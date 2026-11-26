Die Autobranche galt in diesem Herbst als Sorgenkind der Börse. Umso bemerkenswerter ist, wer am Donnerstagmorgen im Euro Stoxx 50 vorn mitfährt. Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) steigt um 10:25 Uhr um 2,75 Prozent auf 56,76 Euro und gehört damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Der Index liegt 2,03 Prozent im Plus bei 6.013,89 Punkten.
BMW-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,8 Prozent – Autowerte fahren aus dem Tief, Brüssel und Stuttgart liefern das Thema
Die BMW-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Münchner Autobauer um 2,75 Prozent auf 56,76 Euro. Autowerte sind nach mehrjährigen Tiefs wieder gefragt, die Debatte um das Verbrenner-Aus gibt Rückenwind. Die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BMW-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern gehört
Drei Dinge kommen zusammen: die Erholung am Gesamtmarkt, die Rückkehr der Käufer in die Autobranche und ein politischer Termin in Stuttgart.
Nach der Wende an der Wall Street am Mittwochabend eröffneten Europas Börsen mit kräftigen Gewinnen. Der DAX stieg zum Handelsstart um rund 2 Prozent. Autowerte sind dabei gefragt, nachdem die Branche zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen war. Schon am Mittwoch hatten Volkswagen und BMW nach einer Studie der US-Bank JPMorgan deutlich zugelegt, während der Gesamtmarkt fiel.
Politisch steht heute das Verbrenner-Aus im Mittelpunkt. In Stuttgart begann um 9:30 Uhr der Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Nach einem dpa-Bericht könnte die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlauben, eine Entscheidung wird im Dezember erwartet. Für BMW, das stets auf mehrere Antriebe nebeneinander gesetzt hat, wäre das eine Bestätigung des eigenen Kurses. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht.
Markterholung
DAX und Euro Stoxx 50 gewinnen jeweils rund 2 Prozent.
Autowerte gefragt
Nach mehrjährigen Tiefs kehren Käufer in die Branche zurück.
Verbrenner-Debatte
Eine Lockerung der EU-Regeln nach 2035 steht im Raum.
Zollplan mit Deckel
Die geplanten US-Zölle sollen 15 Prozent für die EU nicht übersteigen.
Einordnung
Zwischen Zöllen, Tarifrunde und neuer Modellgeneration
BMW baut neben der Kernmarke auch Mini und Rolls-Royce sowie Motorräder. Mit der Modellgeneration Neue Klasse stellt der Konzern seine Elektroautos auf eine neue technische Basis. Das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Washington hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. In Kraft treten könnten sie frühestens Anfang 2027. BMW produziert einen Teil seiner Geländewagen in den USA, was die Folgen abfedert. In Deutschland ging die Metall-Tarifrunde nach einer Verhandlungsnacht ohne Einigung weiter. Ein Lichtblick: Das ifo-Geschäftsklima stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Warum ist die BMW-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die BMW-Aktie profitiert von der Markterholung und der Rückkehr der Käufer in die Autobranche. Zusätzlich sorgt die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus für Rückenwind.
Wie stark steigt die BMW-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 56,76 Euro, ein Plus von 2,75 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BMW-Aktie?
Die ISIN der Stammaktie lautet DE0005190003, die WKN 519000. Das Xetra-Kürzel ist BMW, in den USA wird ein ADR unter BMWKY gehandelt.
Was bedeutet das Verbrenner-Aus für BMW?
Eine Lockerung nach 2035 gäbe dem Konzern mehr Spielraum für Verbrenner und Hybride. Beschlossen ist bisher nichts.
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