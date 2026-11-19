Die Serie von fünf roten Handelstagen fällt in eine Phase, in der Anleger KI-Bewertungen abbauen. Der S&P 500 verlor im gleichen Zeitraum 3,8 Prozent (Trefis, 19. November 2026). Laut Motley Fool vom 10. November belasteten höhere US-Inflation, steigende Kreditkosten und Zweifel an der Finanzierung der KI-Rechenzentren auch GE Vernova, Vertiv und Bloom. Am 17. November meldete 24/7 Wall St einen breiteren Ausverkauf bei Brennstoffzellenwerten.

Hinzu kamen unternehmensspezifische Themen. Nach den Quartalszahlen am 22. Oktober fiel die Aktie über 11 Prozent; Jefferies bemängelte fehlende Updates zu Verzögerungen beim Oracle-Projekt und kein formales Backlog-Update (Stocktwits, 24. Oktober). Am 3. November sprang sie dagegen um rund 11 Prozent auf 217,21 US-Dollar, nachdem Barclays das Rating angehoben hatte und eine Absichtserklärung mit California Resources bekannt wurde.