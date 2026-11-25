BMW Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +4,88% - JPMorgan bleibt bei Overweight und sieht Dividendenstory

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:41 2 Min.

Die BMW-Aktie steigt am Mittag auf 55,86 Euro und knackt die Marke von 55 Euro. JPMorgan bestätigt Overweight und nennt BMW eine attraktive Dividendenstory, während die Aktie knapp über ihrem 52-Wochen-Tief abprallt.

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Die BMW-Aktie gehört am Mittwochmittag zu den klaren DAX-Gewinnern: Mit einem Plus von 4,88% auf 55,86 Euro setzt sich das Papier an die zweite Stelle im Index. Die Autowerte werden von einem Branchenausblick der US-Bank JPMorgan gezogen, in dem BMW eine Sonderrolle als Qualitätswert unter den europäischen Herstellern bekommt. Kurs der BMW-Aktie am Mittag 55,86 € Tagesplus, zweitstärkster DAX-Wert +4,88% KGV, laut aktiencheck unter 8 Quelle : Börsenkurse am Mittag, 25.11.2026 DAX Gewinner am Mittag Warum die BMW Aktie heute steigt JPMorgan bestätigt BMW mit "Overweight" und nennt die Aktie, zusammen mit Mercedes-Benz und Renault, eine attraktive Dividendenstory. Die Studie von Analyst Jose Asumendi wurde am 24.11. veröffentlicht und am Mittwochmorgen von dpa-AFX an den Markt weitergegeben. Schon zum Handelsstart lag die BMW Aktie knapp 3% im Plus bei 54,48 Euro, bis zum Mittag baute sie den Gewinn im Sog des gesamten Sektors aus. Zuvor war die Branche auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen, was Rückkäufe begünstigt. BMW Aktie: Bewertung und Charttechnik Mit einem KGV unter 8 gehört BMW zu den günstigsten Werten im DAX. Das Papier notierte zuletzt knapp über seinem 52-Wochen-Tief im Bereich um 52 Euro. Als erste Hürde nennt aktiencheck die Marke von 55 Euro, und genau die ist am Mittag mit 55,86 Euro überwunden. Ein Schlusskurs darüber würde die Bodenbildung bestätigen. Die Dividende gilt als wichtigster Kursanker. JPMorgan setzt laut dpa-AFX für BMW ein Kursziel von 68 Euro an, das läge rund 22% über dem Mittagskurs. Was gegen die Erholung spricht Kosteninflation: JPMorgan erwartet für 2027 ein nur begrenztes Produktionswachstum und höhere Kosten.

Preissetzungsmacht: Sie ist laut Studie in Europa und China schwächer als in Nordamerika.

Zölle und China: Neue US-Zolldrohungen und chinesische Hersteller mit zweistelligem Marktanteil in Europa bleiben ein Risiko. Ausblick: Dividende als Anker Für die BMW-Aktie spricht die niedrige Bewertung in Verbindung mit der Dividendenrendite. Gegen eine echte Trendwende spricht, dass sich die Fundamentaldaten der Branche, Margen, Zölle und China-Geschäft, durch den Ausblick nicht verbessert haben. Das heutige Plus ist deshalb eher ein Erholungshandel als ein Richtungswechsel. Fazit Die BMW Aktie ist als DAX-Gewinner zurück über 55 Euro. Hält die Marke im Tagesschluss, spricht das für eine Bodenbildung nach dem Sechsjahrestief des Sektors.

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