Die Bloom Energy Aktie (Ticker: BE, ISIN: US0937121079) gibt am Dienstag ihre vorbörslichen Gewinne wieder ab: An der NYSE notierte das Papier um 12:10 Uhr New Yorker Zeit (18:10 Uhr MEZ) bei 169,51 US-Dollar, 4,4 Prozent unter dem Montagsschluss von 177,28 Dollar; auf Tradegate kostete die Aktie zur selben Zeit 153,80 Euro (–4,7 Prozent). Vor Handelsbeginn hatte Bloom als KI-Strom- und Infrastrukturwert noch Käufer angezogen, kurz vor der Eröffnung lag der Kurs bei 180,61 Dollar – die Hoffnung auf eine Erholung nach dem Tech-Ausverkauf vom Montag hielt aber nicht, bevor Nvidia nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegt. Am Montag hatte J.P. Morgan sein „Overweight“-Votum nach dem Rekordquartal bestätigt. Diese Bloom Energy Aktienanalyse geht einen Schritt weiter: Was steckt hinter dem Geschäft mit Brennstoffzellen für Rechenzentren, wie teuer ist die Aktie, und warum schwankt sie so extrem?
Bloom Energy Aktienanalyse: Rekordquartal, KI-Strom-Fantasie, Kurs halbiert – Chance oder Bewertungsfalle?
Die Bloom Energy Aktie startet vorbörslich mit Käufern in den Nvidia-Tag und dreht dann ins Minus, seit dem Rekordhoch im Juni hat sie gut die Hälfte verloren. Unsere Bloom Energy Aktienanalyse ordnet Brennstoffzellen für Rechenzentren, Rekordzahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Volatilität und die Szenarien für die Bloom Energy Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bloom Energy Corp.
- Ticker
- BE (NYSE)
- ISIN
- US0937121079
- Sitz
- San Jose, Kalifornien
- Börsengang
- Juli 2018
- Index
- S&P 500 (seit Oktober 2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 75,70 – 351,28 USD
- Rekordhoch
- 351,28 USD (25.06.2026)
- Dividende
- keine
- Beta (5 Jahre)
- 3,62
Stand: 17.11.2026, Kurs NYSE 12:10 Uhr New York, Tradegate 18:10 Uhr MEZ
Rekordquartal mit Gewinnsprung
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 138 Prozent auf 1,24 Mrd. USD, der GAAP-Nettogewinn lag bei 250 Mio. USD nach einem Verlust im Vorjahr.
Prognose zum dritten Mal erhöht
Für 2026 erwartet Bloom 4,4 bis 4,6 Mrd. USD Umsatz und ein bereinigtes EPS von 3,10 bis 3,40 USD – zu Jahresbeginn waren es 3,1 bis 3,3 Mrd. USD.
Cashflow als Schwachstelle
Der operative Cashflow war im Quartal mit –27 Mio. USD negativ, der freie Cashflow lag wegen hoher Investitionen bei rund –181 Mio. USD.
Extreme Schwankungen
Rund 52 Prozent unter dem Rekordhoch vom Juni, aber fast doppelt so hoch wie zum Jahresstart: Tagesbewegungen von 10 Prozent und mehr sind bei der Aktie derzeit üblich.
Der Auslöser
Was ist bei der Bloom Energy Aktie passiert – und was hat Nvidia damit zu tun?
Bloom Energy ist an der Börse zu einem Gradmesser für den Strombedarf der KI-Rechenzentren geworden. Entsprechend eng hängt die Aktie derzeit an der Stimmung rund um Nvidia.
Am Montag fiel die Bloom Energy Aktie um 7,7 Prozent auf 177,28 Dollar. Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten: Der Nasdaq verlor 2,5 Prozent, der S&P 500 1,9 Prozent. Bei Nvidia sorgen nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang und politischem Druck aus Washington zusätzliche Unsicherheit; der Chipkonzern berichtet am Dienstag nach US-Börsenschluss. Weil Blooms Wachstum vor allem an den Investitionen in Rechenzentren hängt, schlagen solche Signale direkt auf die Aktie durch. Hinzu kamen am Montag Meldungen über eine angekündigte Untersuchung einer US-Anwaltskanzlei gegen Management und Aufsichtsgremium, die sich auf Vorwürfe zur Scandium-Lieferkette und eine laufende Sammelklage bezieht – ein Fehlverhalten ist damit nicht festgestellt.
Am Dienstagmorgen sah es zunächst nach Entspannung aus. Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie um 1,9 Prozent, als Anleger nach dem Ausverkauf wieder bei KI-Strom- und Infrastrukturwerten zugriffen. Mit Handelsbeginn kippte das Bild jedoch: Das Marktumfeld bleibt angespannt, US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentieren um 5,1 Prozent, und neue US-Exportauflagen für KI-Chips belasten den Sektor. Der DAX schloss am Dienstag 2,1 Prozent tiefer.
Geschäftsmodell
Wie verdient Bloom Energy mit Rechenzentren Geld?
