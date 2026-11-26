BMW baut neben der Kernmarke auch Mini und Rolls-Royce sowie Motorräder. Mit der Modellgeneration Neue Klasse stellt der Konzern seine Elektroautos auf eine neue technische Basis. Das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Washington hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. In Kraft treten könnten sie frühestens Anfang 2027. BMW produziert einen Teil seiner Geländewagen in den USA, was die Folgen abfedert. In Deutschland ging die Metall-Tarifrunde nach einer Verhandlungsnacht ohne Einigung weiter. Ein Lichtblick: Das ifo-Geschäftsklima stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren.