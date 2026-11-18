Die BitMine Aktie (Ticker BMNR, ISIN US09175A2069) spiegelt den Absturz von Ether mit voller Wucht: Am Montag verlor das Papier an der New York Stock Exchange 7,5 Prozent auf 16,26 Dollar, am Dienstag ging es nach Angaben von The Block auf rund 15,96 Dollar weiter abwärts. Binnen eines Jahres hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Dabei kauft BitMine unbeirrt weiter: Mit 6,08 Millionen Ether hält das Unternehmen von Chairman Tom Lee inzwischen 4,97 Prozent aller Ether – das selbst gesteckte Ziel von 5 Prozent ist fast erreicht. Der Ether Kurs lag am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr MEZ laut CoinGecko bei 1.809,53 Dollar.
BitMine Aktie: Fast 5 Prozent aller Ether im Tresor, doch die Börse bewertet sie mit Abschlag – was ist Tom Lees Ether-Wette noch wert?
BitMine hält 6,08 Millionen Ether und steht kurz vor dem Ziel, 5 Prozent des gesamten Angebots zu besitzen. Trotzdem notiert die BitMine Aktie unter dem Wert ihrer Krypto-Bestände und hat binnen eines Jahres mehr als die Hälfte verloren. Wie das Ether-Treasury-Modell im Krypto-Winter funktioniert – und wo die Risiken liegen.
Das Modell
Wie funktioniert die BitMine Aktie als Ether-Speicher?
BitMine ist das, was Strategy für Bitcoin ist, für Ethereum: ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptgeschäft das Sammeln einer Kryptowährung ist.
Laut Pressemitteilung vom 16. November hielt BitMine zum 15. November 6.077.745 Ether, 216 Bitcoin und 448 Millionen Dollar an Barmitteln und Wertpapieren. Dazu kommen Beteiligungen, die das Unternehmen selbst als „Moonshots“ bezeichnet, an Beast Industries über 180 Millionen Dollar und an Eightco über 67 Millionen Dollar. Zusammen bezifferte BitMine die Bestände auf 11,8 Milliarden Dollar. In der Woche bis zum 15. November kamen 7.653 Ether hinzu, nach 9.587 Ether in der Vorwoche. Zum Ziel von 5 Prozent fehlen laut dem Tracker Strategic ETH Reserve nur noch gut 32.000 Ether.
Der wichtigste Unterschied zu Strategy: Ether wirft Erträge ab. BitMine hat 5,23 Millionen Ether über das eigene Validatoren-Netzwerk MAVAN gestakt, also im Netzwerk hinterlegt, rund 86 Prozent des Bestands. Die annualisierten Staking-Erträge beziffert das Unternehmen auf 245 Millionen Dollar, bei vollständigem Staking wären es 285 Millionen Dollar. Damit verdient BitMine laufend Geld mit seinem Ether – anders als Strategy mit seinen Bitcoin, die keine Zinsen abwerfen.
Die Bewertung
Warum notiert die BitMine Aktie unter dem Wert ihrer Ether?
Die Börse bewertet BitMine mit rund 10 Milliarden Dollar. Beim aktuellen Ether Kurs sind allein die Ether-Bestände etwa 11 Milliarden Dollar wert, mit Barmitteln und Beteiligungen rund 11,7 Milliarden Dollar. Der Datendienst bmnrscan errechnet ein mNAV, also das Verhältnis von Börsenwert zu Beständen, von 0,88. Anleger zahlen demnach für einen Dollar an Krypto-Vermögen nur 88 Cent. Vor einem Jahr war es umgekehrt: Damals lag die Aktie deutlich über dem Wert der Bestände, und BitMine konnte mit neuen Aktien günstig Ether kaufen.
Mit dem Abschlag dreht sich die Logik um. Neue Aktien unter dem Bestandswert auszugeben, würde bestehende Aktionäre verwässern. Stattdessen hat BitMine im laufenden Jahr eigene Aktien zurückgekauft: 22,9 Millionen Stück für 399,6 Millionen Dollar, im Schnitt zu 17,48 Dollar. Wer unter Bestandswert zurückkauft, erhöht rechnerisch den Ether-Bestand je Aktie. Die Barmittel sind seit Ende Oktober allerdings von 514 auf 448 Millionen Dollar gesunken – dieser Hebel ist also begrenzt.
Der Chairman
Was sagt Tom Lee zum Ether-Absturz?
Tom Lee, Chairman von BitMine und Gründer des Research-Hauses Fundstrat, erklärt den Einbruch vor allem mit Sonderfaktoren. Ether sei in den vergangenen zwei Wochen um 28 Prozent eingebrochen, schrieb er in der Mitteilung vom 16. November. Vor dem Börsengang von Anthropic, dessen Preis heute festgelegt werden soll, sei Ether binnen acht Wochen um 39 Prozent gefallen – ein Muster, das er bereits vor dem SpaceX-Börsengang beobachtet haben will. Als weiteren Grund nennt er Verkäufe auf Kredit finanzierter Positionen in Asien rund um Nvidia. Ob der Liquiditätsabzug nach der Anthropic-Platzierung tatsächlich endet, ist eine These, keine gesicherte Erwartung.
|Unternehmen
|Ticker
|Ether-Bestand
|Wert in Mrd. $
|BitMine Immersion
|BMNR
|6.077.745
|11,0
|SharpLink
|SBET
|895.117
|1,6
BitMine: Stand 15.11.2026; SharpLink: Stand 2.11.2026 laut Quartalsbericht. Ether-Wert zum Kurs von 1.809,53 $ (CoinGecko, 18.11.2026, ca. 08:15 Uhr MEZ), eigene Rechnung.
Quelle: BitMine, SharpLink, CoinGecko
Zum Vergleich: Die zweitgrößte Ether-Treasury-Firma SharpLink hält mit 895.117 Ether nur rund ein Siebtel der BitMine-Bestände. Für beide Krypto-Aktien gilt: Ihr Kurs reagiert stärker als Ether selbst, nach oben wie nach unten.
Der Kalender
Welche Termine zählen für BitMine jetzt?
Mittwoch, 18.11.: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang – laut Tom Lee ein Faktor für den Ether Kurs.
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
Montag, 23.11.: Nach üblichem Muster nächste Bestandsmeldung von BitMine (nicht bestätigt).
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zur BitMine Aktie
Wie viele Ether hält BitMine?
Zum 15. November hielt BitMine 6.077.745 Ether, 4,97 Prozent des gesamten Angebots, dazu 216 Bitcoin und 448 Millionen Dollar an Barmitteln.
Warum ist die BitMine Aktie weniger wert als ihre Ether?
Anleger verlangen derzeit einen Abschlag, weil der Kryptomarkt unter Druck steht und das Wachstumsmodell über neue Aktien ohne Prämie nicht mehr funktioniert. bmnrscan beziffert das mNAV auf rund 0,88.
Wie verdient BitMine Geld mit Ether?
Über Staking: BitMine hat rund 86 Prozent seiner Ether im Netzwerk hinterlegt und erhält dafür laut eigenen Angaben annualisiert rund 245 Millionen Dollar.
Wie lautet die BitMine Aktie Prognose?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Entscheidend sind der Ether Kurs, der Abschlag zum Bestandswert und die Finanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens.
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