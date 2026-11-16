BMW Aktie: Gen6 macht Hoffnung – 66 Euro im Visier!

Damit liege die Zielmarke von Tim Rokossa um 8,22 Euro über dem aktuellen Aktienkurs. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 14,2%. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten in China halte der Analyst von Deutsche Bank Research an seiner Kaufempfehlung fest. Seine Einschätzung nach einer Roadshow zeichne das Bild eines Unternehmens, dessen Geschäft sich regional sehr unterschiedlich entwickle.