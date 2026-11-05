Block Aktie: Clear Street sieht neue Chancen - doch das Kurspotenzial überrascht

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 20:58 13 Min.

Kursziel rauf, Aktie runter!

Was für ein Widerspruch an der Wall Street! Während die Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: XYZ) an der New Yorker Börse um 4,3 Prozent auf 83,84 USD zurückfällt, erhöht die Investmentbank Clear Street ihr Kursziel für den amerikanischen Finanztechnologiekonzern von 82 auf 86 USD. Doch wer jetzt eine begeisterte Kaufempfehlung erwartet, wird enttäuscht: Clear Street bestätigt ausdrücklich das Rating "hold". Damit sendet die Investmentbank ein bemerkenswert differenziertes Signal. Einerseits traut Clear Street dem Unternehmen eine höhere Bewertung zu als bisher, andererseits sieht sie offenbar keinen ausreichenden Grund, Anlegern einen offensiven Einstieg zu empfehlen. Besonders brisant: Das neue Kursziel von 86 USD liegt gerade einmal 2,6 Prozent über dem aktuellen NYSE-Kurs von 83,84 USD. Die große Frage lautet deshalb: Steht Block vor einer nachhaltigen Neubewertung oder ist das Erholungspotenzial bereits weitgehend ausgeschöpft? Die aktuelle Aktienanalyse von Clear Street zeigt, warum Anleger trotz der verbesserten Geschäftsperspektiven vorsichtig bleiben sollten.

Clear Street erhöht Kursziel: Owen Lau bleibt bei seiner vorsichtigen Einschätzung

Im Mittelpunkt der aktuellen Block-Aktienanalyse steht Clear-Street-Analyst Owen Lau. Der Finanzexperte hebt seine Kurszielprognose von bislang 82 USD auf 86 USD an und bestätigt gleichzeitig das Rating "hold". Die Erhöhung entspricht rund 4,9 Prozent und signalisiert eine verbesserte Bewertungsperspektive. Allerdings ist die Anpassung keineswegs mit einem grundlegenden Stimmungswechsel gleichzusetzen. Denn Clear Street hatte ihre Zielmarke erst Ende Oktober von 87 auf 82 USD reduziert. Mit der jüngsten Erhöhung nimmt die Investmentbank einen Teil dieser vorherigen Kürzung wieder zurück. Das neue Kursziel von 86 USD liegt sogar weiterhin knapp unter der früheren Zielmarke von 87 USD. Für Anleger ist dieser Zusammenhang besonders wichtig. Die aktuelle Anpassung signalisiert zwar eine positivere Einschätzung als noch wenige Tage zuvor, stellt aber keine uneingeschränkte Entwarnung dar. Das bestätigte Rating "hold" verdeutlicht, dass Clear Street die Chancen und Risiken weiterhin als weitgehend ausgewogen betrachtet. Owen Lau bleibt damit einer der vorsichtigeren Beobachter des amerikanischen Finanztechnologiekonzerns.

Block überrascht mit starken Quartalszahlen: Die Gewinnmaschine gewinnt an Tempo

Die jüngsten Geschäftszahlen liefern durchaus überzeugende Argumente für eine höhere Bewertung der Block-Aktie. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Finanztechnologiekonzern einen Umsatz von rund 6,72 Milliarden USD. Das entspricht einem Wachstum von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders erfreulich entwickelte sich die Profitabilität. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,13 USD und übertraf damit die Markterwartungen von rund 1,03 USD. Noch beeindruckender erscheint die Entwicklung des Bruttogewinns. Dieser stieg um 22 Prozent auf rund 3,24 Milliarden USD. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich sogar um 47 Prozent auf etwa 1,23 Milliarden USD. Diese Zahlen zeigen, dass Block nicht nur zusätzliche Umsätze erzielt, sondern seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erheblich steigern konnte. Gerade für ein Unternehmen, das über Jahre hinweg stark in Wachstum, neue Produkte und Kundenakquisition investiert hat, ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Die Anhebung des Kursziels durch Clear Street passt zu dieser verbesserten operativen Ausgangslage. Allerdings bleibt Owen Lau beim Rating "hold", sodass die positiven Zahlen aus Sicht der Investmentbank offenbar noch keine deutlich optimistischere Aktienbewertung rechtfertigen.

