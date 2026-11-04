aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 09:11 9 Min.

Im Februar strich Jack Dorsey mehr als 40 Prozent der Stellen bei Block. Acht Monate später zeigt sich, was das bedeutet: Der Bruttogewinn wächst um 22 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis fast doppelt so schnell. Die Block Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 schlagen die Erwartungen der Analysten bei Bruttogewinn, Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie, die Jahresprognose steigt zum vierten Mal. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise rund 7 Prozent auf etwa 81 US-Dollar zu. Unter der Oberfläche der Block Zahlen stecken aber auch steigende Kreditausfälle, ein schwaches Bitcoin-Geschäft und ein teurerer Vergleich mit dem US-Justizministerium.

Block Quartalszahlen: Cash App zündet, der Gewinn verdoppelt sich – doch die Zahlen haben eine Schattenseite Redaktion, aktiencheck.de | 04.11.2026 | Block, Inc. (ehemals Square) | ISIN: US8522341036 | WKN: A143D6 | US-Symbol: XYZ (NYSE)

Block Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick

Bruttogewinn: 3,24 Mrd. USD (+22 % zum Vorjahr) Umsatz: 6,72 Mrd. USD (Vorjahr: 6,11 Mrd. USD, +10 %) Bruttogewinn Cash App: 2,07 Mrd. USD (+27 %) Bruttogewinn Square: 1,16 Mrd. USD (+14 %) Zahlungsvolumen Square (GPV): 76,4 Mrd. USD (+14 %; USA +10,4 %, international +26 %) Bereinigtes operatives Ergebnis: 923 Mio. USD (+92 %), Marge 29 % des Bruttogewinns Operatives Ergebnis (GAAP): 428 Mio. USD (+5 %) Gewinn je Aktie bereinigt: 1,13 USD (Vorjahr: 0,54 USD, +109 %) Gewinn je Aktie GAAP: 0,92 USD (Vorjahr: 0,74 USD) Nettogewinn (GAAP): rund 565 Mio. USD (Vorjahr: 462 Mio. USD)

Monatlich aktive Cash-App-Kunden: 60 Mio. im September

Prognose Q4 2026: Bruttogewinn 3,315 Mrd. USD, bereinigtes EPS 1,15 USD, bereinigtes operatives Ergebnis 1,001 Mrd. USD Prognose 2026: Bruttogewinn 12,626 Mrd. USD (+22 %), bereinigtes EPS 4,15 USD (zuvor 4,02 USD) Vorläufiger Ausblick 2027: Bruttogewinn mindestens +15 %, bereinigte operative Marge 32 %

Block Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten

Bruttogewinn: 3,24 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von rund 3,13 bis 3,16 Mrd. USD. Übertroffen, um rund 3 Prozent. Auch die eigene Prognose wurde geschlagen. Umsatz: 6,72 Mrd. USD gegenüber rund 6,59 bis 6,62 Mrd. USD. Übertroffen. Gewinn je Aktie bereinigt: 1,13 USD gegenüber erwarteten 1,02 bis 1,03 USD. Übertroffen, um rund 10 Prozent. Bereinigtes operatives Ergebnis: 923 Mio. USD gegenüber rund 875 Mio. USD. Übertroffen. Bruttogewinn Cash App: 2,07 Mrd. USD gegenüber rund 1,97 Mrd. USD. Übertroffen. Zahlungsvolumen Square: 76,4 Mrd. USD gegenüber rund 75,5 Mrd. USD. Leicht übertroffen. Cash-App-Einzahlungen (Inflows): 86 Mrd. USD (+10 %) gegenüber rund 89,5 Mrd. USD. Verfehlt. Gewinn je Aktie GAAP: 0,92 USD. Laut einigen Datenanbietern unter den Schätzungen, belastet durch Rechtskosten und Bitcoin-Verluste. EPS-Prognose 2026: 4,15 USD gegenüber 4,04 USD Konsens. Über den Erwartungen. EPS-Prognose Q4: 1,15 USD. Etwa im Rahmen der Erwartungen.

Quelle: Block, Aktionärsbrief und Form 8-K vom 03.11.2026; Konsensschätzungen laut Bloomberg, Seeking Alpha, Benzinga und Yahoo Finance. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab.

Das große Bild: Wie Block vom Bezahlterminal zur Fintech-Bank wird

Wer Block nur als den Hersteller der weißen Kartenlesegeräte in Cafés kennt, verpasst den eigentlichen Wandel. Die Block Quartalszahlen zeigen ein Unternehmen, dessen Gewinnmotor längst die Verbraucher-App Cash App ist. Sie steuert inzwischen fast zwei Drittel des Bruttogewinns bei und wächst fast doppelt so schnell wie das Händlergeschäft Square.

