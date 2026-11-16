Bitcoin: Zurück bei 65.000 Dollar, aber die ETFs bluten weiter – hält die Marke von 60.000 Dollar?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 22:16 7 Min.

Bitcoin hat sich vom Wochenendtief bei rund 62.000 Dollar auf knapp 65.000 Dollar gefangen – doch der Montag zeigt, wie dünn das Eis ist: Nasdaq minus 2,6 Prozent, Krypto-Aktien bis zu 11 Prozent im Minus, Fed-Chef Warsh warnt vor fallenden Bewertungen, die Bitcoin-ETFs verlieren seit Tagen Milliarden. Die Tagesbilanz zum Bitcoin Kurs: was heute passiert ist, welche Marken zählen und welche Termine jetzt entscheiden.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Bitcoin Kurs am Montagabend (22:15 Uhr MEZ) rund 64.950 $ Veränderung in 24 Stunden +0,2 % Abstand zum Rekord von 126.080 Dollar −48 % Abflüsse aus US-Bitcoin-ETFs in der Woche bis 13. November −1,07 Mrd. $ Quelle : CoinGecko, Abruf 16.11.2026 gegen 22:15 Uhr MEZ; SoSoValue via Investing.com; Alternative.me Der Bitcoin Kurs hat den schwarzen Montag an der Wall Street erstaunlich glimpflich überstanden – zumindest auf den ersten Blick. Am späten Abend notiert die größte Kryptowährung bei rund 64.950 Dollar (CoinGecko, 22:15 Uhr MEZ, 16:15 Uhr New Yorker Zeit), kaum verändert zum Vortag und gut 4 Prozent über dem Wochenendtief bei rund 62.000 Dollar. Doch die Ruhe trügt: Während der Coin selbst seitwärts lief, verloren die Krypto-Aktien wie Coinbase, Strategy und IREN zwischen 6 und 11 Prozent, die US-Bitcoin-ETFs melden seit Tagen Abflüsse in Milliardenhöhe, und Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Abend offen über das Risiko fallender Bewertungen. Der Tag Was bewegt den Bitcoin Kurs an diesem Montag? Bitcoin hat sich stabilisiert, aber nicht erholt. Die Spanne der letzten 24 Stunden reicht von rund 63.880 bis 65.500 Dollar – für Bitcoin-Verhältnisse fast Stillstand nach einer Woche, in der der Kurs von über 75.000 Dollar abgestürzt war. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 13 bis 14 Prozent. Der Angst-und-Gier-Index von Alternative.me verharrt bei 10 – extreme Angst, so tief wie seit Langem nicht. Der gesamte Kryptomarkt bringt nach Daten von CoinGecko nur noch rund 2,2 Billionen Dollar auf die Waage. Bitcoin selbst ist rund 1,3 Billionen Dollar wert. Vom Rekordhoch bei 126.080 Dollar trennen den Kurs inzwischen rund 48 Prozent – die Hälfte des Werts ist binnen gut eines Jahres verdampft. Bemerkenswert ist die Entkopplung am Montag: Der technologielastige Nasdaq Composite brach um rund 2,6 Prozent ein, Nvidia verlor vor den Quartalszahlen fast 5 Prozent. Bitcoin dagegen hielt die Spanne. Ein Zeichen von Stärke? Eher ein Zeichen von Erschöpfung nach der Liquidationswelle des Wochenendes, als gehebelte Wetten über mehr als 2 Milliarden Dollar zwangsweise aufgelöst wurden. Wer verkaufen musste, hat verkauft. Die Krypto-Aktien Warum Coinbase, Strategy und IREN stärker fallen als Bitcoin An der Börse zeigte sich der Druck deutlich heftiger. Die Coinbase Aktie fiel am Vormittag New Yorker Zeit um gut 6 Prozent auf rund 119,60 Dollar, die Strategy Aktie um mehr als 7 Prozent auf rund 103,30 Dollar. Der Bitcoin-Miner und KI-Cloud-Anbieter IREN verlor zwischenzeitlich fast 11 Prozent, der Stablecoin-Emittent Circle rund 6 Prozent, Robinhood gut 4 Prozent. Krypto-Aktien sind Hebel auf den Kryptomarkt – und am Montag zusätzlich Hebel auf den Ausverkauf bei Technologiewerten. Besonders im Fokus bleibt Strategy. Michael Saylors Firma hat in der vergangenen Woche weitere 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar gekauft und hält nun 850.849 Bitcoin – zu einem Durchschnittspreis von rund 75.450 Dollar. Bei knapp 65.000 Dollar liegt der größte börsennotierte Bitcoin-Halter damit deutlich unter Einstand. Ende November fliegt die Aktie zudem aus den MSCI-Indizes; JPMorgan schätzt das passive Verkaufsvolumen laut Zerocap