Bloom Energy baut Festoxid-Brennstoffzellen, die vor Ort Strom erzeugen – meist aus Erdgas, alternativ aus Biogas oder Wasserstoff. Statt jahrelang auf einen Netzanschluss zu warten, können Betreiber großer Rechenzentren so innerhalb weniger Monate eigene Kapazität aufbauen. Genau diese Zeitlücke ist Blooms Verkaufsargument: In einer Branchenumfrage des Unternehmens von 2025 erwarteten 27 Prozent der befragten Rechenzentrumsbetreiber, bis 2030 einzelne Standorte vollständig mit Vor-Ort-Strom zu versorgen.
Der wichtigste Referenzkunde ist Oracle: Im April 2026 erweiterten beide Unternehmen ihre Partnerschaft auf bis zu 2,8 Gigawatt, davon 1,2 Gigawatt fest vertraglich vereinbart. Am 5. November folgte mit NTT DATA der größte internationale Auftrag über 900 Megawatt für mehrere Rechenzentrumsprojekte, erste Lieferungen sind für 2027 geplant. Eine Absichtserklärung mit California Resources über mindestens 1 Gigawatt ist dagegen noch unverbindlich. Daneben beliefert Bloom Kliniken, Hochschulen, Halbleiterfabriken und Einzelhändler. Der Konzern produziert in den USA und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Geschäft ist projektbezogen – Umsätze schwanken daher von Quartal zu Quartal.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Bloom Energy Aktie nach dem Rekordquartal?
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 22. Oktober waren die stärksten der Firmengeschichte. Der Produktumsatz stieg um 179 Prozent auf über 1 Mrd. Dollar, die operative GAAP-Marge auf 18,2 Prozent nach 1,5 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,94 Dollar übertraf die Markterwartung von rund 0,69 Dollar deutlich. Trotzdem fiel die Aktie damals: Für den Ausbau der Fertigung investierte Bloom im Quartal 153,5 Mio. Dollar, der operative Cashflow drehte ins Minus.
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2025
|Q3 2026
|Prognose 2026
|Umsatz
|2,02 Mrd. USD (+37 %)
|519 Mio. USD
|1.236 Mio. USD (+138 %)
|4,4–4,6 Mrd. USD
|Bruttomarge (bereinigt)
|30,3 %
|30,4 %
|34,5 %
|rund 34 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|221 Mio. USD
|46 Mio. USD
|286 Mio. USD
|960–1.030 Mio. USD
|Nettoergebnis (GAAP)
|–88 Mio. USD
|–23 Mio. USD
|250 Mio. USD
|–
|EPS (bereinigt, verwässert)
|0,76 USD
|0,15 USD
|0,94 USD
|3,10–3,40 USD
|Operativer Cashflow
|114 Mio. USD
|20 Mio. USD
|–27 Mio. USD
|–
Bereinigte Werte (non-GAAP) laut Unternehmen. Prognose 2026 ist eine Unternehmensangabe, kein Ist-Wert.
Quelle: Bloom Energy, Quartalsmitteilungen Q4 2025 und Q3 2026 (SEC Form 8-K)
Die Bilanz ist solide: Ende September standen 2,49 Mrd. Dollar an Barmitteln Recourse-Schulden von 2,47 Mrd. Dollar gegenüber. Teuer bleibt die Bloom Energy Aktie dennoch. Auf Basis der Konsensschätzungen von S&P Global (3,27 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 5,32 Dollar für 2027) ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 52 beziehungsweise 32. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis des erwarteten Umsatzes 2026 bei rund 11. Zum Vergleich: Der Gasturbinen-Hersteller GE Vernova, ebenfalls ein Profiteur des Strombedarfs der Rechenzentren, wird mit einem erwarteten KGV von rund 35 gehandelt. Der kleine Brennstoffzellen-Rivale FuelCell Energy schreibt Verluste.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV erwartet
|KUV erwartet
|Operative Marge
|Bloom Energy
|rund 50 Mrd. USD
|rund 52 (2026e) / 32 (2027e)
|rund 11 (2026e)
|14,3 %
|GE Vernova
|211,5 Mrd. USD
|34,6
|4,1
|8,2 %
|FuelCell Energy
|0,92 Mrd. USD
|– (Verlust)
|4,1
|–88,0 %
Bloom: Kurs 17.11.2026, KGV und KUV eigene Rechnung auf Konsens 2026e/2027e (S&P Global via StockAnalysis), operative Marge TTM Stand 09.11. GE Vernova: Stand 13.11.2026. FuelCell Energy: Stand 26.10.2026, Geschäftsjahr bis Oktober.
Quelle: StockAnalysis, StockAlarm, eigene Rechnung
Analysten
Was sagen Analysten zur Bloom Energy Aktie?
