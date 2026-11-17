Am Montag fiel die Bloom Energy Aktie um 7,7 Prozent auf 177,28 Dollar. Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten: Der Nasdaq verlor 2,5 Prozent, der S&P 500 1,9 Prozent. Bei Nvidia sorgen nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang und politischem Druck aus Washington zusätzliche Unsicherheit; der Chipkonzern berichtet am Dienstag nach US-Börsenschluss. Weil Blooms Wachstum vor allem an den Investitionen in Rechenzentren hängt, schlagen solche Signale direkt auf die Aktie durch. Hinzu kamen am Montag Meldungen über eine angekündigte Untersuchung einer US-Anwaltskanzlei gegen Management und Aufsichtsgremium, die sich auf Vorwürfe zur Scandium-Lieferkette und eine laufende Sammelklage bezieht – ein Fehlverhalten ist damit nicht festgestellt.

Am Dienstagmorgen sah es zunächst nach Entspannung aus. Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie um 1,9 Prozent, als Anleger nach dem Ausverkauf wieder bei KI-Strom- und Infrastrukturwerten zugriffen. Mit Handelsbeginn kippte das Bild jedoch: Das Marktumfeld bleibt angespannt, US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentieren um 5,1 Prozent, und neue US-Exportauflagen für KI-Chips belasten den Sektor. Der DAX schloss am Dienstag 2,1 Prozent tiefer.