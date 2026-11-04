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BMW Aktie: China-Absatz bricht um 24,8% ein - Konzern senkt Jahresprognose

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 11:19 11 Min.

Die BMW Aktie steht nach einer deutlichen Prognosesenkung im Fokus: Während der Absatz in China um 24,8% einbricht und die Automobilsparte nur noch eine EBIT-Marge von -0,5% bis 0,5% erwartet, setzt der Konzern auf Elektroautos, massive Kostensenkungen und die Neue Klasse, um langfristig zur alten Profitabilität zurückzukehren

Bild: Unsplash

Die BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während der Münchner Premiumautobauer bei Elektrofahrzeugen weiter wächst und in Europa sowie den USA Marktanteile verteidigt, hinterlassen der massive Absatzeinbruch in China, hohe Zölle und milliardenschwere Strukturmaßnahmen deutliche Spuren in der Bilanz. Besonders brisant: Für 2026 erwartet BMW im Automobilgeschäft nur noch eine operative Marge zwischen -0,5% und 0,5%. Gleichzeitig hält der Konzern an seinem Cashflow-Ziel fest und beschleunigt die Transformation rund um die Neue Klasse. Für die BMW Aktie entsteht damit ein Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Gewinndruck und langfristigen Chancen auf eine deutlich höhere Profitabilität. BMW Quartalszahlen: Umsatz sinkt, Gewinn bleibt unter Druck Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen, wie anspruchsvoll das internationale Marktumfeld für BMW geworden ist. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von mehr als 30 Milliarden EUR. Nach neun Monaten summierten sich die Erlöse auf knapp 93 Milliarden EUR. Das Konzernergebnis vor Steuern erreichte im dritten Quartal 2,1 Milliarden EUR und nach neun Monaten 6,1 Milliarden EUR. Die Umsatzrendite vor Steuern lag damit bei 6,8% im Quartal und 6,6% nach neun Monaten. Das diversifizierte Geschäftsmodell mit dem profitablen Finanzdienstleistungsgeschäft erwies sich erneut als wichtiger Stabilisierungsfaktor. Deutlich schwieriger präsentiert sich das eigentliche Automobilgeschäft. Hier sank der Umsatz im dritten Quartal um 6,5% auf 26,7 Milliarden EUR. Das operative Ergebnis erreichte 901 Millionen EUR, woraus sich eine EBIT-Marge von lediglich 3,4% ergab. Nach neun Monaten lag die Marge bei 3,5%. Belastend wirkten insbesondere höhere Zölle, schwächere Absatzvolumina und intensiver Preiswettbewerb. Allein die Zölle reduzierten die Quartalsmarge um rund 1,25 Prozentpunkte. Weitere 1,2 Prozentpunkte entfielen auf Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation für das chinesische Gemeinschaftsunternehmen BBA. China-Schock: BMW verliert fast ein Viertel seines Absatzes Die größte Herausforderung bleibt China. Im dritten Quartal brachen die Auslieferungen der BMW Group dort um 24,8% ein. Damit entwickelte sich der Premiumhersteller nahezu parallel zum chinesischen Gesamtmarkt, der nach Unternehmensangaben um 24,6% zurückging. Besonders schwach zeigte sich die Nachfrage nach Fahrzeugen ohne elektrifizierten Antrieb. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch chinesische Hersteller, die mit neuen Modellen, innovativer Technologie und aggressiven Preisen Marktanteile gewinnen wollen. Die Auswirkungen auf die Ertragslage sind erheblich. Der negative Saldo aus Absatzvolumen, Modellmix und Preisen belastete das operative Ergebnis im Automobilsegment gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 600 Millionen EUR. Darin spiegeln sich vor allem die rückläufigen Verkäufe in China und der Preisdruck auf verschiedenen Märkten wider. BMW setzt deshalb verstärkt auf eine ausgewogene Strategie zwischen Absatzvolumen, Verkaufspreisen und Profitabilität. Zusätzliche Impulse soll die Markteinführung des BMW iX3 mit langem Radstand im November liefern. Weitere Modelle der Neuen Klasse sollen 2027 folgen. Für die BMW Aktie bleibt China damit gleichzeitig ein erhebliches Risiko und eine potenzielle Erholungschance. Eine Stabilisierung der Nachfrage könnte die Ergebnisentwicklung unterstützen. Hält die Marktschwäche dagegen an, dürfte der Druck auf Umsatz und Margen bestehen bleiben. Europa und USA liefern Lichtblicke: BMW behauptet sich gegen den Markttrend Während China schwächelt, entwickelt sich BMW in Europa und den USA deutlich robuster. In Europa stiegen die Auslieferungen im dritten Quartal um 2,6%. Damit bleibt die Region der größte Absatzmarkt des Konzerns und ein wichtiger Stabilitätsanker. