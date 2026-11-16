Strom direkt vor Ort: J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bestätigt laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November seine Kaufempfehlung „Overweight“ für die Bloom-Energy-Aktie. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 178,50 US-Dollar. Bloom Energy liefert Brennstoffzellen-Kraftwerke, mit denen sich Rechenzentren und Industriebetriebe direkt vor Ort mit Strom versorgen.
Bloom-Energy-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bleibt bei „Overweight“ – Rekordquartal, Kursziel nicht genannt
J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht die Kaufempfehlung „Overweight“ für die Bloom-Energy-Aktie; ein Kursziel nennt die Übersicht nicht. Der Brennstoffzellen-Spezialist hat den Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Jahresprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bloom Energy Corporation
- Handelssymbol
- BE (NYSE)
- Analyst
- Mark Strouse
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Bloom-Energy-Aktie
Umsatz mehr als verdoppelt – Strouse bleibt beim Kauf
Mark Strouse hält an seiner positiven Einschätzung fest. Rückenwind liefert ein Rekordquartal, das die Erwartungen deutlich übertraf.
Bloom Energy profitiert davon, dass Betreiber von Rechenzentren nicht auf neue Netzanschlüsse warten wollen. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts dieser Nachfrage positiv.
Seit Oktober ist Bloom Energy zudem Mitglied im US-Leitindex S&P 500.
Die Argumente von Mark Strouse
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse stützt:
Umsatzsprung
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 138 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar, der Produktumsatz sogar um 179 Prozent.
Erwartungen übertroffen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,94 US-Dollar deutlich über den erwarteten 0,69 US-Dollar.
Höhere Marge
Die Bruttomarge stieg um 4,5 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent.
Prognose angehoben
Für 2026 erwartet Bloom Energy nun einen Umsatz von 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar.
Der Cashflow hinkt hinterher
Trotz des Gewinnsprungs war der operative Cashflow im dritten Quartal mit 27,1 Millionen US-Dollar negativ, der freie Cashflow lag bei minus 181 Millionen US-Dollar.
Bloom will die Produktion ausbauen, allerdings im Takt der Nachfrage. Wann zusätzliche Kapazitäten in Betrieb gehen, ließ das Management offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Mark Strouse. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bloom Energy Corporation (BE): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:05 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:05 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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