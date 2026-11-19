Erst fünf Verlusttage in Folge, dann ein vorbörsliches Plus von 5,6 Prozent: Die Bloom Energy Aktie liefert Anlegern am Anthropic-Tag das gewohnte Wechselbad – und eine Frage, die über den Tag hinausreicht.
Bloom Energy Aktienanalyse: Fünf Verlusttage, minus 18 Prozent - doch Umsatz +138 Prozent: Wie viel KI-Strom steckt noch in der Bloom Energy Aktie?
Die Bloom Energy Aktie hat in fünf Handelstagen 18 Prozent verloren und legt vorbörslich zu. Die Bloom Energy Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekordquartal, der angehobenen Prognose und dem negativen Cashflow steckt – samt Analystenkonsens und Bloom Energy Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bloom Energy Corp.
- Ticker
- BE (NYSE)
- ISIN
- US0937121079
- 52-Wochen-Hoch
- 345,85 $ (Trefis) bzw. 351,28 $ (24/7 Wall St)
- 52-Wochen-Tief
- 76,97 $ bzw. 75,70 $
- Forward-KGV
- ca. 33 bis 35
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs NYSE 18.11.2026; Vorbörse 19.11. aus CoinCentral, ohne Kurswert
Die Bloom Energy Aktie (ISIN: US0937121079, FSE: 1ZB, NYSE: BE) hat in den fünf Handelstagen bis zum 18. November 2026 etwa 18,4 Prozent verloren und schloss bei 170,98 US-Dollar. Am Donnerstag zählt Bloom laut CoinCentral zu den vorbörslichen Gewinnern im KI-Infrastruktur-Umfeld (+5,6 Prozent um 07:01 Uhr New Yorker Zeit). Warum der Titel so stark schwankt, zeigt diese Bloom Energy Aktienanalyse: Das Unternehmen wächst rasant, verbrennt aber Cash – und die Bloom Energy Aktienprognose hängt am KI-Boom.
Was ist bei der Bloom Energy Aktie passiert?
Die Serie von fünf roten Handelstagen fällt in eine Phase, in der Anleger KI-Bewertungen abbauen. Der S&P 500 verlor im gleichen Zeitraum 3,8 Prozent (Trefis, 19. November 2026). Laut Motley Fool vom 10. November belasteten höhere US-Inflation, steigende Kreditkosten und Zweifel an der Finanzierung der KI-Rechenzentren auch GE Vernova, Vertiv und Bloom. Am 17. November meldete 24/7 Wall St einen breiteren Ausverkauf bei Brennstoffzellenwerten.
Hinzu kamen unternehmensspezifische Themen. Nach den Quartalszahlen am 22. Oktober fiel die Aktie über 11 Prozent; Jefferies bemängelte fehlende Updates zu Verzögerungen beim Oracle-Projekt und kein formales Backlog-Update (Stocktwits, 24. Oktober). Am 3. November sprang sie dagegen um rund 11 Prozent auf 217,21 US-Dollar, nachdem Barclays das Rating angehoben hatte und eine Absichtserklärung mit California Resources bekannt wurde.
Ob die vorbörsliche Erholung am Donnerstag mit dem Anthropic-Börsengang zusammenhängt, ist nicht belegt; CoinCentral führt sie unter einer allgemeinen Rally bei KI-Infrastruktur-Werten.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Bloom Energy aus?
Bloom Energy baut Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC), die Strom direkt am Verbrauchsort erzeugen – ohne Netzanschluss und mit Erdgas oder Wasserstoff als Brennstoff. Für Rechenzentren ist das attraktiv: KI-Anlagen brauchen viel Strom schnell, und Netzanschlüsse dauern oft Jahre. Zu den Kunden zählen laut Unternehmen Oracle, American Electric Power (AEP; 700 Megawatt mit CO2-Abscheidung für die Stromlieferung an Google), Nebius (300 Megawatt in New Jersey) und weitere. Das Unternehmen baut seine Kapazität über 5 Gigawatt hinaus aus und hat die Stack-Produktion verzehnfacht (Q3-Telefonkonferenz, 22. Oktober).
Wie stark sind die Zahlen der Bloom Energy Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 138,1 Prozent auf 1.235,8 Millionen US-Dollar; der Produktumsatz wuchs um 179,4 Prozent auf 1.073,6 Millionen. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 34,5 Prozent, das Non-GAAP-Betriebsergebnis bei 285,7 Millionen Dollar. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie betrug 0,94 US-Dollar nach einem Konsens von rund 0,68 Dollar (Stocktwits/Fiscal.ai). Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Bloom die Prognose an: Für 2026 erwartet das Unternehmen 4,4 bis 4,6 Milliarden Dollar Umsatz, ein Non-GAAP-Betriebsergebnis von 960 bis 1.030 Millionen und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 3,10 bis 3,40 Dollar.
