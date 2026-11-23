Der Bitcoin Kurs erholt sich am Montag auf rund 63.900 Dollar (CoinGecko via CryptoTicker, 14:33 Uhr GMT), doch für das Geschäft mit Krypto-Fonds kommt ein Dämpfer: Wie CoinDesk am Montag um 17:39 Uhr MEZ berichtet, hat ARK Invest von Cathie Wood bei der US-Börsenaufsicht SEC beantragt, zwei im Januar vorgeschlagene Index-ETFs auf den CoinDesk 20 Index zurückzuziehen. Einer war futures-basiert, der andere sollte zusätzlich CME-Bitcoin-Futures leerverkaufen. Einen Grund nennt ARK in dem Bericht nicht, ein Datum für den Rückzug ebenfalls nicht.

Das ist ein Signal für die Nachfrage nach breiten Krypto-ETFs: Bitcoin liegt seit Jahresbeginn mehr als 25 Prozent im Minus und steuert laut CoinDesk auf ein zweites Verlustjahr in Folge zu.