Cash App wird zum Wachstumsmotor: Hier liegt die große Chance für Block

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist Cash App. Die Finanzplattform ermöglicht ihren Nutzern unter anderem digitale Zahlungen, Geldtransfers und den Zugang zu weiteren Finanzdienstleistungen. Im dritten Quartal 2026 erhöhte sich der Bruttogewinn von Cash App um rund 27 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Finanzlösungen, dessen Bruttogewinn um etwa 36 Prozent zulegte. Dazu trug unter anderem die starke Entwicklung des Kreditangebots Cash App Borrow bei. Für Block ist diese Expansion strategisch bedeutsam. Denn je mehr Finanzdienstleistungen Kunden innerhalb einer Plattform nutzen, desto größer können langfristig die wirtschaftlichen Möglichkeiten werden. Statt ausschließlich einzelne Zahlungsvorgänge abzuwickeln, kann Block zusätzliche Dienstleistungen anbieten und bestehende Kundenbeziehungen vertiefen. Allerdings entstehen dadurch auch neue Risiken. Insbesondere Kreditangebote erfordern ein sorgfältiges Risikomanagement. Sollte sich die wirtschaftliche Lage vieler Verbraucher verschlechtern, könnten steigende Kreditausfälle die Profitabilität belasten. Für Clear Street dürfte deshalb entscheidend sein, ob das starke Wachstum von Cash App dauerhaft mit einer kontrollierten Risikoentwicklung vereinbar bleibt. Das Rating "hold" und das Kursziel von 86 USD zeigen jedenfalls, dass die Investmentbank trotz der attraktiven Wachstumsmöglichkeiten keine übermäßige Euphorie erkennen lässt.

Square legt kräftig zu: Block profitiert vom Zahlungsverkehr der Unternehmen

Neben Cash App bleibt Square ein entscheidender Bestandteil des Geschäftsmodells. Die Plattform bietet Unternehmen Lösungen für Zahlungsabwicklung, Kassensysteme und weitere betriebliche Dienstleistungen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen können damit ihre Zahlungsprozesse organisieren und zusätzliche Softwarefunktionen nutzen. Im dritten Quartal 2026 stieg das über Square abgewickelte Zahlungsvolumen um rund 14 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die weiterhin hohe Bedeutung des Händlergeschäfts für Block. Ein steigendes Zahlungsvolumen kann die Einnahmen aus der Zahlungsabwicklung unterstützen und zusätzliche Möglichkeiten für den Vertrieb ergänzender Dienstleistungen schaffen. Allerdings ist das Geschäft eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Händler verbunden. Wenn Verbraucher weniger ausgeben oder Unternehmen unter Druck geraten, kann dies auch die Zahlungsvolumina belasten. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb mit anderen Zahlungsdienstleistern. Block muss deshalb kontinuierlich in Technologie, Kundenservice und zusätzliche Funktionen investieren. Die positive operative Entwicklung von Square liefert wichtige Argumente für die Kurszielerhöhung von Clear Street. Dennoch bleibt die Investmentbank bei ihrem Rating "hold" und sieht mit dem Kursziel von 86 USD nur begrenzten Spielraum gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

Block hebt Jahresprognose an: Das Management wird optimistischer

Ein weiteres positives Signal liefert der angehobene Unternehmensausblick. Block erwartet für das Gesamtjahr 2026 inzwischen einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 4,15 USD. Gleichzeitig wurde die Prognose für den jährlichen Bruttogewinn auf etwa 12,63 Milliarden USD erhöht. Das entspricht einem erwarteten Wachstum von ungefähr 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders interessant ist außerdem der vorläufige Ausblick auf 2027. Das Unternehmen rechnet mit einem Bruttogewinn von rund 14,52 Milliarden USD und stellt damit ein weiteres Wachstum von etwa 15 Prozent in Aussicht. Hinzu kommt die Erwartung einer hohen zusätzlichen operativen Profitabilität. Diese Prognosen zeigen, dass das Management auf eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung setzt. Für Anleger ist dabei entscheidend, ob Block seine ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht. Denn steigende Erwartungen können auch das Enttäuschungspotenzial erhöhen. Die jüngste Kurszielerhöhung von Clear Street signalisiert eine vorsichtig verbesserte Bewertung. Das unveränderte Rating "hold" verdeutlicht allerdings, dass Analyst Owen Lau trotz der optimistischeren Unternehmensprognosen keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausspricht.

Künstliche Intelligenz als Gewinnhebel: Kann Block seine Kosten dauerhaft senken?

