient zusätzlich mit Motorrädern und lebt zu einem erheblichen Teil vom Finanzdienstleistungsgeschäft. Kern der Strategie ist die „Neue Klasse“, eine komplett neue Elektro-Plattform, die ab 2026 im Volumen anläuft. Sie soll Kosten senken, die Software vereinheitlichen und die Ertragskraft ab 2027 wieder erhöhen. Bis dahin belasten Anlaufkosten, auslaufende Altmodelle, Zölle und der schwache Absatz im wichtigen China-Geschäft die Marge.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
In der Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, veröffentlicht am 4. November 2026, zeigte sich die Schwäche deutlich: Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT fiel um 29,7 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. Im Autogeschäft schrumpfte das EBIT um fast 40 Prozent auf 901 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei 3,4 Prozent nach 5,2 Prozent im Vorjahr. Der freie Cashflow des Automobilgeschäfts war mit minus 566 Millionen Euro negativ. Die Auslieferungen sanken um 6,3 Prozent auf 551.075 Fahrzeuge, in China ging es um rund 25 Prozent nach unten. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 Euro nach 2,74 Euro im Vorjahresquartal.
Die Konsequenz war die zweite Prognosesenkung des Jahres. Die Unternehmensprognose 2026 sieht nun eine EBIT-Marge im Automobilbereich von -0,5 bis +0,5 Prozent vor, beim Absatz erwartet BMW einen „moderaten Rückgang“. Den freien Cashflow des Automobilgeschäfts peilt das Unternehmen weiterhin oberhalb von 2,5 Milliarden Euro an. Als Belastungen nennt BMW Portfolio- und Strukturmaßnahmen von rund 2,5 Prozentpunkten, höhere Importzölle von etwa 1,25 Prozentpunkten und Effekte aus der Kaufpreisallokation des China-Gemeinschaftsunternehmens von 1,2 Prozentpunkten. Ohne die einmaligen Strukturmaßnahmen läge die Marge laut Unternehmen weiter über 2 Prozent.
|Jahr
|Umsatz
|Gewinn je Aktie
|Dividende je Aktie
|KGV
|Dividendenrendite
|2026e
|126,8 Mrd. EUR
|5,41 EUR
|2,48 EUR
|ca. 10,2
|ca. 4,5 %
|2027e
|129,2 Mrd. EUR
|8,03 EUR
|3,04 EUR
|ca. 6,9
|ca. 5,5 %
|2028e
|132,2 Mrd. EUR
|10,01 EUR
|3,79 EUR
|ca. 5,5
|ca. 6,9 %
Konsens aus den Schätzungen von 20 (2026) bzw. 22 (2027) Analysten, Stand 25.11.2026. KGV und Dividendenrendite eigene Berechnung auf Basis von 55,28 Euro Xetra-Schlusskurs. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analysten-Konsens (Schätzungsdatenbank), Stand 25.11.2026
Wie lautet die BMW Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten sehen die BMW Aktie überwiegend neutral bis vorsichtig positiv. Nach den vorliegenden Daten (Stand 23.11.2026) entfallen von 11 erfassten Urteilen 5 auf „Kaufen“, 4 auf „Halten“ und 2 auf „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 72 Euro und damit etwa 30 Prozent über dem Kurs. Die Zahlen unterscheiden sich je nach Anbieter der Datensammlung erheblich, ein Ausreißer von 85 Euro mit veraltetem Datum wurde hier nicht berücksichtigt. Aussagekräftiger sind die einzelnen Studien:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bernstein
|Outperform
|82 EUR
|30.09.2026
|LBBW
|Kaufen
|78 EUR (zuvor 83)
|05.11.2026
|JPMorgan (Asumendi)
|Overweight
|68 EUR
|bestätigt 25.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Buy
|66 EUR (zuvor 71)
|November 2026
|UBS
|Neutral
|60 EUR
|19.11.2026
|Jefferies
|Hold
|60 EUR
|04.11.2026
|RBC
|Sector Perform
|56 EUR
|20.11.2026
|Oddo BHF
|Neutral
|52 EUR (zuvor 55)
|05.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Frühere Ziele nur, wenn sie der Meldung zu entnehmen waren.
Quelle: Studien und Meldungen der genannten Analystenhäuser, Stand 25.11.2026
Auffällig ist die Dynamik: Seit der Prognosesenkung Anfang November haben mehrere Häuser ihre Kursziele reduziert, darunter die LBBW, die Deutsche Bank und Oddo BHF. Die Kaufempfehlungen stützen sich vor allem auf die niedrige Bewertung und das Erholungspotenzial 2027, die vorsichtigen Häuser auf die schwachen Margen und das ungewisse China-Geschäft. Das Kursziel von JPMorgan liegt rund 23 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.
Welches Kursziel trauen Analysten der BMW Aktie zu – und ist sie günstig?
