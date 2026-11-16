China bremst, Europa liefert Rückenwind: Deutsche Bank Research bestätigt in seiner BMW-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 66 Euro und das Rating "buy" für die BMW-Stammaktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker: BMW), die beim angegebenen Kursstand um 0,26 Euro beziehungsweise 0,45% auf 57,78 Euro steigt.
BMW Aktie: Gen6 macht Hoffnung – 66 Euro im Visier!
Deutsche Bank Research bleibt bei BMW auf Kaufkurs: Gute Geschäfte in Europa und die Gen6-Nachfrage stehen anhaltenden China-Problemen gegenüber.
Damit liege die Zielmarke von Tim Rokossa um 8,22 Euro über dem aktuellen Aktienkurs. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 14,2%. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten in China halte der Analyst von Deutsche Bank Research an seiner Kaufempfehlung fest. Seine Einschätzung nach einer Roadshow zeichne das Bild eines Unternehmens, dessen Geschäft sich regional sehr unterschiedlich entwickle.
Ein Automarkt, viele Wirklichkeiten
Die zentrale Botschaft des Finanzchefs laute nach Darstellung von Tim Rokossa, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe. Vielmehr würden sich die Bedingungen je nach Hersteller und Region immens unterscheiden.
Für die BMW-Aktienanalyse sei dieser Gedanke entscheidend: Eine pauschal negative Betrachtung der gesamten Branche greife zu kurz, wenn sich einzelne Absatzmärkte unterschiedlich entwickeln würden. Bei BMW stünden den anhaltenden Problemen in China gut laufende Geschäfte in Europa gegenüber.
Deutsche Bank Research richte den Blick deshalb auf das Zusammenspiel von Belastungen und stabilisierenden Faktoren. Tim Rokossa bestätige vor diesem Hintergrund das Rating "buy" und das Kursziel 66 Euro.
China bleibt der Schwachpunkt
Die Probleme in China seien nach der vorliegenden Einschätzung weiterhin nicht überwunden. Damit bleibe ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die weitere Geschäftsentwicklung bestehen.
Konkrete Angaben zu Absatz, Preisen oder Ergebnisbelastungen in China enthalte die Zusammenfassung der BMW-Aktienanalyse allerdings nicht. Ebenso wenig nenne Tim Rokossa darin einen Zeitpunkt für eine nachhaltige Verbesserung. Aus der bestätigten Kaufempfehlung lasse sich daher keine unmittelbar bevorstehende Erholung des China-Geschäfts ableiten.
Für die Einordnung der Aktie komme es vielmehr darauf an, wie sich die regionalen Stärken und Schwächen im Gesamtergebnis niederschlagen würden. Gute Geschäfte in Europa seien ein positives Gegengewicht, würden aber nicht automatisch belegen, dass sämtliche Belastungen aus China ausgeglichen würden.
Europa und Gen6 liefern positive Signale
Neben der gut laufenden Geschäftsentwicklung in Europa verweise Tim Rokossa auf eine beruhigende Nachfrage nach der neuen Elektroauto-Generation Gen6. Diese Nachfrage liefere einen weiteren positiven Aspekt innerhalb seiner BMW-Aktienanalyse.
Die vorliegende Meldung enthalte jedoch keine konkreten Bestellzahlen oder Angaben zur Profitabilität dieser Fahrzeuge. Das positive Nachfragesignal sei deshalb von der Frage zu unterscheiden, welchen Umsatz- und Ergebnisbeitrag BMW daraus letztlich erzielen könne.
Für Deutsche Bank Research passe die Einschätzung dennoch zum insgesamt konstruktiven Bild. Tim Rokossa halte am Rating "buy" fest und belasse das Kursziel 66 Euro unverändert. Die Roadshow habe somit keine Änderung seiner bisherigen Empfehlung ausgelöst.
14,2% Potenzial – mit klaren Bedingungen
Beim angegebenen Aktienkurs von 57,78 Euro eröffne das Kursziel 66 Euro einen rechnerischen Spielraum von rund 14,2%. Dieser Abstand beschreibe die Differenz zur Analystenschätzung und sei keine Zusicherung künftiger Kursgewinne.
Die Chance liege darin, dass die gut laufenden europäischen Geschäfte und die positive Gen6-Nachfrage die weitere Entwicklung stützen könnten. Das Risiko bestehe vor allem darin, dass die anhaltenden Probleme in China stärker ins Gewicht fallen könnten als erwartet. Zudem müsse sich Nachfrage erst in wirtschaftlich attraktives Geschäft übersetzen.
Die BMW-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research zeichne deshalb kein sorgenfreies Bild. Sie zeige vielmehr, weshalb Tim Rokossa trotz eines schwierigen regionalen Umfelds an seiner positiven Einschätzung festhalte: Die Belastungen würden nicht alle Märkte gleichermaßen treffen, und BMW verfüge zugleich über ermutigende Geschäftssignale.
Tim Rokossa von Deutsche Bank Research bestätigt damit das Rating "buy" und das Kursziel 66 Euro – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn für diese BMW-Probefahrt durch Chancen und Risiken brauchst du weder Führerschein noch volle Batterie.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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