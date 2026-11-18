Tom Lee, Chairman von BitMine und Gründer des Research-Hauses Fundstrat, erklärt den Einbruch vor allem mit Sonderfaktoren. Ether sei in den vergangenen zwei Wochen um 28 Prozent eingebrochen, schrieb er in der Mitteilung vom 16. November. Vor dem Börsengang von Anthropic, dessen Preis heute festgelegt werden soll, sei Ether binnen acht Wochen um 39 Prozent gefallen – ein Muster, das er bereits vor dem SpaceX-Börsengang beobachtet haben will. Als weiteren Grund nennt er Verkäufe auf Kredit finanzierter Positionen in Asien rund um Nvidia. Ob der Liquiditätsabzug nach der Anthropic-Platzierung tatsächlich endet, ist eine These, keine gesicherte Erwartung.