Blackstone-Aktie: Mizuho-Analyst Ryan Coyne startet mit „Outperform“ – Kursziel 139 Dollar
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Mizuho nimmt die Blackstone-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 139 US-Dollar in die Bewertung auf – rund 19 Prozent über dem letzten Kurs von 116,90 Dollar. Analyst Ryan Coyne sieht den Tiefpunkt beim Gebührenwachstum erreicht und erwartet eine Neubewertung der Aktie.
Steckbrief
Unternehmen
Blackstone Inc.
Handelssymbol
BX (NYSE)
ISIN
US09260D1072
Analyst
Ryan Coyne
Bank
Mizuho (Mizuho Securities USA)
Rating
Outperform (Erstbewertung)
Kursziel
139 USD
Stand: 17.11.2026, Kurs laut MarketBeat-Daten vom 17.11.2026 vor US-Handelsbeginn
Nach einem schwachen Börsenjahr bekommt die Blackstone-Aktie prominente Unterstützung: Mizuho-Analyst Ryan Coyne nimmt den weltgrößten Alternative-Asset-Manager mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 139 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Erstbewertung vom Montag melden übereinstimmend Investing.com, MarketBeat und goldesel.de; den Analystennamen nennt goldesel.de.
Gemessen am letzten Kurs der Blackstone-Aktie von 116,90 Dollar sieht Mizuho damit ein Kurspotenzial von rund 19 Prozent. Die Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Auf Euro-Basis liegt sie laut goldesel.de seit Jahresbeginn rund 19 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch von 165,14 Dollar ist weit entfernt.
Mizuho zur Blackstone-Aktie: Erstbewertung im Überblick
Die These: Das Gebührenwachstum hat seinen Tiefpunkt erreicht
Im Kern der Mizuho-Studie steht die Qualität der Blackstone-Gewinne. Die Gebühreneinnahmen machen nach Darstellung von Investing.com inzwischen rund 84 Prozent der ausschüttungsfähigen Gewinne der vergangenen zwölf Monate aus – 2021 und 2022 war es nur rund zwei Drittel. Ein wachsender Teil davon stammt aus sogenannten Perpetual-Vehikeln, also Fonds ohne feste Laufzeit, die kein erneutes Einsammeln von Kapital erfordern.
01
Planbare Gebühren statt Einmaleffekte
Der hohe Anteil wiederkehrender Gebühren macht die Blackstone-Gewinne stabiler und weniger abhängig von einzelnen Fondsauflagen.
02
Talsohle beim Wachstum
Das Wachstum der Basisgebühren hat sich im zweiten und dritten Quartal 2026 auf rund 4 Prozent abgeschwächt. Mizuho hält das für den wahrscheinlichen Tiefpunkt.
03
Beschleunigung 2027
Mizuho rechnet für 2027 mit 12,5 Prozent Wachstum der Basisgebühren, getragen von neuen Flaggschiff-Private-Equity-Fonds und dem Ausbau der Perpetual-Vehikel. Der Marktkonsens liegt bei rund 12 Prozent.
04
Schätzungen über Konsens
Für den ausschüttungsfähigen Gewinn je Aktie erwartet Mizuho 7,56 Dollar im Jahr 2027 und 8,17 Dollar im Jahr 2028 – rund 3 beziehungsweise 4 Prozent über dem Konsens.
So rechnet Mizuho: Von 15 auf 17 Mal den Gewinn
Die Blackstone-Aktie wird laut Investing.com derzeit mit rund dem 15-Fachen des für 2028 erwarteten ausschüttungsfähigen Gewinns gehandelt. Das entspricht etwa dem 1,2-Fachen der Bewertung vergleichbarer Häuser, historisch lag der Aufschlag bei rund dem 1,1-Fachen. Mizuho erwartet, dass die Aktie mit dem anziehenden Gebührenwachstum auf rund das 17-Fache neu bewertet wird. Den höheren Aufschlag hält Coyne nach Darstellung von goldesel.de für gerechtfertigt.
Direkte Zitate von Ryan Coyne liegen nicht vor; die Argumente sind nach der Darstellung von Investing.com und goldesel.de wiedergegeben.
Einordnung: Unter dem Durchschnittsziel, aber mit klarer Kaufthese
Mit 139 Dollar liegt das Mizuho-Ziel für die Blackstone-Aktie etwas unter dem Durchschnitt der Analystenziele von 144,32 Dollar, den MarketBeat ausweist. Dort raten 14 Analysten zum Kauf und 12 zum Halten, das Konsensurteil lautet „Moderate Buy“. Die Spanne der jüngsten Ziele ist breit: JPMorgan senkte im Oktober auf 135 Dollar („Neutral“), Piper Sandler nennt 126 Dollar, während Oppenheimer mit 168 Dollar („Outperform“) deutlich optimistischer ist.
Im dritten Quartal hatte Blackstone laut MarketBeat beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 1,32 Dollar die Erwartungen von 1,26 Dollar übertroffen, beim Umsatz mit 3,06 Milliarden Dollar aber verfehlt. Mizuho hat am selben Tag weitere Vermögensverwalter in die Bewertung aufgenommen, darunter BlackRock und KKR jeweils mit „Outperform“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho (Mizuho Securities USA), Analyst Ryan Coyne. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 16.11.2026, 22:22 Uhr MEZ. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 139 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com/americas/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Blackstone Inc. (BX): Kaufen, Kursziel 139,00 USD.
Quelle
Empfehlung von Mizuho (Mizuho Securities USA; Analyst Ryan Coyne) vom 16.11.2026, 22:22 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:40 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Mizuho Securities USA; Analyst Ryan Coyne).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.
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