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei Elektrofahrzeugen. Mehr als jedes dritte in Europa verkaufte Fahrzeug war vollelektrisch. Einschließlich Plug-in-Hybriden erreichten elektrifizierte Modelle einen Anteil von nahezu 50%. Auch in den USA konnte BMW zulegen. Die Auslieferungen stiegen im dritten Quartal um 2,5% und nach neun Monaten um 3,5%. Damit entwickelte sich der Konzern besser als der rückläufige Gesamtmarkt. Diese regionalen Unterschiede verdeutlichen die Bedeutung der internationalen Aufstellung. Zwar können Europa und die USA den starken Rückgang in China nicht vollständig ausgleichen, sie begrenzen jedoch die negativen Auswirkungen auf das Gesamtgeschäft. Elektroautos wachsen gegen den Trend: Jeder fünfte BMW fährt vollelektrisch Ein besonders positives Signal liefert das Geschäft mit Elektrofahrzeugen. Während die gesamten Fahrzeugauslieferungen im dritten Quartal um 6,3% auf rund 551.000 Einheiten zurückgingen, entwickelte sich der Absatz vollelektrischer Modelle deutlich besser. BMW verkaufte weltweit mehr als 110.000 vollelektrische Fahrzeuge. Das entspricht einem Wachstum von 7,2% gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit war bereits ungefähr jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug vollständig elektrisch angetrieben. Unter Einbeziehung der Plug-in-Hybride erreichte BMW mehr als 150.000 elektrifizierte Fahrzeuge. Ihr Anteil am Gesamtabsatz lag bei 27,4%. Für Anleger ist diese Entwicklung bedeutsam. BMW zeigt, dass die Nachfrage nach seinen Elektrofahrzeugen trotz des schwierigen Marktumfelds wächst. Gleichzeitig könnte der steigende Elektroanteil die langfristige Wettbewerbsposition stärken. Allerdings garantiert ein höherer Elektroabsatz noch keine steigenden Gewinne. Entscheidend wird sein, ob BMW seine neuen Modelle zu attraktiven Preisen verkaufen und gleichzeitig die Produktionskosten ausreichend reduzieren kann. Neue Klasse als Hoffnungsträger: BMW beschleunigt den Konzernumbau Im Mittelpunkt der langfristigen Strategie steht die Neue Klasse. Die neue Fahrzeuggeneration soll moderne Elektroantriebe, digitale Technologien und effizientere Produktionsstrukturen miteinander verbinden. BMW will den Hochlauf beschleunigen und bisherige Fahrzeug- und Technologiegenerationen früher als ursprünglich vorgesehen auslaufen lassen. Parallel dazu werden organisatorische Strukturen vereinfacht und Prozesse neu gestaltet. Künstliche Intelligenz soll bei dieser Transformation eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Der Konzern erwartet dadurch langfristig eine effizientere Organisation und geringere operative Kosten. Die beschleunigte Umstellung verursacht allerdings zunächst erhebliche Belastungen. BMW hat deshalb beschlossen, seine Portfolio- und Strukturmaßnahmen 2026 auszuweiten. Die erwartete Gesamtbelastung der EBIT-Marge steigt dadurch von ursprünglich rund 1,25 auf etwa 2,5 Prozentpunkte. Die strategische Logik ist nachvollziehbar: BMW nimmt kurzfristig höhere Kosten in Kauf, um langfristig effizienter und profitabler zu werden. Für die BMW Aktie hängt viel davon ab, ob diese Rechnung tatsächlich aufgeht. Gewinnprognose massiv belastet: Automobilmarge könnte negativ werden Die Auswirkungen der beschleunigten Transformation zeigen sich besonders deutlich im aktualisierten Jahresausblick. BMW erwartet für 2026 im Automobilsegment nur noch eine EBIT-Marge zwischen -0,5% und 0,5%. Damit könnte das operative Automobilgeschäft einschließlich der beschlossenen Portfolio- und Strukturmaßnahmen im Gesamtjahr sogar eine leicht negative Marge ausweisen. Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen dem laufenden Geschäft und den zusätzlichen Transformationsbelastungen. Ohne diese Maßnahmen erwartet BMW weiterhin eine EBIT-Marge von mehr als 2%. Auch die Kapitalrendite gerät unter Druck. Für den Return on Capital Employed im Automobilsegment prognostiziert der Konzern nun eine Bandbreite zwischen -1% und 1%. Die Zahlen verdeutlichen, dass BMW 2026 als Übergangsjahr betrachtet. Die entscheidende Frage für Anleger lautet deshalb, ob sich die hohen kurzfristigen Belastungen in den kommenden Jahren durch strukturelle Verbesserungen auszahlen werden. Free Cashflow im Minus: BMW setzt auf einen starken Jahresendspurt Neben der schwachen Automobilmarge verdient die Cashflow-Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Im dritten Quartal