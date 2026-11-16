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BlossomHill-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar für den Börsenneuling

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Aktie von BlossomHill Therapeutics und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 14 US-Dollar sind das 150 Prozent Potenzial. Das Krebs-Biotech ist seit August an der Nasdaq notiert.

BlossomHill-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar für den Börsenneuling
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/medizinische-person-halt-eine-1ml-spritze-mit-nadel-24032780/
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
35 $
Kurs 16.11.2026
14,00 $
Abstand zum Kursziel
+150,0 %

Steckbrief

Unternehmen
BlossomHill Therapeutics, Inc.
Handelssymbol
BLSM (Nasdaq)
Analyst
Robert Burns
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
35 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein junges Krebs-Biotech mit großem Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die BlossomHill-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 14 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von 150 Prozent. BlossomHill entwickelt Medikamente gegen schwer behandelbare Krebsarten.

H.C. Wainwright zur BlossomHill-Aktie

Unter dem Ausgabepreis – Burns sieht viel Luft

Robert Burns hält an seiner Kaufempfehlung fest, obwohl die Aktie unter ihrem Ausgabepreis notiert.

BlossomHill ging am 7. August 2026 an die Nasdaq. Der Börsengang brachte 150 Millionen US-Dollar ein, die Aktien wurden zu 16 US-Dollar ausgegeben.

Wichtig für Anleger: H.C. Wainwright gehörte zu den Banken, die den Börsengang begleitet haben.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns zu lesen ist:

  1. Hauptkandidat gegen Lungenkrebs

    BH-30643 wird in einer Phase-1/2-Studie bei Lungenkrebs mit EGFR-Mutationen getestet.

  2. Gespräch mit der FDA

    Im vierten Quartal 2026 will BlossomHill mit der FDA über die Phase-2-Dosis und eine mögliche beschleunigte Zulassung sprechen.

  3. Weitere Programme

    BH-30236 wird bei Blutkrebs getestet, ein drittes Programm gegen KRAS ist noch in der Vorklinik.

  4. Erfahrene Gründerin

    Gründerin J. Jean Cui hat bereits an drei zugelassenen Medikamenten mitgewirkt.

Großer Markt, frühe Phase

Bei Lungenkrebs mit EGFR-Mutationen wirkt bislang kein Medikament gegen alle Mutationen. Hier will BlossomHill ansetzen.

Die Entwicklung steht aber noch am Anfang. Umsätze gibt es noch keine.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. H.C. Wainwright war Konsortialbank beim Börsengang von BlossomHill im August 2026. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

BlossomHill Therapeutics, Inc. (BLSM): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:23 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:23 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.