Die Bloom Energy Aktie (Ticker BE, ISIN US0937121079) hat binnen zwei Handelstagen gezeigt, was „hohe Erwartungen“ an der Börse bedeuten: Am Freitag, 20. November, verlor das Papier 15,3 Prozent, ohne dass das Unternehmen eine Nachricht veröffentlicht hätte. Am Montag, 23. November, folgte die Gegenbewegung von rund 18 Prozent auf einen Schlusskurs von 168,15 US-Dollar an der NYSE. Auslöser war die breite Erholung bei KI-nahen Werten nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang. Diese Bloom Energy Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Strom-Geschäft für Rechenzentren steckt – und wie weit die Bloom Energy Aktienprognose der Analysten reicht.
Bloom Energy Aktienanalyse: Minus 15 Prozent, Plus 18 Prozent – wie belastbar ist der Strom-Hunger der KI-Rechenzentren?
Die Bloom Energy Aktie sprang am Montag um rund 18 Prozent auf 168,15 US-Dollar, nachdem sie am Freitag 15,3 Prozent verloren hatte. Die Bloom Energy Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Bandbreite der Analysten-Erwartungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bloom Energy Corp.
- Ticker / Börse
- BE / NYSE
- ISIN
- US0937121079
- 52-Wochen-Spanne
- 75,70 bis 351,28 USD
- Umsatz Q3 2026
- 1,24 Mrd. USD (+138 %)
- Prognose Umsatz 2026
- 4,4 bis 4,6 Mrd. USD
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, laut Planung im Februar 2027
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs NYSE, 23.11.2026; Unternehmensangaben laut Q3-Mitteilung vom 22.10.2026
Der Auslöser
Was ist bei der Bloom Energy Aktie zuletzt passiert?
Ein Plus von 18 Prozent an einem Tag ist bei einem Unternehmen mit einem Börsenwert von gut 40 Milliarden Dollar kein Routinevorgang – und es war nicht der erste Ausschlag der vergangenen Wochen.
Eine Unternehmensnachricht gab es am Montag nicht. Stattdessen zog die gesamte Gruppe der KI-Infrastrukturwerte an: Der Nasdaq 100 gewann laut Marktdaten rund 6,9 Prozent, der S&P 500 rund 4,7 Prozent. Für die Freitags-Schwäche macht der Markt den Ausverkauf bei Rechenzentrumswerten verantwortlich; Wettbewerber und Ausrüster fielen ähnlich deutlich. Berichtet wurde zudem, dass Oracle die Finanzierung eines großen Vertrags mit OpenAI gesichert habe – ein Signal für den Kapitalfluss in die Rechenzentrums-Kette, auch wenn es Bloom nicht direkt betrifft.
Der Blick auf die vergangenen Wochen zeigt die Nervosität: Am 13. Oktober stand die Aktie noch bei rund 263 US-Dollar, am 13. November bei 191,70 US-Dollar – ein Monatsminus von rund 27 Prozent. Am 5. November hatte es einen Tagesverlust von 16,4 Prozent gegeben. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 351,28 US-Dollar notiert die Bloom Energy Aktie damit weiterhin gut 50 Prozent darunter, gemessen am Tief von 75,70 US-Dollar aber mehr als doppelt so hoch.
Das Geschäftsmodell
Was macht Bloom Energy – und warum interessieren sich KI-Konzerne dafür?
Bloom Energy baut Brennstoffzellen-Systeme, die Strom direkt am Verbrauchsort erzeugen, meist aus Erdgas, perspektivisch auch aus Wasserstoff. Für Betreiber von Rechenzentren ist das attraktiv, weil Netzanschlüsse in vielen Regionen Jahre auf sich warten lassen. Wer schnell Rechenleistung bereitstellen will, braucht Strom, der sofort verfügbar ist – genau diese Lücke adressiert das Unternehmen mit seinen modularen Anlagen.