verzeichnete BMW im Automobilsegment einen negativen Free Cashflow von 566 Millionen EUR. Nach neun Monaten lag der Wert bei lediglich 724 Millionen EUR. Belastend wirkten insbesondere Veränderungen bei Rückstellungen sowie zeitliche Verschiebungen von Zahlungsströmen. Die sonstigen Veränderungen reduzierten den Quartals-Cashflow um rund 1,8 Milliarden EUR. Positiv entwickelte sich dagegen das Working Capital. Der Abbau von Lagerbeständen unterstützte den Free Cashflow mit rund 600 Millionen EUR. BMW hatte seine Produktionsplanung an die schwächere Nachfrage angepasst. Trotz des negativen Quartalswerts hält der Konzern an seinem Jahresziel von mehr als 2,5 Milliarden EUR fest. Dafür muss BMW im Schlussquartal allerdings einen Free Cashflow von mehr als 1,776 Milliarden EUR erzielen. Das Management erwartet entsprechende Mittelzuflüsse insbesondere durch einen weiteren Abbau des Working Capital und durch Zollerstattungen. Für Anleger ist dieses Ziel ein wichtiger Prüfstein. Gelingt der angekündigte Cashflow-Anstieg, könnte dies das Vertrauen in die finanzielle Steuerungsfähigkeit des Konzerns stärken. Bleiben die erwarteten Zuflüsse aus, würde die Liquiditätsentwicklung stärker in den Fokus rücken. Aktienrückkäufe über 2 Milliarden EUR: BMW hält an Aktionärsrenditen fest Trotz der operativen Herausforderungen setzt BMW seine Strategie zur Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg fort. Der Konzern kombiniert Dividendenzahlungen mit umfangreichen Aktienrückkäufen. Das laufende dritte Rückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden EUR soll voraussichtlich bereits im November abgeschlossen werden. Damit würde BMW das Programm fünf Monate früher als ursprünglich geplant beenden. Allein 2026 sollen über Aktienrückkäufe rund 1,25 Milliarden EUR an die Aktionäre zurückfließen. Allerdings überprüft BMW derzeit seinen grundsätzlichen Rahmen für Aktionärsrenditen. Bei künftigen Entscheidungen sollen auch die zusätzlichen Belastungen aus den Portfolio- und Strukturmaßnahmen berücksichtigt werden. Für die BMW Aktie bleiben Rückkäufe und Dividenden grundsätzlich unterstützende Faktoren. Anleger sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass Umfang und Tempo der Kapitalrückführungen unverändert fortgesetzt werden. Finanzdienstleistungen stabilisieren das Ergebnis Ein wichtiger Vorteil des Geschäftsmodells liegt im Finanzdienstleistungssegment. In den ersten neun Monaten schloss BMW rund 1,3 Millionen neue Verträge mit Endkunden ab. Das entspricht einem Wachstum von 1,3%. Das Neugeschäftsvolumen stieg währungsbereinigt um 3,3% auf 49,4 Milliarden EUR. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der über Leasing oder Kredit finanzierten Fahrzeuge auf 53,7%. Das bilanzielle Geschäftsvolumen erreichte Ende September 159 Milliarden EUR. Im dritten Quartal erzielte das Segment einen stabilen Gewinn von 639 Millionen EUR. Nach neun Monaten lag das Segmentergebnis allerdings mit 1,65 Milliarden EUR um 10,3% unter dem Vorjahresniveau. Hintergrund war eine zusätzliche Rückstellung für ein Kundenentschädigungsprogramm im Vereinigten Königreich. Auch die Kreditverlustquote stieg auf 0,35%. Damit bleibt die Entwicklung der Kreditrisiken ein wichtiger Beobachtungspunkt. Insgesamt trägt das Finanzdienstleistungsgeschäft jedoch wesentlich dazu bei, die schwächere Profitabilität des Automobilsegments abzufedern. BMW plant die Rückkehr zu höheren Margen: 2028 wird zum wichtigen Meilenstein Langfristig verfolgt BMW deutlich ambitioniertere Profitabilitätsziele. Bereits 2027 will sich der Konzern bei Forschung und Entwicklung sowie Investitionen wieder seinen strategischen Zielkorridoren annähern. Die Forschungs- und Entwicklungsquote soll mittelfristig zwischen 4% und 5% liegen. Für die Investitionsquote strebt BMW einen Wert unter 5% an. Im Jahr 2028 soll die EBIT-Marge des Automobilsegments wieder 3% bis 5% erreichen. Zu Beginn des kommenden Jahrzehnts will der Konzern schließlich in seinen langfristigen Zielkorridor von 8% bis 10% zurückkehren. Diese Ziele verdeutlichen das erhebliche Verbesserungspotenzial gegenüber der aktuellen Profitabilität. Allerdings handelt es sich um langfristige Managementambitionen, deren Erreichung von der erfolgreichen Umsetzung der Transformation und der Entwicklung der internationalen Automobilmärkte abhängt. BMW Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick Chancen: Wachstum bei vollelektrischen Fahrzeugen um 7,2%

