Die Bitmine Aktie (BitMine Immersion Technologies, Ticker BMNR, NYSE, ISIN US09175A2069) ist die börsennotierte Antwort auf die Frage, wie viel Ether ein einzelnes Unternehmen halten kann: 6.085.564 Coins, 4,98 Prozent des gesamten Ether-Angebots von 122,2 Millionen. Doch während Bitmine jede Woche weiter zukauft, rutscht der Ether Kurs auf 1.642 Dollar (minus 3,16 Prozent in 24 Stunden, CoinGecko, 12:50 Uhr MEZ), und die US-Ether-ETFs verlieren seit acht Wochen Geld.
Bitmine Aktie: 6,09 Millionen Ether, 4,98 Prozent des Angebots, 7.819 Ether Zukauf – wie weit trägt die Wette, wenn Ether unter 1.650 Dollar fällt?
Die Bitmine Aktie (BMNR) steht für die größte Ether-Wette an der Börse: 6.085.564 Ether, fast fünf Prozent aller Coins. Doch Ether fällt weiter, die ETFs verlieren Geld, und das Unternehmen will bei fünf Prozent aufhören. Was hinter der Ether-Bilanz steckt.
Das Bild ist widersprüchlich. Bitmine kauft in einem Markt, in dem andere Anleger aussteigen. Entsprechend schwankt die Bitmine Aktie: Am Freitag, dem 20. November, schloss sie bei 12,98 Dollar, am Montag legte sie laut The Block und Blockonomi kräftig zu (BigGo nennt rund 17 Prozent), am Dienstag gab sie wieder nach. Einen aktuellen Kurs mit Uhrzeit für heute liegt uns nicht vor; der Kurs steht in der Randspalte.
Bilanz
Wie viel Ether hält die Bitmine Aktie wirklich?
Laut Mitteilung vom Montag, dem 23. November, kaufte Bitmine in der Vorwoche 7.819 Ether dazu. Der Bestand liegt damit bei 6.085.564 Ether. Zum Kurs von 1.642 Dollar entspricht das rechnerisch rund 10,0 Milliarden Dollar; am 22. November, bei einem Ether-Kurs von rund 1.717 Dollar, bezifferte The Block den Ether-Wert auf rund 10,4 Milliarden Dollar. Der Gesamtwert aller Bestände inklusive Cash, Bitcoin und Beteiligungen lag bei 11,1 Milliarden Dollar.
|Position
|Wert
|Ether (ETH)
|6.085.564, rund 10,4 Mrd. $
|davon im Staking
|5.227.037, rund 9 Mrd. $
|Cash und marktgängige Wertpapiere
|384 Mio. $
|Bitcoin
|216 BTC
|Beteiligung Beast Industries
|180 Mio. $
|Beteiligung Eightco Holdings
|54 Mio. $
|Gesamtwert aller Bestände
|11,1 Mrd. $
Ether-Wert 10,4 Mrd. Dollar bei rund 1.717 Dollar je Ether. Zahlen laut Bitmine, wiedergegeben von The Block.
Quelle: The Block, 23.11.2026
Das Staking ist ein Teil der Antwort auf die Frage, ob ein Ether-Tresor mehr als eine Kurswette ist. Bitmine erwartet nach eigenen Angaben aktuell rund 245 Millionen Dollar Staking-Erträge pro Jahr, bei vollständigem Staking sollen es bis zu 286 Millionen Dollar werden. Die Sieben-Tage-Rendite lag bei 2,74 Prozent. Diese Erträge fließen in Ether, sie ändern aber nichts daran, dass der Wert des Bestands am Ether Kurs hängt.
Fünf Prozent
Was passiert, wenn die Bitmine Aktie die Fünf-Prozent-Marke erreicht?
Bitmine hat laut BigGo Finance angeblich erklärt, bei fünf Prozent des Ether-Angebots mit dem Zukauf aufzuhören. Fünf Prozent von 122,2 Millionen Ether sind rund 6,11 Millionen Coins; es fehlen also rechnerisch etwa 24.400 Ether. Bei dem Tempo der Vorwoche (7.819 Ether) wäre diese Lücke in gut drei Wochen geschlossen. Das ist ein Rechenbeispiel, keine Prognose. Die Aussage zum Kaufstopp ist in unseren Quellen nur über BigGo belegt.
Für die Bitmine Aktie wäre das ein Einschnitt in der Erzählung: Bisher kaufte das Unternehmen seit dem 30. Juni 2025 jede Woche. Ein Ende des Zukaufs nähme den Anlegern ein regelmäßiges Signal, ließe aber Cash für andere Zwecke frei. Ob das den Kurs bewegt, lässt sich nicht sagen.
Gegenwind
Warum fällt Ether, obwohl Bitmine weiter kauft?
Die US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten in der Vorwoche Netto-Abflüsse von 314 Millionen Dollar, die achte Woche in Folge (SoSoValue laut BigGo). Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu rund 96 bis 97 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Hinzu kommt heute der Zollbericht, der die Nasdaq-Futures zeitweise um 2,4 Prozent drückte und den Gesamtmarkt für Kryptowährungen um rund 4,5 Prozent fallen ließ. Wer ein Ether-Papier wie die Bitmine Aktie hält, trägt damit zwei Risiken zugleich: den Ether Kurs und die Marktbewertung des Unternehmens.
Tom Lee, der Bitmine-Chef für Strategie, hält dagegen: Ether habe eine ähnlich niedrige Inflationsrate wie Bitcoin und verdiene deshalb die Einstufung als "hartes Geld" (The Block, 23.11.). Das ist eine Position von Bitmine, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Termine
Was sollten Anleger bei der Bitmine Aktie jetzt beobachten?
Montags: Die wöchentliche Bitmine-Mitteilung zu Ether-Zukäufen und Beständen.
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-PCE-Inflation und BIP als Taktgeber für den Zinsentscheid der Fed am 8. und 9. Dezember.
Ether-ETF-Flows: Dreht die achte Abflusswoche, oder folgt eine neunte?
Fünf-Prozent-Marke: Wie reagiert Bitmine, wenn die Marke erreicht ist?
FAQ
Häufige Fragen zur Bitmine Aktie
Was ist die Bitmine Aktie? Die Bitmine Aktie (BMNR) gehört zu BitMine Immersion Technologies, einem börsennotierten Unternehmen mit dem größten Ether-Bestand unter den Unternehmen.
Wie viel Ether hält Bitmine? Zum 22. November 6.085.564 Ether, 4,98 Prozent des Angebots.
Wie hängen Bitmine Aktie und Ether Kurs zusammen? Der größte Teil des Firmenwerts besteht aus Ether. Fällt Ether, sinkt der Wert der Bestände.
Zahlt die Bitmine Aktie Erträge aus dem Staking? Bitmine erwartet rund 245 Millionen Dollar Staking-Erträge pro Jahr, die in Ether fließen.
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