Die Mehrheit der Analysten ist positiv gestimmt, ein großer Block bleibt aber neutral. Laut S&P Global, abgerufen über StockAnalysis (Stand 3. November), raten 16 von 29 Analysten zum Kauf, zwölf zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,85 Dollar, die Spanne reicht von 102 bis 380 Dollar. Rechnerisch liegt das Ø-Ziel damit rund 67 Prozent über dem aktuellen Kurs – allerdings stammen viele Ziele aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch. Nach den Q3-Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele teils gesenkt, andere angehoben. J.P. Morgan bestätigte am 16. November seine „Overweight“-Einstufung und verwies auf das Rekordquartal und die Nachfrage der Rechenzentrumsbetreiber nach Strom vor Ort, nannte aber auch den negativen Cashflow als Risiko.
|Quelle
|Stand
|Kauf
|Halten
|Verkauf
|Ø-Kursziel
|S&P Global (StockAnalysis)
|03.11.2026
|16
|12
|1
|283,85 USD
|24/7 Wall St.
|16.11.2026
|15
|12
|2
|283,85 USD
|MarketBeat
|23.10.2026
|14
|12
|1
|259,36 USD
Quelle: S&P Global via StockAnalysis (03.11.2026), 24/7 Wall St. (16.11.2026), MarketBeat (23.10.2026)
Charttechnik und Volatilität
Wo liegen die wichtigen Marken der Bloom Energy Aktie?
Charttechnisch hat sich das Bild seit dem Rekordhoch von 351,28 Dollar am 25. Juni deutlich eingetrübt. Schon am 9. November lag die 50-Tage-Linie laut StockAnalysis bei rund 246 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 223 Dollar; der Relative-Stärke-Index lag mit 43 im neutralen bis schwachen Bereich. Mit dem aktuellen Kurs um 170 Dollar notiert die Aktie klar unter beiden Durchschnitten – ein Zeichen für einen intakten Abwärtstrend. Als erste Unterstützung gilt das Zwischentief vom 5. November bei 156 Dollar, als Widerstände das Montagshoch von rund 183 Dollar und das Hoch vom 11. November um 218 Dollar.
Die Volatilität ist außergewöhnlich hoch. Das Beta liegt laut StockAnalysis bei 3,62 – die Aktie schwankt also im Schnitt mehr als dreimal so stark wie der Gesamtmarkt. Laut Trefis fiel Bloom seit dem Börsengang 2018 in sieben Marktkorrekturen im Schnitt um 48,6 Prozent, der S&P 500 im selben Zeitraum um 17,1 Prozent. Ein Blick auf die vergangenen Handelstage zeigt, wie stark die Ausschläge derzeit sind.
Bloom Energy Aktie: Tagesveränderungen im November 2026
Prozent
Quelle: StockAnalysis, StockAlarm, Schlusskurse NYSE
Daten als Tabelle
|Handelstag
|Veränderung
|03.11.
|+9,05
|04.11.
|-6,36
|05.11.
|-16,41
|06.11.
|+3,41
|09.11.
|+11,91
|10.11.
|-4,36
|11.11.
|+12,97
|12.11.
|-3,60
|13.11.
|-4,92
|16.11.
|-7,66
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Bloom Energy Aktie?
Szenarien
Wie sieht die Bloom Energy Aktienprognose der Analysten aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Spanne der Analystenziele zeigt, wie weit die Erwartungen auseinanderliegen. Positiv: Die Investitionen in KI-Rechenzentren bleiben hoch, Bloom liefert die Oracle- und NTT-Projekte planmäßig aus, und der Cashflow dreht wieder ins Plus. In diesem Szenario sehen die optimistischsten Analysten Ziele bis 380 Dollar. Neutral: Das Wachstum hält an, doch die Bewertung bleibt im Fokus, und die Aktie pendelt mit hohen Ausschlägen in der Spanne der vergangenen Wochen. Negativ: Enttäuscht Nvidia oder kürzen die großen Cloudkonzerne ihre Budgets, würde Bloom als Hochbeta-Wert überdurchschnittlich leiden; das niedrigste Kursziel liegt bei 102 Dollar. Für die Bloom Energy Aktienprognose bleiben die Investitionspläne der Rechenzentrumsbetreiber der entscheidende Faktor.
Termine
Was sollten Anleger bei der Bloom Energy Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Bloom Energy Aktie
Warum fällt die Bloom Energy Aktie heute? Nach vorbörslichen Gewinnen drehte die Aktie mit Handelsbeginn ins Minus. Das Marktumfeld vor den Nvidia-Zahlen bleibt nervös, dazu kommen hohe Anleiherenditen und neue Exportauflagen für KI-Chips.
Was macht Bloom Energy? Das Unternehmen baut Festoxid-Brennstoffzellen, die vor Ort Strom erzeugen, unter anderem für Rechenzentren von Oracle und NTT DATA.
Was sagt die Bloom Energy Aktienanalyse zur Bewertung? Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV für 2026 bei rund 52 und für 2027 bei rund 32 – deutlich über dem von GE Vernova.
Wie sieht die Bloom Energy Aktienprognose der Analysten aus? Laut S&P Global (Stand 3. November) raten 16 von 29 Analysten zum Kauf, das Ø-Kursziel liegt bei 283,85 Dollar.
Zahlt Bloom Energy eine Dividende? Nein, das Unternehmen schüttet derzeit keine Dividende aus.
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