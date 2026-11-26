Am Donnerstag legen die Metalle auf breiter Front zu: Der Gold-Future gewinnt 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber 2,56 Prozent, Platin und Palladium jeweils mehr als 3 Prozent. Auch Kupfer notiert fester. In London stehen die Bergbauwerte an der Spitze des Marktes, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.

Der Trust bildet diese Bewegung fast eins zu eins ab. Seine größten Positionen waren Ende Juni die großen diversifizierten Bergbaukonzerne, dazu kommen Gold- und Kupferförderer. Bis zu 10 Prozent des Vermögens dürfen direkt in physischen Metallen und Lizenzvereinbarungen stecken.