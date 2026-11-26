Ein Dividendenabschlag drückt den Kurs – normalerweise. Die BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie (ISIN: GB0005774855, WKN: 889250, Symbol London: BRWM, Symbol Deutschland: 14F) wird am Donnerstag erstmals ohne die Quartalsdividende gehandelt und steigt am Vormittag trotzdem um 4,41 Prozent auf 758 Pence. Damit gehört sie zu den FTSE 350 Gewinnern.
BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie FTSE 350 Gewinner: Plus 4,4 Prozent trotz Dividendenabschlag – die Minenrally ist stärker
Die BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,4 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern – obwohl sie heute ohne die Quartalsdividende von 5,5 Pence gehandelt wird. Gold, Silber, Platin und Kupfer legen zu, die Bergbauwerte führen den Londoner Markt an.
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FTSE 350 Gewinner BlackRock World Mining Trust
Warum die BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie steigt: Die Metalle drehen nach oben
Der Fonds hält Aktien von Bergbaukonzernen. Steigen die Metallpreise, steigt sein Wert.
Am Donnerstag legen die Metalle auf breiter Front zu: Der Gold-Future gewinnt 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber 2,56 Prozent, Platin und Palladium jeweils mehr als 3 Prozent. Auch Kupfer notiert fester. In London stehen die Bergbauwerte an der Spitze des Marktes, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.
Der Trust bildet diese Bewegung fast eins zu eins ab. Seine größten Positionen waren Ende Juni die großen diversifizierten Bergbaukonzerne, dazu kommen Gold- und Kupferförderer. Bis zu 10 Prozent des Vermögens dürfen direkt in physischen Metallen und Lizenzvereinbarungen stecken.
Hintergrund
Der Fonds: Bergbau weltweit, kaum Abschlag
Der Börsenwert liegt bei rund 1,4 Milliarden Pfund, die laufenden Kosten bei 1,05 Prozent im Jahr, die Dividendenrendite bei knapp 3 Prozent. Anders als viele Investment Trusts notiert die Aktie nahe am Wert ihres Portfolios: Der Abschlag lag zuletzt bei rund 2 Prozent.
Metallpreise
Gold und Kupfer sind in den vergangenen Wochen deutlich gefallen. Die Erholung vom Donnerstag gleicht das nicht aus.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als wahrscheinlich.
Zölle
Neue US-Zölle gegen 14 Handelspartner belasten die Aussichten für die Rohstoffnachfrage.
Kursspanne
Das Jahreshoch liegt bei 1.076 Pence, das Jahrestief bei 666 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- BlackRock World Mining Trust plc
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Bergbau- und Metallaktien weltweit
- ISIN
- GB0005774855
- WKN
- 889250
- Symbol London / Deutschland
- BRWM / 14F
- Kurs London
- 758 Pence (+4,41 %)
- Nettoinventarwert
- 781,86 Pence (23. November 2026)
- Dividende
- 5,50 Pence, Zahlung am 29. Dezember 2026
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie
Warum ist die BlackRock-World-Mining-Trust-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil Gold, Silber, Platin und Kupfer steigen und die Bergbauaktien im Portfolio zulegen.
Warum steigt die Aktie trotz Dividendenabschlag?
Der Abschlag von 5,5 Pence entspricht weniger als 1 Prozent des Kurses. Die Minenrally fällt deutlich größer aus.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 29. Dezember 2026.
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