Aus dem Q3-Bericht gehen konkrete Großprojekte hervor: Mit American Electric Power besteht laut Unternehmensberichten eine Vereinbarung über 700 Megawatt an Systemen, die Strom für Google-Rechenzentren liefern sollen. Zudem plant das Management, die Fertigungskapazität über die bisher genannte Marke von fünf Gigawatt hinaus auszubauen, mit Erweiterungen am Standort Fremont, aber ohne festen Zeitplan – der Ausbau folgt der Nachfrage.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was steckt im Kurs?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 22. Oktober) steigerte Bloom den Umsatz um 138,1 Prozent auf 1.235,8 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,94 US-Dollar, nach US-GAAP bei 0,78 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge betrug 34,5 Prozent, die bereinigte operative Marge 23,1 Prozent nach 8,9 Prozent im Vorjahr. Die Schattenseite: Der Cashflow aus dem laufenden Geschäft war mit minus 27,1 Millionen US-Dollar negativ, nach Investitionen von 153,5 Millionen US-Dollar ergibt sich ein freier Cashflow von rund minus 181 Millionen US-Dollar. Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Vorräte, Forderungen und Vertragsvermögen – typisch für ein Unternehmen im schnellen Hochlauf.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Prognose 2026
|Umsatz
|1.235,8 Mio. USD (+138,1 %)
|4,4 bis 4,6 Mrd. USD
|Bruttomarge (bereinigt)
|34,5 %
|rund 34 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|–
|960 bis 1.030 Mio. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,94 USD
|3,10 bis 3,40 USD
|Operativer Cashflow
|–27,1 Mio. USD
|–
|Investitionen
|153,5 Mio. USD
|–
|Zahlungsmittel (30.09.)
|2.486,7 Mio. USD
|–
Eigene Rechnung: freier Cashflow = operativer Cashflow minus Investitionen. Prognose laut Unternehmen, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal 2026 (22.10.2026)
Das Unternehmen hob seine Jahresziele nach eigenen Angaben zum dritten Mal in diesem Jahr an. Rechnet man die Mitte der Gewinn-Spanne von 3,25 US-Dollar gegen den Schlusskurs von 168,15 US-Dollar, ergibt sich ein KGV von rund 52 auf Basis der Unternehmensprognose; bezogen auf den Umsatz liegt die Bewertung bei etwa dem Neunfachen der Jahresumsatz-Prognose (beides eigene Rechnungen, Mitte der Prognosespannen). Zum Vergleich: Der breite US-Markt kommt laut Marktdaten auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa drei. Beim Thema Verschuldung zeigt die Bilanz zum 30. September Zahlungsmittel von rund 2,49 Milliarden US-Dollar, denen sogenannte Recourse-Schulden von rund 2,47 Milliarden US-Dollar gegenüberstehen.
Die Stimmen der Profis
Was sagen Analysten zur Bloom Energy Aktienprognose?
Nach dem Konsens, den Datenanbieter zum Stand 23. November ausweisen, haben 21 Analysten in den vergangenen drei Monaten eine Einschätzung abgegeben: 13 raten zum Kauf, 8 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 293,50 US-Dollar, die Spanne reicht von 182 bis 351 US-Dollar. Eine ältere Zusammenstellung vom 13. November kommt auf einen Durchschnitt von rund 284 US-Dollar – die Zahlen unterscheiden sich je nach Stichtag und erfassten Häusern. Das untere Ende der Spanne liegt damit nur wenig über dem aktuellen Kurs, das obere beim Doppelten.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Analysten gesamt
|21
|23.11.2026
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|13 / 8 / 0
|23.11.2026
|Durchschnittliches Kursziel
|293,50 USD
|23.11.2026
|Niedrigstes / höchstes Ziel
|182 / 351 USD
|23.11.2026
|Durchschnittsziel früherer Datensatz
|rund 284 USD
|13.11.2026
Zählungen und Durchschnitte unterscheiden sich je nach Datenstand. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Empfehlung oder Prognose von aktiencheck.de.
Wichtig für die Einordnung der Bloom Energy Aktienprognose: Die Kursziele beruhen auf Annahmen über Wachstum und Margen in den kommenden Jahren. Nur wenn die Auftragslage tatsächlich in Umsatz und Gewinn mündet, lassen sich Bewertungen jenseits des Kurs-Umsatz-Verhältnisses von neun rechtfertigen – das ist die Logik hinter den hohen Durchschnittszielen, nicht eine Aussage der Redaktion.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Bloom Energy Aktie aus?