auf rund 2,8 Milliarden Dollar. Bitcoin und Krypto-Aktien am 16. November 2026 Wert Kurs/Bewegung Stand Bitcoin rund 64.950 $ (+0,2 %) 22:15 Uhr MEZ Coinbase Aktie 119,64 $ (−6,3 %) 16:09 Uhr MEZ Strategy Aktie 103,33 $ (−7,4 %) 16:09 Uhr MEZ IREN Aktie −10,7 % 16:23 Uhr MEZ Circle Aktie −6,4 % 16:23 Uhr MEZ Robinhood Aktie −4,3 % 16:23 Uhr MEZ Aktienkurse im Handelsverlauf, keine Schlusskurse. Quelle : CoinGecko (Bitcoin, ca. 22:15 Uhr MEZ); Yahoo Finance via CryptoTicker (Coinbase, Strategy, 10:09 Uhr ET); TokenPost (IREN, Circle, Robinhood, 10:23 Uhr ET) Das große Bild Wer kauft Bitcoin noch – wenn die ETFs verkaufen? Der wichtigste Nachfragemotor der vergangenen Jahre läuft rückwärts. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten in der Woche bis zum 13. November nach Daten von SoSoValue Nettoabflüsse von rund 1,07 Milliarden Dollar. Über sieben Handelstage in Folge summierten sich die Abflüsse laut Farside Investors auf rund 1,91 Milliarden Dollar, allein am Freitag zogen Anleger 185 Millionen Dollar ab, den Großteil aus dem iShares-Fonds von BlackRock. Die Zahlen für Montag werden erst am Dienstag veröffentlicht. Die ETF-Ströme sind deshalb so wichtig, weil sie zeigen, was institutionelle Anleger und Vermögensverwalter tun. Fließt dort Geld ab, fehlt der Käufer, der in der Vergangenheit jeden Rücksetzer aufgefangen hat. Hinzu kommen die Verkäufer aus der Branche selbst: Der Miner MARA hat im dritten Quartal laut Zerocap 13.597 Bitcoin verkauft und mit dem Erlös Kredite getilgt. Wenn selbst die Produzenten verkaufen, wird es für den Kurs schwer. Der zweite Gegenwind ist die Geldpolitik. Die US-Notenbank hält den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, an den Märkten gilt eine Zinserhöhung bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember als weitgehend eingepreist. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren um 5,15 Prozent, der Dollar-Index notiert über 103. Für einen Vermögenswert ohne laufenden Ertrag ist das ein schwieriges Umfeld. Fed-Chef Kevin Warsh äußerte sich am Montagabend in San Francisco zwar nicht zu den Zinsen, warnte aber, nach dem KI-Investitionsboom könnten Renditen sinken und Aktienbewertungen fallen. Für einen Markt, in dem Bitcoin eng mit dem Nasdaq läuft, ist das keine beruhigende Botschaft. Wie eng die Kopplung ist, zeigt eine Auswertung von CryptoTicker: Über 30 Tage lag die Korrelation der täglichen Renditen von Bitcoin und Nasdaq bei 0,67. Bitcoin handelt damit wie eine Technologieaktie mit Hebel – und genau deshalb blickt der Kryptomarkt in dieser Woche auf Nvidia und den Börsengang von Anthropic. Bitcoin Prognose? Welche Marken beim Bitcoin Kurs jetzt zählen Eine eigene Bitcoin Prognose gibt die Redaktion nicht ab. Marktbeobachter nennen aber einige Marken, auf die Händler jetzt achten. Nach unten ist das Wochenendtief bei rund 62.000 Dollar die erste Linie, darunter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 Dollar und das Juli-Tief bei rund 58.570 Dollar. Der Krypto-Dienstleister Zerocap schreibt in seinem Wochenbericht: „Wir erwarten, dass 60.000 US-Dollar halten.“ Nach oben gilt die 200-Wochen-Linie bei rund 67.800 bis 68.000 Dollar als Hürde, die langfristig orientierte Anleger genau beobachten. 01 Dienstag, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Ein Indikator für die Stärke des Konsums – und damit für den Zinspfad der Fed. 02 Dienstag, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen Der wichtigste Stimmungstest für den KI-Handel, an dem Bitcoin derzeit eng hängt. 03 Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle Die Mitschriften der Oktobersitzung zeigen, wie entschlossen die Notenbank zu weiteren Erhöhungen ist. 04 Mittwoch/Donnerstag: Anthropic-Börsengang Preisfestsetzung und Handelsstart des KI-Konzerns entscheiden mit über die Risikobereitschaft. Was dafür spricht Extreme Angst: Ein Angst-Index von 10 gilt vielen Marktbeobachtern als Kontraindikator.