Die Kehrseite: Der operative Cashflow war im Quartal mit minus 27,1 Millionen Dollar negativ, bei Investitionen von 153,5 Millionen. Der Free Cashflow lag damit rechnerisch bei rund minus 181 Millionen Dollar (eigene Rechnung); im bisherigen Jahresverlauf ist er mit etwa plus 42 Millionen leicht positiv. Liquide Mittel: 2,49 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Guidance 2026
|Umsatz
|1.235,8 Mio. $ (+138%)
|4,4-4,6 Mrd. $
|Non-GAAP-Bruttomarge
|34,5%
|ca. 34%
|Non-GAAP-Betriebsergebnis
|285,7 Mio. $
|960-1.030 Mio. $
|Non-GAAP-EPS
|0,94 $
|3,10-3,40 $
|Operativer Cashflow
|-27,1 Mio. $
|–
|Free Cashflow
|ca. -181 Mio. $
|–
Q3 = Quartal bis 30.09.2026, berichtet am 22.10.2026. Free Cashflow: eigene Rechnung aus operativem Cashflow und Capex.
Quelle: Bloom Energy, Pressemitteilung Q3 2026; Fool-Transkript 22.10.2026
Wie sieht die Bewertung der Bloom Energy Aktie aus?
Die Bewertung ist hoch, aber stark zukunftsabhängig. Das Trailing-KGV wird je nach Quelle mit rund 97 bis 107 beziffert, das Forward-KGV mit rund 33 bis 35 (Trefis, 24/7 Wall St, Motley Fool, jeweils 17./18. November). Das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der Umsatzprognose beträgt grob 11 (Marktkapitalisierung von rund 50,4 Milliarden Dollar geteilt durch 4,5 Milliarden Dollar; eigene Rechnung). Zum Vergleich: GE Vernova kommt auf ein Forward-KGV von rund 34 bei einem Backlog von 197 Milliarden Dollar, Vertiv auf rund 21 (Motley Fool, 17. November). Die Aktie hat ein Beta von rund 3,6 – sie schwankt also deutlich stärker als der Markt.
Ein wichtiger Haken: Bloom hat bisher keine Backlog-Zahl veröffentlicht. Das Management sagt nur, der Auftragsbestand wachse schneller als der Umsatz; ein Update soll mit den Zahlen zum vierten Quartal folgen.
Was sagen Analysten zur Bloom Energy Aktienprognose?
Laut 24/7 Wall St (18. November 2026) beobachten 29 Analysten die Aktie: 15 raten zu Kaufen, 12 zu Halten, 2 zu Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,85 US-Dollar – rund 64 Prozent über dem Schlusskurs vom 18. November. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Gleichzeitig zeigt die Bandbreite die Unsicherheit: Je nach Annahme zum Tempo bei Rechenzentren und zu den Margen liegen Einzelziele weit auseinander.
|Merkmal
|Wert
|Analysten insgesamt
|29
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|15 / 12 / 2
|Durchschnittliches Kursziel
|283,85 $
|Abstand zum Schlusskurs 18.11.
|+ca. 64%
Stand 18.11.2026; Rating-Aufteilung aus Strong-Buy/Buy/Hold/Sell zusammengefasst.
Quelle: 24/7 Wall St, 18.11.2026
Was zeigt die Charttechnik der Bloom Energy Aktie?
Vom Hoch im Juni (laut Trefis 345,85 Dollar am 22. Juni 2026) hat die Aktie mehr als die Hälfte eingebüßt; zuletzt lag der Kurs etwa 23 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat (Trefis). Die 217-Dollar-Marke vom 3. November war das letzte markante Zwischenhoch, der Bereich um 170 Dollar ist die aktuelle Kampfzone. Werte für 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen aus den geprüften Quellen nicht vor.
Wie geht es mit der Bloom Energy Aktie weiter?
Im Markt werden zwei Szenarien diskutiert. Im ersten liefert Bloom die Aufträge pünktlich aus, das Backlog-Update im Februar bestätigt den Auftragsschub und der Free Cashflow dreht nachhaltig ins Plus – dann würde der aktuelle Rückgang als Übertreibung gelesen. Im zweiten verzögern sich Großprojekte, KI-Investitionen werden gekürzt oder teurer zu finanzieren, und die hohe Bewertung gerät unter Druck. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was beobachten Anleger jetzt?
Das Verhalten der KI-Infrastruktur-Werte nach dem Anthropic-Börsenstart am 19. November.
Zahlen zum vierten Quartal, voraussichtlich im Februar 2027 (offizieller Termin nicht bestätigt), samt Backlog-Update.
Fortschritte beim Oracle-Projekt und neue Rechenzentrums-Abschlüsse.
Die Entwicklung der Zinsen und der Finanzierungskosten für KI-Anbieter.
Insider-Verkäufe und die Reaktion auf den Hunterbrook-Bericht.
Bloom Energy Aktie: Häufige Fragen
Warum ist die Bloom Energy Aktie zuletzt gefallen? Fünf Verlusttage in Folge (–18,4 Prozent) fallen in einen Abbau von KI-Bewertungen; einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht.
Wie hat Bloom Energy im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 138 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar, der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 0,94 Dollar.
Wie sieht die Bloom Energy Aktienprognose der Analysten aus? Laut 24/7 Wall St liegt das durchschnittliche Kursziel bei 283,85 Dollar bei 29 Analysten; das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Bewertung der Bloom Energy Aktie? Das Forward-KGV liegt je nach Quelle bei rund 33 bis 35, das Trailing-KGV bei rund 97 bis 107.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027; einen offiziellen Termin nennen die geprüften Quellen nicht.
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