Beschreibend lässt sich sagen: Der Kurs bewegt sich in einer breiten, sehr volatilen Handelsspanne. Das Jahreshoch von 351 US-Dollar liegt weit zurück, im Oktober hielt sich die Aktie noch über 260 US-Dollar. Rund 190 bis 205 US-Dollar waren Anfang bis Mitte November Handelsniveaus; in diesem Bereich liegt auch der Umtauschpreis der Wandelanleihe von rund 195 US-Dollar. Nach unten ist der Vortagesschluss vom Freitag, 20. November, bei rund 142 US-Dollar eine Referenz (rechnerisch aus Montagskurs und Tagesplus). Gleitende Durchschnitte und RSI hat die Redaktion nicht aus belastbaren Quellen ermittelt; Anleger sollten sie bei ihrem Broker prüfen. Auffällig bleibt die Tagesvolatilität: minus 15 Prozent am 20. November, plus 18 Prozent am 23. November, minus 16 Prozent am 5. November.
|Unternehmen
|Veränderung
|Bloom Energy
|–15,3 %
|FuelCell Energy
|–11,9 %
|Vertiv
|–10,1 %
|Plug Power
|–7,1 %
Quelle: Marktdaten, Schlusskurse 20.11.2026
Die Bandbreite
Wie sieht die Bloom Energy Aktienprognose in den Szenarien aus, die der Markt diskutiert?
Eigene Kursziele gibt aktiencheck.de nicht ab. Die in der Analysten-Gemeinde diskutierten Szenarien lassen sich so beschreiben: Im optimistischen Szenario gehen die Häuser mit den hohen Zielen davon aus, dass sich Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren weiter vervielfachen, weil Rechenzentren dauerhaft auf unabhängige Stromquellen angewiesen sind; hier reicht die Spanne bis rund 351 US-Dollar. Im Basisszenario orientieren sich die Konsenswerte um 285 bis 295 US-Dollar an der Annahme, dass Bloom seine Prognose erfüllt und die Marge hält. Das vorsichtige Szenario mit Zielen ab etwa 182 US-Dollar unterstellt, dass die Bewertung sich bei nachlassender KI-Euphorie oder Kapitalbedarf wieder verengt. Welches Szenario eintritt, ist offen – die Aktie hat in den vergangenen Monaten alle drei Stimmungen innerhalb weniger Wochen durchlaufen.
Termine
Was sollten Anleger bei der Bloom Energy Aktie jetzt beobachten?
Stimmung im KI-Sektor: Die Aktie reagiert aktuell stärker auf Nvidia-, Oracle- und Rechenzentrums-Nachrichten als auf eigene Meldungen.
Cashflow: Entscheidend wird, ob aus dem Auftragsboom positive freie Cashflows werden.
Umtauschpreis: Die Marke von rund 195 US-Dollar gilt wegen der Wandelanleihe als relevante Schwelle.
Kapazitätsausbau: Ein konkreter Zeitplan für Erweiterungen über fünf Gigawatt hinaus steht aus.
Nächste Zahlen: Das vierte Quartal wird laut Planung im Februar 2027 gemeldet; ein genaues Datum ist noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Bloom Energy Aktie
Was ist Bloom Energy? Ein US-Hersteller von Brennstoffzellen-Systemen zur dezentralen Stromerzeugung; Hauptabnehmer sind Rechenzentren und Versorger.
Warum schwankt die Bloom Energy Aktie so stark? Weil sie als Wette auf den Strombedarf der KI-Infrastruktur gilt und auf Branchenstimmung reagiert – im November waren es Tagesbewegungen von minus 16 bis plus 18 Prozent.
Wie hoch ist die Bloom Energy Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt aller Kursziele liegt laut Konsens bei etwa 285 bis 294 US-Dollar, die Spanne bei 182 bis 351 US-Dollar (Stand 13. bzw. 23. November). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage.
Zahlt Bloom Energy eine Dividende? In den ausgewerteten Unterlagen fand die Redaktion keine Dividende; das Unternehmen investiert in Wachstum.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Bloom Energy Aktie? Laut Planung im Februar 2027 mit dem vierten Quartal.
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