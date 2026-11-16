Stabile Erträge, stabiler Blick: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt für die Blue-Owl-Capital-Aktie bei „Market Perform“ und bestätigt das Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 10,97 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Kurspotenzial von gut 9 Prozent. Für viele Anleger zählt bei dem Kreditgeber für den gehobenen US-Mittelstand ohnehin vor allem die Dividende.
Blue-Owl-Capital-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel 12 Dollar, Dividende über 11 Prozent
KBW-Analyst Paul Johnson bestätigt für die Blue-Owl-Capital-Aktie die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 10,97 US-Dollar sind das gut 9 Prozent Potenzial – dazu kommt eine Basisdividende, die auf das Jahr gerechnet über 11 Prozent Rendite bringt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Blue Owl Capital Corporation
- Handelssymbol
- OBDC (NYSE)
- Analyst
- Paul Johnson
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Blue-Owl-Capital-Aktie
Solide Zahlen – aber kein Kaufsignal
Paul Johnson, der bei KBW mehrere Business Development Companies analysiert, sieht die Blue-Owl-Capital-Aktie fair bewertet – trotz ordentlicher Quartalszahlen.
Die Bestätigung von „Market Perform“ zeigt: Die Aktienanalyse von KBW erkennt die stabile Ertragslage an, sieht aber keinen Grund für eine Kaufempfehlung. Zusammen mit der Basisdividende von 0,31 US-Dollar je Quartal – auf das Jahr gerechnet rund 11,3 Prozent Rendite zum aktuellen Kurs – ergibt sich dennoch ein interessantes Gesamtpaket für die Blue-Owl-Capital-Aktie.
Die Argumente von Paul Johnson
Aus den Zahlen zum dritten Quartal lassen sich die wichtigsten Punkte für die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson ableiten:
Dividende verdient
Der bereinigte Nettoanlageertrag von 0,33 US-Dollar je Aktie deckte die Basisdividende von 0,31 US-Dollar komfortabel.
Inventarwert steigt
Der Inventarwert kletterte auf 14,32 US-Dollar je Aktie nach 14,26 US-Dollar im Vorquartal.
Erträge nahe dem Tief
Der bereinigte Nettoanlageertrag lag leicht unter dem Vorquartal mit 0,34 US-Dollar – das Management sieht die Erträge nahe einem Tiefpunkt.
Mehr Neugeschäft
Neue Investitionszusagen stiegen auf 891 Millionen US-Dollar nach 319 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.
Rückkäufe unter Inventarwert
Blue Owl Capital kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 35 Millionen US-Dollar zurück, was den Inventarwert je Aktie erhöhte. Für das vierte Quartal sind eine Basisdividende von 0,31 US-Dollar und eine Zusatzdividende von 0,01 US-Dollar vorgesehen.
Die annualisierte Eigenkapitalrendite auf Basis des bereinigten Nettoanlageertrags lag bei rund 9,2 Prozent. Mit 10,97 US-Dollar notiert die Aktie bei etwa 77 Prozent des Inventarwerts.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Blue Owl Capital Corporation (OBDC): Halten, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Paul Johnson). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Paul Johnson).
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