Nach einem schwachen Börsenjahr bekommt die Blackstone-Aktie prominente Unterstützung: Mizuho-Analyst Ryan Coyne nimmt den weltgrößten Alternative-Asset-Manager mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 139 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Erstbewertung vom Montag melden übereinstimmend Investing.com, MarketBeat und goldesel.de; den Analystennamen nennt goldesel.de.

Gemessen am letzten Kurs der Blackstone-Aktie von 116,90 Dollar sieht Mizuho damit ein Kurspotenzial von rund 19 Prozent. Die Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Auf Euro-Basis liegt sie laut goldesel.de seit Jahresbeginn rund 19 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch von 165,14 Dollar ist weit entfernt.