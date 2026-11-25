Bitmine hat laut BigGo Finance angeblich erklärt, bei fünf Prozent des Ether-Angebots mit dem Zukauf aufzuhören. Fünf Prozent von 122,2 Millionen Ether sind rund 6,11 Millionen Coins; es fehlen also rechnerisch etwa 24.400 Ether. Bei dem Tempo der Vorwoche (7.819 Ether) wäre diese Lücke in gut drei Wochen geschlossen. Das ist ein Rechenbeispiel, keine Prognose. Die Aussage zum Kaufstopp ist in unseren Quellen nur über BigGo belegt.

Für die Bitmine Aktie wäre das ein Einschnitt in der Erzählung: Bisher kaufte das Unternehmen seit dem 30. Juni 2025 jede Woche. Ein Ende des Zukaufs nähme den Anlegern ein regelmäßiges Signal, ließe aber Cash für andere Zwecke frei. Ob das den Kurs bewegt, lässt sich nicht sagen.