Ein besonders spannender Bestandteil der Unternehmensstrategie ist der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz. Block möchte seine technologischen Möglichkeiten nutzen, um interne Abläufe effizienter zu gestalten und neue Produkte schneller zu entwickeln. Bereits Anfang 2026 hatte das Unternehmen umfangreiche Personalmaßnahmen angekündigt, die zu einer deutlichen Reduzierung der Belegschaft führten. Die Hoffnung dahinter ist klar: Wenn Prozesse automatisiert und Entwicklungsarbeiten effizienter organisiert werden können, könnten die Kosten langsamer wachsen als die Einnahmen. Daraus würde sich zusätzliches Potenzial für steigende Gewinnmargen ergeben. Gleichzeitig birgt eine umfassende Umstrukturierung Risiken. Eine kleinere Belegschaft muss weiterhin in der Lage sein, innovative Produkte zu entwickeln, Kunden zuverlässig zu betreuen und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Auch die Einführung neuer KI-Systeme verursacht zunächst Investitionen und kann operative Herausforderungen mit sich bringen. Für die langfristige Bewertung der Block-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob die Effizienzmaßnahmen tatsächlich nachhaltige Verbesserungen ermöglichen. Clear Street erhöht das Kursziel zwar auf 86 USD, bleibt mit dem Rating "hold" aber zurückhaltend.

Bitcoin bleibt ein zweischneidiges Schwert für die Block-Aktie

Block besitzt durch Cash App und seine strategischen Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte auch eine Verbindung zum Bitcoin-Markt. Kunden können über Cash App Bitcoin kaufen und verkaufen. Darüber hinaus hält das Unternehmen selbst Bitcoin-Bestände. Im dritten Quartal 2026 profitierte Block unter anderem von einer positiven Wertentwicklung dieser Bestände. Allerdings ist der Kryptomarkt für seine erheblichen Schwankungen bekannt. Steigende Bitcoin-Kurse können die Stimmung gegenüber Block verbessern, während starke Rückgänge zusätzlichen Druck auf die Aktie ausüben können. Anleger sollten dabei beachten, dass die Umsatzerlöse aus Bitcoin-Transaktionen nicht unmittelbar mit dem wirtschaftlich relevanten Bruttogewinn gleichzusetzen sind. Gerade deshalb ist die Entwicklung der profitableren Finanzdienstleistungen und Zahlungsangebote für die fundamentale Bewertung besonders wichtig. Block muss zeigen, dass sein Geschäftsmodell auch unabhängig von kurzfristigen Bewegungen am Kryptomarkt attraktive Ergebnisse erwirtschaften kann. Die zurückhaltende Aktienanalyse von Clear Street verdeutlicht, dass eine positive langfristige Perspektive nicht automatisch ein uneingeschränktes Kaufsignal bedeutet.

Clear Street sieht nur 2,6 Prozent Potenzial: Ist die Block-Aktie bereits fair bewertet?

Die zentrale Zahl der aktuellen Aktienanalyse von Clear Street lautet 86 USD. Gegenüber dem angegebenen NYSE-Kurs von 83,84 USD ergibt sich daraus eine Differenz von lediglich 2,16 USD je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 2,6 Prozent. Damit liegt die Bewertung von Clear Street nur knapp über dem aktuellen Börsenkurs. Für Anleger ist diese geringe Differenz von erheblicher Bedeutung. Denn selbst wenn die Aktie das neue Kursziel vollständig erreicht, wäre der rechnerische Kursgewinn vergleichsweise überschaubar. Gleichzeitig können kurzfristige Marktschwankungen deutlich größer ausfallen. Der aktuelle Tagesverlust von 4,3 Prozent übersteigt bereits das gesamte rechnerische Aufwärtspotenzial bis zur Zielmarke von Clear Street. Das zeigt, wie wichtig ein angemessenes Verhältnis zwischen möglichen Chancen und Risiken ist. Analyst Owen Lau bleibt mit seinem Rating "hold" entsprechend vorsichtig. Die Investmentbank erkennt zwar eine Verbesserung der Bewertungsperspektiven, sieht aber offenbar keine ausreichende Grundlage für eine offensivere Empfehlung.

