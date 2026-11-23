In der Woche bis zum 20. November verlor der S&P 500 laut Marktbericht 8,6 Prozent, der größte Wochenverlust seit 19 Monaten. Nvidia fiel am Freitag um 14 Prozent auf 125,53 Dollar. Der Bitcoin Kurs rutschte am selben Tag unter 60.000 Dollar, erstmals seit Juli, und erreichte am Wochenende 55.100 Dollar. Die Gründe sind dieselben wie an der Börse: Zinsangst und der Abbau von Hebelpositionen. Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,94 Prozent, der Markt rechnet nach Angaben von Saxo Bank mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Finanzminister Scott Bessent warnte, die harte Rhetorik der Notenbank könne der US-Wirtschaft schaden. Wenn Anleihen mehr Rendite bieten, verlieren Anlagen ohne Zinsertrag an Attraktivität, und das gilt für Bitcoin ebenso wie für Gold.