Hebel bereinigt: Nach Liquidationen von mehr als 2 Milliarden Dollar ist weniger Zwangsverkaufsdruck im Markt.

Relative Stärke: Bitcoin hielt am Montag, während der Nasdaq um 2,6 Prozent fiel.

Halbierter Kurs: Rund 48 Prozent unter dem Rekord ist viel Pessimismus eingepreist. Was dagegen spricht ETF-Abflüsse: Institutionelle Anleger ziehen seit Tagen Geld ab.

Zinsen: Eine Erhöhung im Dezember gilt als weitgehend eingepreist, Renditen über 5 Prozent.

Strategy und MSCI: Indexfonds müssen Ende November verkaufen.

Tech-Kopplung: Enttäuscht Nvidia, droht ein Test der 60.000-Dollar-Marke.

Risikohinweis: Kryptowährungen schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs Wo steht der Bitcoin Kurs am Montagabend?

Bei rund 64.950 Dollar (CoinGecko, 16. November 2026, 22:15 Uhr MEZ), kaum verändert gegenüber dem Vortag. Das Wochenendtief lag bei rund 62.000 Dollar. Warum fällt Bitcoin seit Tagen?

Abflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs, Zinsangst vor der Fed-Sitzung im Dezember, Zwangsliquidationen gehebelter Positionen und der Ausverkauf bei Technologieaktien. Wie reagieren Krypto-Aktien?

Deutlich stärker als Bitcoin: Coinbase und Strategy verloren am Montag zwischen 6 und 8 Prozent, IREN zeitweise fast 11 Prozent. Gibt es eine Bitcoin Prognose der Redaktion?

Nein. Marktbeobachter verweisen auf 60.000 Dollar als wichtige Unterstützung und die 200-Wochen-Linie um 68.000 Dollar als Hürde. Fazit: Bitcoin Kurs hält – aber die Käufer fehlen Der Bitcoin Kurs hat am Montag bewiesen, dass er nach dem Liquidationsschock nicht sofort weiter fällt. Die eigentliche Schwäche zeigt sich aber woanders: in den ETF-Abflüssen, in den Krypto-Aktien und im Zinsumfeld. Solange institutionelle Anleger Geld abziehen und die Fed straffer wird, fehlt Bitcoin der Treibstoff für eine nachhaltige Erholung. Die Woche mit Nvidia, Fed-Protokollen und dem Anthropic-Börsengang dürfte zeigen, ob die 60.000-Dollar-Marke zur Bewährungsprobe wird.

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