Auf Basis der Konsensschätzungen kostet die BMW Aktie rund das Zehnfache des Gewinns 2026 und das Siebenfache des Gewinns 2027. Das ist im Branchenvergleich niedrig, spiegelt aber das Vertrauensproblem: Der erwartete Gewinnsprung von 5,41 auf 8,03 Euro je Aktie setzt voraus, dass die Neue Klasse planmäßig liefert und die Zölle nicht weiter eskalieren. Für 2026 ist zudem eine kräftig gesenkte Dividende eingepreist – bei rund 2,48 Euro läge die Rendite mit etwa 4,5 Prozent trotzdem über dem Marktschnitt. Als Branchenreferenz nennen Analysten häufig Mercedes-Benz und Volkswagen, deren Kursziele im Schnitt ebenfalls deutlich über den Kursen liegen; die Bewertungsabschläge der gesamten Branche gehen auf Zölle, Chinas Preiskampf und den Umbau zur Elektromobilität zurück.
Was sagt die Charttechnik zur BMW Aktie?
Technisch hat sich die BMW Aktie von ihrem Jahrestief um 52 Euro gelöst. Das Tageshoch vom Mittwoch bei etwa 56 Euro gilt als erste Widerstandsmarke, als Unterstützung wird die Zone um 53 Euro genannt. Der Kurs notiert damit weiter deutlich unter den längerfristigen Durchschnittslinien; bei einem Minus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn ist ein Teil der Bewegung auch eine reine Erholung nach einem überverkauften Markt. Eine nachhaltige Trendwende wäre aus Sicht von Chartanalysten erst nach einem Schlusskurs über dem Widerstand wahrscheinlicher, ein Rückfall unter 52 Euro würde das Jahrestief erneut ins Visier rücken.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die BMW Aktienprognose?
|Szenario
|Annahme laut Markt
|Referenz-Kursziel Dritter
|Bull-Case
|Neue Klasse läuft schneller hoch, China stabilisiert sich, Zölle bleiben begrenzt
|78–82 EUR (LBBW, Bernstein)
|Base-Case
|Marge erholt sich 2027, Dividende stabilisiert sich
|66–68 EUR (Deutsche Bank, JPMorgan)
|Bear-Case
|Zölle und China-Preiskampf drücken die Marge weiter, Cashflow enttäuscht
|52–56 EUR (Oddo BHF, RBC)
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenstudien und Unternehmensangaben, Stand 25.11.2026
Was beobachten Anleger bei der BMW Aktie jetzt?
Wichtigste Termine sind die weiteren Details zur Neuen Klasse, Meldungen zu den Zöllen und zum China-Absatz sowie die Dezember-Absatzzahlen. Der Konzernbericht für 2026 mit der Prognose 2027 wird nach einem Eintrag im Finanzkalender von BMW voraussichtlich Mitte März 2027 vorgelegt (Datum nicht bestätigt). Für Dividendenjäger interessant: Von den Zahlen im März hängt ab, ob die Ausschüttung für 2026 tatsächlich bei rund 2,5 Euro liegt. Im kurzfristigen Handel dürften zudem die Stimmung im Autosektor und mögliche Hybrid-Regeln der EU Impulse liefern.
FAQ: Häufige Fragen zur BMW Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle BMW Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist uneinheitlich: Etwa fünf von elf Analysten raten laut Datenstand 23.11.2026 zum Kauf, vier zum Halten, zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie liegt bei rund 72 Euro.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die BMW Aktie? JPMorgan bestätigte am 25.11.2026 das Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro.
Wie hat BMW die Prognose für 2026 verändert? Am 4. November 2026 senkte BMW die Marge im Automobilgeschäft auf -0,5 bis +0,5 Prozent. Der freie Cashflow soll weiter über 2,5 Milliarden Euro liegen.
Was erwarten Analysten für die BMW Aktie 2027? Der Konsens rechnet mit 8,03 Euro Gewinn je Aktie und 3,04 Euro Dividende; das wären rund 49 Prozent mehr Gewinn als 2026.
Wann legt BMW die nächsten Zahlen vor? Der Bericht für 2026 wird nach dem Finanzkalender voraussichtlich im März 2027 erwartet; das Datum ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 68 Euro für die BMW Aktie stammen von JPMorgan (Analyst Jose Asumendi, Studie vom 24./25.11.2026) und werden hier unverändert wiedergegeben. Weitere genannte Analystenhäuser sind in den Tabellen mit Datum aufgeführt. Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten von JPMorgan finden Sie hier. aktiencheck.de hat die Studie nicht erstellt und gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BMW (BMW.DE): Kaufen, Kursziel 68,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Analyst Jose Asumendi), Autostudie vom 25.11.2026, 08:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 23:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 23:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Analyst Jose Asumendi), Autostudie.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.