Eine Unternehmensnachricht gab es am Montag nicht. Stattdessen zog die gesamte Gruppe der KI-Infrastrukturwerte an: Der Nasdaq 100 gewann laut Marktdaten rund 6,9 Prozent, der S&P 500 rund 4,7 Prozent. Für die Freitags-Schwäche macht der Markt den Ausverkauf bei Rechenzentrumswerten verantwortlich; Wettbewerber und Ausrüster fielen ähnlich deutlich. Berichtet wurde zudem, dass Oracle die Finanzierung eines großen Vertrags mit OpenAI gesichert habe – ein Signal für den Kapitalfluss in die Rechenzentrums-Kette, auch wenn es Bloom nicht direkt betrifft.

Der Blick auf die vergangenen Wochen zeigt die Nervosität: Am 13. Oktober stand die Aktie noch bei rund 263 US-Dollar, am 13. November bei 191,70 US-Dollar – ein Monatsminus von rund 27 Prozent. Am 5. November hatte es einen Tagesverlust von 16,4 Prozent gegeben. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 351,28 US-Dollar notiert die Bloom Energy Aktie damit weiterhin gut 50 Prozent darunter, gemessen am Tief von 75,70 US-Dollar aber mehr als doppelt so hoch.