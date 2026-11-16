Ein junges Krebs-Biotech mit großem Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die BlossomHill-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 14 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von 150 Prozent. BlossomHill entwickelt Medikamente gegen schwer behandelbare Krebsarten.
BlossomHill-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel 35 Dollar für den Börsenneuling
H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Aktie von BlossomHill Therapeutics und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Kurs von 14 US-Dollar sind das 150 Prozent Potenzial. Das Krebs-Biotech ist seit August an der Nasdaq notiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- BlossomHill Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- BLSM (Nasdaq)
- Analyst
- Robert Burns
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 35 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur BlossomHill-Aktie
Unter dem Ausgabepreis – Burns sieht viel Luft
Robert Burns hält an seiner Kaufempfehlung fest, obwohl die Aktie unter ihrem Ausgabepreis notiert.
BlossomHill ging am 7. August 2026 an die Nasdaq. Der Börsengang brachte 150 Millionen US-Dollar ein, die Aktien wurden zu 16 US-Dollar ausgegeben.
Wichtig für Anleger: H.C. Wainwright gehörte zu den Banken, die den Börsengang begleitet haben.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns zu lesen ist:
Hauptkandidat gegen Lungenkrebs
BH-30643 wird in einer Phase-1/2-Studie bei Lungenkrebs mit EGFR-Mutationen getestet.
Gespräch mit der FDA
Im vierten Quartal 2026 will BlossomHill mit der FDA über die Phase-2-Dosis und eine mögliche beschleunigte Zulassung sprechen.
Weitere Programme
BH-30236 wird bei Blutkrebs getestet, ein drittes Programm gegen KRAS ist noch in der Vorklinik.
Erfahrene Gründerin
Gründerin J. Jean Cui hat bereits an drei zugelassenen Medikamenten mitgewirkt.
Großer Markt, frühe Phase
Bei Lungenkrebs mit EGFR-Mutationen wirkt bislang kein Medikament gegen alle Mutationen. Hier will BlossomHill ansetzen.
Die Entwicklung steht aber noch am Anfang. Umsätze gibt es noch keine.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. H.C. Wainwright war Konsortialbank beim Börsengang von BlossomHill im August 2026. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BlossomHill Therapeutics, Inc. (BLSM): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.