Cash App verdient immer mehr pro Kunde: rund 35 US-Dollar Bruttogewinn je aktivem Nutzer im Quartal, nach etwa 28 US-Dollar ein Jahr zuvor. Treiber sind Bankfunktionen. Das Kreditvolumen aus Cash App Borrow und den Ratenkaufangeboten von Afterpay stieg um 40 Prozent auf 19 Milliarden US-Dollar. Kunden nutzen die Cash-App-Karte häufiger und kaufen dort zunehmend auf Raten. Mit „Neighborhoods“ verknüpft Block zudem beide Welten: Das Programm bringt Cash-App-Nutzer in die Läden von Square-Händlern und erreicht bereits Händler mit fast 5 Milliarden US-Dollar annualisiertem Zahlungsvolumen.

Auch Square selbst hat wieder Tempo. Das Zahlungsvolumen wuchs um 14 Prozent, so stark wie seit Anfang 2023 nicht mehr. In den USA, wo Square lange Marktanteile an Toast und Clover verlor, beschleunigte sich das Wachstum auf gut 10 Prozent. Block hat den Vertrieb ausgebaut, zielt stärker auf Restaurants und hat in den ersten drei Quartalen mehr als 180 neue Funktionen eingeführt, viele davon KI-gestützt.

Der Effizienz-Hebel: Warum der Gewinn so viel schneller wächst als der Umsatz

Der wichtigste Satz der Block Quartalszahlen steckt in einer einfachen Rechnung: Der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 573 Millionen US-Dollar, die bereinigten Kosten nur um 130 Millionen. Fast alles zusätzliche Geld landete also im Ergebnis. Die bereinigte operative Marge kletterte auf den Rekordwert von 29 Prozent, im vierten Quartal sollen es 30 Prozent werden, 2027 dann 32 Prozent.

Finanzchefin Amrita Ahuja betonte, der Ausblick für Bruttogewinn liege für 2026 und 2027 rund 5 Prozent über den Zielen des Investorentags vom November 2025, beim bereinigten operativen Ergebnis sei Block sogar ein Jahr früher am Ziel. Zur Erinnerung: Damals hatte Block für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,20 US-Dollar angepeilt. Jetzt sind es 4,15 US-Dollar. Die „Rule of 40“, also Wachstum plus Marge, will Block mit rund 50 deutlich übertreffen.

Was Analysten an den Block Zahlen kritisch sehen

Kreditausfälle steigen kräftig. Die Verluste aus Transaktionen, Krediten und Forderungen gegenüber Verbrauchern stiegen um rund 66 Prozent auf 602 Millionen US-Dollar. Block verweist auf das stark gewachsene Kreditvolumen und den Produktmix. Finanzchefin Ahuja sieht in hohen Rückzahlungsquoten bei Borrow ein Zeichen gesunder Verbraucher. Für Anleger bleibt es aber das größte Risiko des neuen Geschäftsmodells: Kühlt sich die US-Konjunktur ab, treffen höhere Ausfälle direkt die Block Zahlen.

Teurerer Vergleich mit dem Justizministerium. Block hat sich im Oktober grundsätzlich mit dem US-Justizministerium auf ein Aufschubabkommen (Deferred Prosecution Agreement) geeinigt. Hintergrund sind Vorwürfe, Block habe kein wirksames Programm gegen Geldwäsche unterhalten. Die Gesamtsumme beträgt rund 964 Millionen US-Dollar, nach Anrechnung früherer Vergleiche rund 764 Millionen US-Dollar. Das ist deutlich mehr als die 526 Millionen, die Block zum Ende des zweiten Quartals zurückgestellt hatte. Die Einigung braucht noch die Zustimmung des Gerichts und läuft drei Jahre. Verstößt Block in dieser Zeit gegen die Auflagen, droht die Anklage.

Bitcoin-Geschäft halbiert. Der Bruttogewinn im Bitcoin-Bereich fiel um 50 Prozent auf 52 Millionen US-Dollar, vor allem weil Cash App die Gebühren gesenkt hat. Dazu kam ein Verlust von rund 230 Millionen US-Dollar auf die eigenen Bitcoin-Bestände.

Große Lücke zwischen bereinigt und GAAP. Bereinigt stieg das operative Ergebnis um 92 Prozent, nach GAAP nur um 5 Prozent auf 428 Millionen US-Dollar. Rechtskosten, Restrukturierung (495 Millionen US-Dollar in neun Monaten) und Kreditausfälle erklären die Differenz. Der GAAP-Gewinn je Aktie von 0,92 US-Dollar lag nach Angaben einiger Datenanbieter unter den Schätzungen.

Einzahlungen schwächer als erwartet. Die Einzahlungen in Cash App wuchsen um 10 Prozent auf 86 Milliarden US-Dollar und lagen damit unter den Schätzungen von knapp 90 Milliarden. Block verdient also vor allem mehr pro Kunde, die Basis wächst langsamer.

Bewertung: Ist die Block Aktie nach den Quartalszahlen noch günstig? Die Block Aktie schloss am 3. November bei rund 76 US-Dollar (−1,4 Prozent). Vor den Block Quartalszahlen lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2026 bei etwa 17. Beim nachbörslichen Kurs von rund 81 US-Dollar und der neuen Prognose von 4,15 US-Dollar Gewinn je Aktie ergibt sich ein KGV von knapp 20. Hält Block das Versprechen von 30 Prozent mehr bereinigtem operativem Ergebnis im Jahr 2027, sinkt das KGV auf Basis der Gewinne von 2027 entsprechend.