Wall Street gespalten: Andere Banken sehen deutlich höhere Kursziele

Interessanterweise beurteilen zahlreiche andere Investmentbanken die Aussichten von Block deutlich optimistischer als Clear Street. Die Bank of America erhöhte ihr Kursziel zuletzt von 115 auf 117 USD und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Wells Fargo hob die Zielmarke von 97 auf 110 USD an und blieb ebenfalls bei ihrer positiven Einschätzung. Auch TD Cowen zeigte sich zuversichtlich und erhöhte das Kursziel von 105 auf 109 USD. Susquehanna setzte ihre Zielmarke von 100 auf 110 USD herauf. Deutlich vorsichtiger blieb dagegen Morgan Stanley mit einem Kursziel von 82 USD und einer neutralen Einstufung. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie unterschiedlich Analysten die künftige Entwicklung von Block einschätzen. Während optimistische Marktbeobachter auf steigende Gewinne, starkes Cash-App-Wachstum und zusätzliche Effizienzpotenziale setzen, gewichten zurückhaltendere Analysten die Bewertung und die verbleibenden Geschäftsrisiken stärker. Clear Street positioniert sich mit dem Kursziel von 86 USD und dem Rating "hold" eindeutig auf der vorsichtigen Seite. Für Anleger zeigt diese Spannbreite, dass selbst überzeugende Quartalszahlen nicht zwangsläufig zu einer einheitlichen Bewertung führen.

Die größten Risiken: Warum Clear Street trotz guter Zahlen nicht zum Kauf rät

Die Block-Aktie bleibt mit mehreren Unsicherheiten verbunden. Ein wesentliches Risiko ist die konjunkturelle Entwicklung. Sowohl das Zahlungsvolumen der Händler als auch die Nutzung bestimmter Finanzdienstleistungen hängen von der wirtschaftlichen Situation der Kunden ab. Eine Abschwächung der Konsumausgaben könnte deshalb die Wachstumsdynamik belasten. Hinzu kommen Kreditrisiken im Zusammenhang mit dem Ausbau entsprechender Angebote innerhalb von Cash App. Sollte die Zahl der Zahlungsausfälle steigen, könnten höhere Risikovorsorgen erforderlich werden. Auch der Wettbewerb im Zahlungsverkehr und bei digitalen Finanzdienstleistungen bleibt intensiv. Unternehmen wie PayPal, traditionelle Banken und spezialisierte Finanztechnologieanbieter konkurrieren um Marktanteile und Kundenbeziehungen. Darüber hinaus unterliegt Block umfangreichen regulatorischen Anforderungen. Neue Vorschriften könnten zusätzliche Kosten verursachen oder einzelne Geschäftsfelder beeinflussen. Schließlich müssen die angekündigten Effizienzverbesserungen tatsächlich umgesetzt werden. Die Kombination aus diesen Faktoren erklärt, warum eine vorsichtige Bewertung trotz starker Quartalszahlen grundsätzlich nachvollziehbar sein kann. Clear Street bestätigt das Rating "hold" und sieht mit dem Kursziel von 86 USD nur begrenztes zusätzliches Potenzial.

Block-Aktienanalyse: Was Anleger in den kommenden Quartalen beobachten sollten

Für die weitere Entwicklung der Block-Aktie werden insbesondere drei Faktoren entscheidend sein. Erstens muss Cash App seine hohe Wachstumsdynamik behaupten. Die Plattform besitzt erhebliche Möglichkeiten, zusätzliche Finanzdienstleistungen an bestehende Kunden zu verkaufen. Gleichzeitig muss Block beweisen, dass die Expansion nicht zu unverhältnismäßig hohen Risiken führt. Zweitens sollte Square weiterhin von steigenden Zahlungsvolumina und einer stärkeren Nutzung ergänzender Softwareangebote profitieren. Eine nachhaltige Verbesserung der Händleraktivität könnte die wirtschaftliche Basis des Unternehmens stärken. Drittens muss das Management die angekündigten Effizienzmaßnahmen in dauerhaft höhere Gewinne und attraktive Mittelzuflüsse umsetzen. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür positive Anhaltspunkte. Allerdings sind die Erwartungen inzwischen ebenfalls gestiegen. Die aktuelle Aktienanalyse von Clear Street zeigt, dass eine Verbesserung der operativen Perspektiven nicht automatisch zu einer uneingeschränkt positiven Aktienbewertung führen muss. Das Kursziel von 86 USD und das bestätigte Rating "hold" bleiben Ausdruck einer vorsichtigen Haltung.

Fazit: Block-Aktie zwischen Gewinnboom und Bewertungsbremse