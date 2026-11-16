Blue-Owl-Capital-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel 12 Dollar, Dividende über 11 Prozent

Blue Owl Capital kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 35 Millionen US-Dollar zurück, was den Inventarwert je Aktie erhöhte. Für das vierte Quartal sind eine Basisdividende von 0,31 US-Dollar und eine Zusatzdividende von 0,01 US-Dollar vorgesehen.

Die annualisierte Eigenkapitalrendite auf Basis des bereinigten Nettoanlageertrags lag bei rund 9,2 Prozent. Mit 10,97 US-Dollar notiert die Aktie bei etwa 77 Prozent des Inventarwerts.