News XYZ aktien bullish Finanzen

Block Aktie: Starkes Quartal und Zuversicht für 2027 - Neues Kursziel 115 USD!

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 11:34 3 Min.

Freedom Capital hebt das Kursziel für Block auf 115 USD an und sieht nach einem starken Quartal rund 39 % Aufwärtspotenzial zum jüngsten Schlusskurs.

Bild: Block Inc.

Die Analystin von Freedom Capital, Anna Dore, hebt in ihrer Block-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel für die Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker: XYZ) von 105 USD auf 115 USD an und bestätigt ihr Rating "buy". Während Freedom Capital die Messlatte höher lege, habe die Aktie am 16. November zunächst nachgegeben: Zum US-Handelsschluss um 16:03 Uhr EST habe das Papier bei 82,96 USD gelegen, ein Minus von 1,62 USD beziehungsweise 1,92 %. Vorbörslich habe sich am 17. November um 05:05 Uhr EST eine leichte Erholung auf 83,40 USD abgezeichnet – ein Plus von 0,44 USD oder 0,53 %. Gegenüber dem Schlusskurs eröffne das Kursziel 115 USD rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 38,6 %. Starkes Quartal: Anna Dore sieht mehr Spielraum Hinter der optimistischeren Block-Aktienanalyse stehe ein Quartal, in dem das Unternehmen erneut die Erwartungen übertroffen und seine Prognose angehoben habe. Anna Dore spreche in ihrer Research-Notiz von einem – ins Deutsche übersetzt – "erneut qualitativ überzeugenden Quartal mit übertroffenen Erwartungen und angehobener Prognose". Damit rücke Freedom Capital die Qualität der Geschäftsentwicklung in den Mittelpunkt. Die Kombination aus besser als erwarteten Ergebnissen und einem höheren Ausblick liefere Anna Dore neue Argumente für das Rating "buy". Das Kursziel 115 USD liege um 10 USD beziehungsweise rund 9,5 % über der bisherigen Zielmarke von 105 USD. Kreditgeschäft und Ausblick 2027 stärken die Kaufthese Besonderes Gewicht lege Anna Dore auf die wirtschaftliche Robustheit des Kreditgeschäfts. Dessen Ertragsmechanik bezeichne die Analystin von Freedom Capital als "widerstandsfähig". Zugleich falle der Ausblick auf 2027 aus ihrer Sicht "ermutigend" aus. Beide Einschätzungen würden die positive Investmentthese für Block stärken. Die Block-Aktienanalyse von Freedom Capital richte den Blick damit über das jüngste Quartal hinaus. Neben den bereits erzielten Ergebnissen liefere auch die Perspektive für 2027 Unterstützung für das Kursziel 115 USD und das unveränderte Rating "buy". Zwischen Kursrückgang und höherem Kursziel Der jüngste Kursrückgang und die angehobene Zielmarke würden ein spannendes Gegenbild zeichnen: Während die Aktie zum Handelsschluss unter Druck gestanden habe, traue Anna Dore dem Unternehmen nach dem überzeugenden Quartal mehr zu. Die vorbörsliche Erholung verkleinere den Abstand zum Kursziel 115 USD nur geringfügig; auch bei 83,40 USD betrage das rechnerische Potenzial noch rund 37,9 %. Eine Garantie für entsprechende Kursgewinne lasse sich daraus allerdings nicht ableiten. Anna Dore von Freedom Capital bestätigt in ihrer Block-Aktienanalyse das Rating "buy" und erhöht das Kursziel von 105 USD auf 115 USD. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit in eurer Gruppe endlich jemand ein Kursziel nennt, bevor wieder alle fragen: "Warum haben wir die nicht früher entdeckt?" Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 17. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.