Die 52-Wochen-Spanne reicht von rund 48 bis 84 US-Dollar. Ein Ausbruch über das Hoch wäre charttechnisch ein starkes Signal, verlangt aber, dass die Gewinnsteigerung auch in den GAAP-Zahlen ankommt.

Stimmen der Analysten

Die Wall Street ist bei Block überwiegend positiv gestimmt. Vor den Block Quartalszahlen lauteten drei Einstufungen auf „Strong Buy“, 28 auf Kaufen und zehn auf Halten (laut MarketBeat-Daten). In der Telefonkonferenz fragten Analysten wie Andrew Schmidt von KeyBanc vor allem, wie Block Investitionen und Margensteigerung ausbalanciert. Laut Management amortisieren sich Marketingausgaben bei Cash App nach drei, bei Square nach fünf Quartalen. Anpassungen der Kursziele nach den Block Zahlen standen zum Redaktionsschluss noch weitgehend aus.

Worauf Anleger nach den Block Quartalszahlen achten sollten

Kreditqualität: Steigen die Ausfälle schneller als das Kreditvolumen, kippt die Rechnung bei Borrow und Afterpay. Finale DOJ-Einigung: Die Zustimmung des Gerichts und mögliche Auflagen für das Geschäft mit Cash App sind der wichtigste offene Punkt. Square in den USA: Bleibt das Zahlungsvolumen im Heimatmarkt über 10 Prozent, gewinnt Square wieder Marktanteile. Nutzerwachstum bei Cash App: 60 Millionen aktive Kunden sind ein Meilenstein. Für den Bewertungsaufschlag braucht es aber auch wieder stärkere Einzahlungen. Bereinigt gegen GAAP: Mit dem Ende der Restrukturierung sollte sich die Lücke schließen. Bleibt sie groß, wird der Markt die bereinigten Zahlen kritischer lesen.

Block auf einen Blick

Block, Inc. mit Sitz in Oakland, Kalifornien, wurde 2009 von Jack Dorsey und Jim McKelvey als Square gegründet und 2021 in Block umbenannt. Zum Konzern gehören das Händlergeschäft Square, die Finanz-App Cash App, der Ratenkaufanbieter Afterpay, der Musikdienst TIDAL sowie Bitcoin-Projekte wie die Hardware-Wallet Bitkey. Jack Dorsey führt das Unternehmen, Amrita Ahuja ist Finanz- und Betriebschefin. Die Aktie ist im S&P 500 gelistet und wird seit Januar 2025 an der NYSE unter dem Symbol XYZ gehandelt (zuvor SQ). ISIN US8522341036, WKN A143D6. In Deutschland ist sie unter dem Kürzel SQ3 handelbar.

FAQ zu den Block Quartalszahlen

Wie fielen die Block Quartalszahlen für Q3 2026 aus? Der Bruttogewinn stieg um 22 Prozent auf 3,24 Milliarden US-Dollar, der Umsatz auf 6,72 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,13 US-Dollar über den erwarteten rund 1,02 US-Dollar.

Welche Prognose gab Block mit den Zahlen? Für 2026 erwartet Block 12,626 Milliarden US-Dollar Bruttogewinn und 4,15 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Für 2027 stellt Block mindestens 15 Prozent mehr Bruttogewinn und eine bereinigte operative Marge von 32 Prozent in Aussicht.

Was ist die ISIN und das US-Symbol der Block Aktie? ISIN US8522341036, WKN A143D6, NYSE-Symbol XYZ (früher SQ).

Was gefiel Analysten an den Block Zahlen nicht? Die stark gestiegenen Kreditausfälle, der teurere Vergleich mit dem US-Justizministerium, das halbierte Bitcoin-Geschäft, die schwächeren Cash-App-Einzahlungen und die große Lücke zwischen bereinigtem und GAAP-Ergebnis.

Fazit

Die Block Quartalszahlen belegen, dass Jack Dorseys radikaler Umbau wirkt. Cash App verdient mehr pro Kunde, Square wächst wieder schneller, und der schlankere Konzern verwandelt fast jeden zusätzlichen Dollar Bruttogewinn in Ergebnis. Die angehobene Prognose und der Ausblick auf 2027 geben der Aktie Rückenwind. Der Preis dafür sind höhere Kreditrisiken und ein regulatorisches Erbe, das mit 764 Millionen US-Dollar teurer wird als gedacht. Die Block Zahlen zeigen ein profitableres Unternehmen. Ob es auch ein risikoärmeres wird, entscheiden die Kreditausfälle der kommenden Quartale.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die genannten Daten beruhen auf Angaben des Unternehmens sowie auf Marktdaten und Analystenschätzungen, die sich kurzfristig ändern können. Kurse: NYSE-Schlusskurs vom 03.11.2026 sowie nachbörslicher Handel; Stand Redaktionsschluss.