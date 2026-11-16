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Bloom-Energy-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bleibt bei „Overweight“ – Rekordquartal, Kursziel nicht genannt

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht die Kaufempfehlung „Overweight“ für die Bloom-Energy-Aktie; ein Kursziel nennt die Übersicht nicht. Der Brennstoffzellen-Spezialist hat den Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Jahresprognose angehoben.

Futuristische Rechenzentrumshalle mit leuchtenden Serverreihen und einem strahlenden KI-Chip in Marineblau und GoldKI-generierte Illustration
Bild: KI-generiert (gpt-image-2)
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Overweight
Kursziel (in der Übersicht nicht genannt)
Kurs 16.11.2026
178,50 $

Steckbrief

Unternehmen
Bloom Energy Corporation
Handelssymbol
BE (NYSE)
Analyst
Mark Strouse
Bank
J.P. Morgan
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
in der Übersicht nicht genannt

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Strom direkt vor Ort: J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bestätigt laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November seine Kaufempfehlung „Overweight“ für die Bloom-Energy-Aktie. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 178,50 US-Dollar. Bloom Energy liefert Brennstoffzellen-Kraftwerke, mit denen sich Rechenzentren und Industriebetriebe direkt vor Ort mit Strom versorgen.

J.P. Morgan zur Bloom-Energy-Aktie

Umsatz mehr als verdoppelt – Strouse bleibt beim Kauf

Mark Strouse hält an seiner positiven Einschätzung fest. Rückenwind liefert ein Rekordquartal, das die Erwartungen deutlich übertraf.

Bloom Energy profitiert davon, dass Betreiber von Rechenzentren nicht auf neue Netzanschlüsse warten wollen. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts dieser Nachfrage positiv.

Seit Oktober ist Bloom Energy zudem Mitglied im US-Leitindex S&P 500.

Die Argumente von Mark Strouse

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse stützt:

  1. Umsatzsprung

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 138 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar, der Produktumsatz sogar um 179 Prozent.

  2. Erwartungen übertroffen

    Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,94 US-Dollar deutlich über den erwarteten 0,69 US-Dollar.

  3. Höhere Marge

    Die Bruttomarge stieg um 4,5 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent.

  4. Prognose angehoben

    Für 2026 erwartet Bloom Energy nun einen Umsatz von 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar.

Der Cashflow hinkt hinterher

Trotz des Gewinnsprungs war der operative Cashflow im dritten Quartal mit 27,1 Millionen US-Dollar negativ, der freie Cashflow lag bei minus 181 Millionen US-Dollar.

Bloom will die Produktion ausbauen, allerdings im Takt der Nachfrage. Wann zusätzliche Kapazitäten in Betrieb gehen, ließ das Management offen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Mark Strouse. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Empfehlung

Bloom Energy Corporation (BE): Kaufen.

Quelle
Empfehlung von Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:05 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:05 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.