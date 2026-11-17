Während der Bitcoin-Kurs in dieser Woche die Zone um 62.000 Dollar testet, kauft Cathie Wood nicht den Coin, sondern eine Zahlungsfirma: Ark Invest hat am Montag 277.523 Aktien von Block (Ticker: XYZ, ISIN: US8522341036) für rund 23 Millionen Dollar in seine ETFs gelegt – der mit Abstand größte Krypto-Kauf des Tages. Finanziert wird die Umschichtung unter anderem mit dem Verkauf von 543.092 Nvidia-Aktien für 84,8 Millionen Dollar, wie aus den täglichen Handelsmeldungen hervorgeht, über die The Block am Dienstag berichtete. Die Block Aktie schloss am Montag an der NYSE 1,92 Prozent tiefer bei 82,96 Dollar und hielt sich damit deutlich besser als Coinbase (−6,1 Prozent) oder Circle (−7,3 Prozent). Für Anleger stellt sich die Frage: Ist Jack Dorseys Fintech die robustere Art, auf Bitcoin zu setzen?
Block Aktie: Cathie Wood steckt 23 Millionen Dollar in Jack Dorseys Bitcoin-Fintech statt in Nvidia – die klügere Krypto-Wette?
Ark Invest hat am Montag 277.523 Aktien von Block gekauft, rund 23 Millionen Dollar, und zugleich Nvidia-Aktien für 84,8 Millionen Dollar verkauft. Mitten im Bitcoin-Ausverkauf setzt Cathie Wood damit auf die Krypto-Aktie mit dem geringsten Krypto-Risiko. Was die Block Aktie von Coinbase und Circle unterscheidet, was die Quartalszahlen zeigen und wo die Risiken liegen.
Der Auslöser
Was hat Ark Invest am Montag genau gekauft und verkauft?
Die Liste liest sich wie eine Rotation aus dem KI-Favoriten in die gebeutelten Krypto-Werte – mit einem klaren Schwerpunkt bei Block.
|Wert
|Richtung
|Stück
|Volumen
|Schluss Mo.
|Tag
|Block (XYZ)
|Kauf
|277.523
|rund 23 Mio. $
|82,96 $
|−1,92 %
|Circle (CRCL)
|Kauf
|180.534
|rund 10,4 Mio. $
|57,65 $
|−7,29 %
|Coinbase (COIN)
|Kauf
|53.760
|rund 6,4 Mio. $
|119,84 $
|−6,11 %
|Bullish (BLSH)
|Verkauf
|30.659
|rund 0,6 Mio. $
|19,75 $
|−12,2 %
|Nvidia (NVDA)
|Verkauf
|543.092
|rund 84,8 Mio. $
|156,14 $
|−4,12 %
Werte gerundet; Schlusskurse und Tagesveränderung vom 16.11.2026. SpaceX ist ebenfalls gekauft worden (rund 52 Mio. $), ist aber kein Krypto-Wert.
Quelle: The Block, 17.11.2026, auf Basis der Ark-Handelsmeldungen
Nach Angaben von The Block liefen 501.733 der verkauften Nvidia-Aktien über den Flaggschiff-Fonds ARKK, der danach noch Nvidia-Papiere im Wert von rund 367 Millionen Dollar hält. Zusätzlich trennte sich Ark von Anteilen an zwei Staking-ETFs auf Solana und Ether. Der Nvidia-Verkauf fällt in eine heikle Phase: Der Chipkonzern legt am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor, die Aktie hat laut The Block im laufenden Monat rund 28 Prozent verloren. Wichtig für die Einordnung: Ark gewichtet seine Fonds regelmäßig neu und hält Einzelpositionen unter zehn Prozent des Fondsvermögens. Ein Teil der Käufe ist also Pflege der Gewichtung – das Volumen von 23 Millionen Dollar bei Block geht aber klar über eine Randkorrektur hinaus.
Das große Bild
Warum setzt Cathie Wood auf die Block Aktie statt direkt auf Bitcoin?
Die Block Aktie ist ein Sonderfall unter den Krypto-Aktien. Coinbase lebt von Handelsgebühren, Circle von den Zinserträgen auf die Reserven seines Stablecoins USDC, Bullish und die Miner hängen direkt am Bitcoin-Kurs. Block dagegen verdient den Großteil seines Geldes mit der Cash App und dem Händlergeschäft Square – Bitcoin ist eingebaut, aber nicht tragend. Genau das zeigen die Zahlen zum dritten Quartal, die Block am 3. November vorlegte.