Robuste Absatzentwicklung in Europa und den USA

Neue Klasse als möglicher Treiber für Wachstum und Effizienz

Langfristiges Margenziel von 8% bis 10%

Einsparpotenzial durch geringere Kosten und vereinfachte Strukturen

Stabiler Ergebnisbeitrag des Finanzdienstleistungsgeschäfts

Aktienrückkäufe und mögliche weitere Aktionärsrenditen

Erholungspotenzial bei einer Stabilisierung des chinesischen Marktes Risiken: Absatzeinbruch von 24,8% in China

Hoher Preis- und Wettbewerbsdruck auf internationalen Automobilmärkten

Belastungen durch Zölle und Wechselkurse

Erwartete Automobilmarge zwischen -0,5% und 0,5% im Gesamtjahr

Zusätzliche Kosten durch beschleunigte Portfolio- und Strukturmaßnahmen

Negativer Free Cashflow im dritten Quartal

Hohe Abhängigkeit von einem starken vierten Quartal

Unsicherheit über die langfristige Profitabilität der Neuen Klasse Fazit: BMW steht vor einem schwierigen Übergangsjahr mit langfristigen Chancen Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen einen Premiumautobauer, der operativ unter erheblichem Druck steht. Der massive Absatzrückgang in China, hohe Zölle und intensive Konkurrenz belasten Umsatz und Profitabilität. Gleichzeitig sorgen zusätzliche Strukturmaßnahmen dafür, dass BMW 2026 im Automobilgeschäft nur noch eine EBIT-Marge zwischen -0,5% und 0,5% erwartet. Dennoch bietet die langfristige Strategie interessante Perspektiven. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst, Europa und die USA entwickeln sich vergleichsweise robust und die Neue Klasse könnte den Grundstein für eine effizientere Kostenstruktur legen. Für die BMW Aktie dürfte entscheidend sein, ob der Konzern seine kurzfristigen Belastungen tatsächlich in nachhaltige Verbesserungen umwandeln kann. Besonders wichtig werden die Erreichung des Cashflow-Ziels von mehr als 2,5 Milliarden EUR und der erfolgreiche Hochlauf der neuen Fahrzeuggeneration. Die angestrebte Rückkehr zu einer EBIT-Marge von 8% bis 10% zeigt, welches langfristige Potenzial das Management sieht. Bis dahin bleibt der Weg allerdings anspruchsvoll. Ohne aktuelle Börsenbewertung lässt sich nicht abschließend beurteilen, in welchem Umfang die Risiken und Erholungschancen bereits im Aktienkurs berücksichtigt sind. BMW befindet sich damit an einem strategischen Wendepunkt: Kurzfristig dominieren Margendruck und Umbaukosten, langfristig soll eine technologisch erneuerte und effizientere Unternehmensstruktur die Ertragskraft stärken. Ob die Neue Klasse tatsächlich zum finanziellen Befreiungsschlag wird, dürfte zu einer der wichtigsten Fragen für BMW-Anleger werden. 👉 📤 Du kennst jemanden, der bei BMW sofort an Fahrfreude denkt, dessen Depot aber gerade eher im Stau steht? Dann teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Schließlich kann eine spannende Aktienanalyse zwar keine grüne Welle garantieren, aber immerhin für ordentlich Gesprächsstoff auf der nächsten gemeinsamen Fahrt sorgen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 04. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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