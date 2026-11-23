Der Bitcoin Kurs hat sich vom Wochenendtief bei 55.100 Dollar auf rund 60.800 Dollar erholt (CoinGecko, 23.11.2026, 02:30 Uhr MEZ), doch das Bild an den Märkten bleibt angespannt: Der Nasdaq 100 verlor am Freitag 5,6 Prozent, der S&P 500 3,7 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang auf knapp 36 (Saxo Bank, 23.11.2026). Gold legte dagegen um 2,4 Prozent auf 3.625 Dollar zu. Für Anleger stellt sich die alte Frage neu: Verhält sich der Bitcoin Kurs wie digitales Gold oder wie eine Technologieaktie mit Hebel?
Bitcoin und Wall Street: Nasdaq 100 minus 5,6 Prozent, Gold plus 2,4 Prozent, Rendite bei 4,94 Prozent - Ist Bitcoin Risikoanlage statt digitales Gold?
Der Bitcoin Kurs hat den Wall-Street-Crash der Vorwoche mitgemacht, während Gold am Freitag zulegte. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei 4,94 Prozent, die Fed könnte am 9. Dezember erhöhen. Was die Märkte für den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien bedeuten.
Der Vergleich
Warum fällt der Bitcoin Kurs mit der Nasdaq?
In der Woche bis zum 20. November verlor der S&P 500 laut Marktbericht 8,6 Prozent, der größte Wochenverlust seit 19 Monaten. Nvidia fiel am Freitag um 14 Prozent auf 125,53 Dollar. Der Bitcoin Kurs rutschte am selben Tag unter 60.000 Dollar, erstmals seit Juli, und erreichte am Wochenende 55.100 Dollar. Die Gründe sind dieselben wie an der Börse: Zinsangst und der Abbau von Hebelpositionen. Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,94 Prozent, der Markt rechnet nach Angaben von Saxo Bank mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Finanzminister Scott Bessent warnte, die harte Rhetorik der Notenbank könne der US-Wirtschaft schaden. Wenn Anleihen mehr Rendite bieten, verlieren Anlagen ohne Zinsertrag an Attraktivität, und das gilt für Bitcoin ebenso wie für Gold.
Die Liquidität
Wie viel Geld fließt noch in den Kryptomarkt?
Die Analysten des Krypto-Anbieters 21shares verweisen in ihrer Wochenanalyse auf eine knappere Liquidität: Der Dollar habe sich verteuert, die Rendite zweijähriger US-Anleihen sei binnen einer Woche um mehr als 30 Basispunkte gestiegen. Das Angebot an Stablecoins sei seit Ende Oktober um 10,7 Milliarden Dollar auf rund 285 Milliarden Dollar gesunken, und US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ether hätten zwischen dem 30. Oktober und dem 13. November rund 3,9 Milliarden Dollar verloren (21shares). Das ist die Einschätzung des Anbieters, nicht der Redaktion. Neuere Zahlen bestätigen den Trend: Im November summieren sich die Abflüsse aus US-Bitcoin-ETFs auf rund 3,47 Milliarden Dollar, allein am 19. November flossen 582 Millionen Dollar ab (KuCoin, crypto.news).
|Anlage
|Veränderung
|Stand
|Nasdaq 100
|−5,61 %
|25.029 Punkte
|S&P 500
|−3,70 %
|6.910 Punkte
|DAX
|−2,60 %
|24.803 Punkte
|Nikkei 225
|−5,06 %
|56.437 Punkte
|Nvidia
|−14,01 %
|125,53 $
|Gold
|+2,4 %
|3.625 $
Schlussstände laut Saxo Bank; Bitcoin: Marke 57.800 Dollar im Tagesverlauf, Wochenendtief 55.100 Dollar (Saxo Bank, crypto.news).
Quelle: Saxo Bank, 23.11.2026
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet das für die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und die Miner?
Krypto-Aktien verstärken die Bewegung des Bitcoin Kurses. Die Coinbase Aktie schloss am Freitag mit 101,97 Dollar (minus 6,3 Prozent) auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Die Miner traf es härter: Laut Startup Fortune verlor die MARA Aktie 18,6 Prozent, Hut 8 etwa 18 Prozent, Core Scientific, CleanSpark und Bitdeer jeweils mehr als 13 Prozent. Auf Wochensicht fielen IREN um 34,9 Prozent und CleanSpark um 26,5 Prozent (CEO Economy, 21.11.2026). Die Strategy Aktie, die 850.364 Bitcoin hält (SEC-Meldung vom 9.11.2026), bleibt wegen ihrer Bewertung unter dem Wert der Bitcoin-Bestände unter Beobachtung.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11.: Rede von John Williams, New Yorker Fed.
25.11.: US-PCE-Inflation für Oktober, revidiertes BIP für das dritte Quartal.
26.11.: Beige Book der Fed; Thanksgiving-Pause an den US-Börsen.
9.12.: Zinsentscheid der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zur Wall Street
Ist der Bitcoin Kurs eine Absicherung gegen Börsencrashs?
Zuletzt nicht: Der Bitcoin Kurs fiel mit dem Nasdaq 100, während Gold am Freitag zulegte.
Warum steigen Renditen und was bedeutet das für den Bitcoin Kurs?
Die Zinserwartungen für die Fed haben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf 4,94 Prozent getrieben. Das verteuert Kredit und lenkt Kapital weg von Anlagen ohne Zinsertrag.
Wie stark waren die Krypto-Aktien betroffen?
Die MARA Aktie verlor am Freitag 18,6 Prozent, die Coinbase Aktie 6,3 Prozent.
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