Der Bruttogewinn stieg um 22 Prozent auf 3,24 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 566 Millionen Dollar nach 462 Millionen Dollar im Vorjahr, der Umsatz auf 6,72 Milliarden Dollar. Die Cash App allein steigerte ihren Bruttogewinn um 27 Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar. Vom Cash-App-Umsatz von 4,07 Milliarden Dollar entfielen zwar 1,77 Milliarden Dollar auf das Bitcoin-Geschäft – doch weil Block beim Bitcoin-Kauf nur eine schmale Marge behält, blieben davon lediglich 52 Millionen Dollar Bruttogewinn, die Hälfte weniger als vor einem Jahr. Grund ist laut Unternehmen die bewusste Entscheidung, Gebühren auf bestimmte Bitcoin-Transaktionen in der Cash App zu senken. Gemessen am gesamten Bruttogewinn steuert Bitcoin damit nicht einmal zwei Prozent bei (eigene Rechnung).
Hinzu kommt der Ausblick: Block hob die Prognose für den Bruttogewinn 2026 auf 12,63 Milliarden Dollar an, ein Plus von 22 Prozent, und stellte für 2027 mindestens 15 Prozent Wachstum in Aussicht. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen bei 76 Dollar und stieg nachbörslich um gut 6 Prozent. Mit 82,96 Dollar am Montag liegt sie rund 9 Prozent über dem Niveau vor den Zahlen (eigene Rechnung) – im selben Zeitraum rutschte der Bitcoin-Kurs am Wochenende zeitweise bis knapp 62.000 Dollar. These der Redaktion: Ark kauft bei Block die Option auf eine Bitcoin-Erholung, ohne den vollen Bitcoin-Abschwung mitzukaufen.
Bitcoin im Konzern
Wie viel Bitcoin steckt in der Block Aktie?
Ganz ohne Bitcoin-Bezug ist Block natürlich nicht. Gründer Jack Dorsey gilt als einer der prominentesten Bitcoin-Befürworter der Tech-Branche, das Unternehmen hält Bitcoin in der eigenen Bilanz, und das Bitcoin-Ökosystem umfasst neben dem Kauf in der Cash App auch die Hardware-Wallet Bitkey und die Mining-Sparte Proto. Ein fallender Bitcoin-Kurs belastet daher die Bilanz über Bewertungsabschläge und dämpft das Interesse der Cash-App-Kunden am Bitcoin-Kauf. Ein steigender Bitcoin-Kurs würde dagegen beides umkehren. Im Vergleich zur Coinbase Aktie oder zur Strategy Aktie, die nahezu eins zu eins am Bitcoin-Kurs hängen, ist dieser Hebel bei Block jedoch deutlich kleiner.
Das Muster
Ist Cathie Wood ein verlässlicher Wegweiser?
Wer Ark-Trades als Signal liest, sollte die Vorgeschichte kennen. Bereits Anfang November hatte Ark nach einem Kurssturz Coinbase-Aktien nachgekauft, wenige Tage später aber Block- und Bullish-Positionen reduziert und Nvidia aufgestockt. Die Bewegungen folgen also eher einer laufenden Umschichtung zwischen Kursverlierern und -gewinnern als einer langfristig festgelegten Wette. Laut The Block zählt Circle in ARKK zu den fünf größten Positionen, Coinbase liegt auf Rang sechs, Block auf Rang elf. Mit dem neuen Kauf dürfte Block im Ranking nach oben rücken. Zu Ark-Kursprognosen für die Block Aktie liegen der Redaktion keine aktuellen Angaben vor.
Termine
Was müssen Anleger der Block Aktie jetzt beobachten?
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der Test für die Risikobereitschaft an der Nasdaq – und für Arks Entscheidung, Nvidia vor den Zahlen zu reduzieren.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Der Markt preist eine Zinserhöhung im Dezember ein – Gegenwind für Bitcoin und wachstumsstarke Technologiewerte.
Täglich: Ark-Handelsmeldungen
Kauft Ark weiter Block, Circle und Coinbase nach, oder war der Montag eine einmalige Umschichtung?
Bitcoin-Kurs um 62.000 Dollar
Hält die Unterstützungszone, dürfte der Druck auf Krypto-Aktien nachlassen; ein Bruch träfe auch das Bitcoin-Geschäft der Cash App.
Häufige Fragen zur Block Aktie
Wie viele Block-Aktien hat Ark Invest gekauft?
Am Montag, 16. November 2026, 277.523 Aktien im Wert von rund 23 Millionen Dollar – mehr als Circle (10,4 Millionen Dollar) und Coinbase (6,4 Millionen Dollar) zusammen.
Wie stark hängt die Block Aktie am Bitcoin-Kurs?
Weniger als andere Krypto-Aktien. Im dritten Quartal trug das Bitcoin-Geschäft 52 Millionen Dollar zum Bruttogewinn von 3,24 Milliarden Dollar bei.
Warum hat Ark Nvidia verkauft?
Ark nennt keine Gründe. Die Fonds gewichten regelmäßig neu; Nvidia hat im November rund 28 Prozent verloren und legt am Dienstagabend Zahlen vor.
Gibt es eine Block Aktie Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind Bitcoin-Kurs, Zinsentwicklung und das Wachstum der Cash App.
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